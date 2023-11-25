В Москве открылся первый магазин Desport на месте Decathlon

Первый магазин Desport открылся 25 ноября на месте Decathlon в Москве. Как убедились «Известия», магазин был открыт в ТЦ «Авиапарк».

Об открытии маркетплейса в этот день также объявил директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер. По его словам, сеть стремится до середины декабря запустить большую часть торговых точек, ранее принадлежавших Decathlon.

«Магазин в «Авиапарке» открывается сегодня для всех покупателей. Затем мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство — до 15 декабря, и останется несколько, которые мы откроем попозже», — приводит слова директора ТАСС.

На старте продаж в магазине площадью 5 тыс. кв. м представлено порядка 3–4 тыс. наименований товаров. Далее ассортимент будет расширяться — сеть представит товары для более 60 видов спорта.

«Наша цель — покрыть все потребности покупателей. Нам нужно выбирать качественные доступные товары, учитывая то, что основным критерием выбора магазина для россиян является соотношение цены и качества», — добавил Кобаррер, указав, что Desport позиционирует себя как мультибрендовая сеть.

Ранее, 31 октября, стало известно, что компания АРМ, купившая российский бизнес спортивного ритейлера Decathlon, запускает Desport. Отмечалось, что название сети происходит от старофранцузского слова desport, означающего «развлечение», которое дало начало слову «спорт» во многих языках мира.

До этого, 21 июля, правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже французской сети Decathlon в РФ из 35 магазинов владельцу франшизы Mango. Тогда сообщалось, что новый владелец, согласно условиям сделки, обязан открыть все магазины и воссоздать 1,4 тыс. рабочих мест.

Французская сеть Decathlon объявила, что приостанавливает свою деятельность в России 29 марта 2022 года. В начале июня в магазинах началась большая распродажа, а представители магазина подтверждали покупателям, что это не маркетинговая акция, а подготовка к закрытию.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.