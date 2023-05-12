Французский ход: сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России

Французская сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России. Она уже получила одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на продажу нескольких точек , рассказали «Известиям» в Минпромторге. Речь идет о пяти объектах в регионах, уточнил источник, знакомый с ситуацией. Интересно, что параллельно компания расширяет свой пул недвижимости в нашей стране. Например, в 2022 году сеть приобрела две площадки в крупных городах, рассказал собеседник издания. Это произошло уже после того, как компания остановила поставки товаров в РФ, а затем и работу магазинов.

Купить, потом продать

Компания Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в нашей стране. Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила заявку на эту сделку. Площади расположены в разных регионах, они не считаются стратегическими для компании , заметили в ведомстве.

Источник «Известий» на рынке, знакомый с деталями сделки, объяснил, что речь идет о продаже пяти магазинов в некоторых субъектах. Судя по всему, эти точки были менее прибыльными по сравнению с остальными .

— Вместе с тем сеть наращивает присутствие в крупных областях, например, в прошлом году ритейлер завершил сделку и купил две площадки . На эти магазины правкомиссия также выдавала разрешение, — добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Известия» направили запрос в Decathlon.

Справка «Известий» В России французская компания развивалась с 2006 года. В марте 2022 года Decathlon заявила, что приостановит поставки в страну. На тот момент, согласно данным на сайте ритейлера, в РФ насчитывалось 50 площадок сети. В официальном сообщении организации говорилось, что «условия поставок товаров больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в России», поэтому «вынуждена приостановить работу своих магазинов». Но торговые точки тогда не закрылись, это случилось уже летом 2022 года.

В январе 2023 года стало известно, что сеть начала искать покупателей на свои площадки , так называемые BlueBox — отдельно стоящие гипермаркеты с символикой компании в синем цвете. К этому моменту на сайте значилось, что у нее осталось лишь 28 точек. Их удалось распродать разным покупателям, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Ритейлер активно предлагал свои магазины участникам рынка, включая конкурентов . Но, например, близкий по товарной матрице французов «Спортмастер» отказался от этих площадей, рассказали «Известиям» в сети. Эксперты по торговой недвижимости признавали: Decathlon придется непросто с таким обширным пулом активов, до сих пор он не распродан до конца .

Ветер перемен

В собственности у Decathlon сегодня 26 объектов общей площадью более 150 тыс. кв. м — 25 гипермаркетов и один склад, уточнил «Известиям» член совета директоров, глава департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

— Это очень интересный портфель, поскольку объекты расположены в перспективных локациях. Если оценивать общую стоимость гипермаркетов, то она будет формироваться из расчета в среднем 40–50 тыс. рублей за 1 кв. м без учета НДС. То есть речь идет о 7–8 млрд рублей , — оценил эксперт.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Он предположил, что ритейлер будет продавать магазины, действуя по принципу «от худшего к лучшему». Некоторые из них в перспективе можно будет успешно перепрофилировать в проекты внутригородской логистики .

Сейчас заявлено лишь о продаже нерентабельных площадок, что вполне нормально для бизнеса, если он оптимизирует затраты, в том числе и логистические , сказал «Известиям» глава департамента продажи и аренды коммерческой недвижимости компании «Этажи» Антон Лескин. Поэтому нельзя исключать, что на оставшихся Decathlon продолжит работать под своим брендом , отметил он.

Возможно, французы готовы остаться на отечественном рынке, поэтому впрок покупают активы , уточнил «Известиям» президент консалтинговой Magic Group (профиль — коммерческая недвижимость) Александр Перемятов. Однако это не значит, что площадки откроются в ближайшее время , подчеркнул эксперт.

Французские сети показали наиболее лояльное отношение к российскому рынку и во многих секторах остались единственными иностранными игроками в РФ — безусловно, это для них достаточно выгодно, добавили в консалтинговой Klopenko group. Также стоит учитывать, что с точки зрения спроса рынок просел, а значит, намерение скорректировать портфель недвижимости — естественное и показывает то, что компания собирается самостоятельно работать на нашем рынке и дальше.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Decathlon вряд ли вернется к самостоятельным продажам в России , сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, скорее всего «мы увидим продажу или передачу активов, бизнеса, другому собственнику». Это позволит продолжить работу сети в нашей стране, причем при поддержке французов, — речь идет о поставках, команде, программном обеспечении, маркетинге, заметил эксперт.