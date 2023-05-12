Французский ход: сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России
Французская сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России. Она уже получила одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на продажу нескольких точек, рассказали «Известиям» в Минпромторге. Речь идет о пяти объектах в регионах, уточнил источник, знакомый с ситуацией. Интересно, что параллельно компания расширяет свой пул недвижимости в нашей стране. Например, в 2022 году сеть приобрела две площадки в крупных городах, рассказал собеседник издания. Это произошло уже после того, как компания остановила поставки товаров в РФ, а затем и работу магазинов.
Купить, потом продать
Компания Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в нашей стране. Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила заявку на эту сделку. Площади расположены в разных регионах, они не считаются стратегическими для компании, заметили в ведомстве.
Источник «Известий» на рынке, знакомый с деталями сделки, объяснил, что речь идет о продаже пяти магазинов в некоторых субъектах. Судя по всему, эти точки были менее прибыльными по сравнению с остальными.
— Вместе с тем сеть наращивает присутствие в крупных областях, например, в прошлом году ритейлер завершил сделку и купил две площадки. На эти магазины правкомиссия также выдавала разрешение, — добавил он.
«Известия» направили запрос в Decathlon.
В январе 2023 года стало известно, что сеть начала искать покупателей на свои площадки, так называемые BlueBox — отдельно стоящие гипермаркеты с символикой компании в синем цвете. К этому моменту на сайте значилось, что у нее осталось лишь 28 точек. Их удалось распродать разным покупателям, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
Ритейлер активно предлагал свои магазины участникам рынка, включая конкурентов. Но, например, близкий по товарной матрице французов «Спортмастер» отказался от этих площадей, рассказали «Известиям» в сети. Эксперты по торговой недвижимости признавали: Decathlon придется непросто с таким обширным пулом активов, до сих пор он не распродан до конца.
Ветер перемен
В собственности у Decathlon сегодня 26 объектов общей площадью более 150 тыс. кв. м — 25 гипермаркетов и один склад, уточнил «Известиям» член совета директоров, глава департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
— Это очень интересный портфель, поскольку объекты расположены в перспективных локациях. Если оценивать общую стоимость гипермаркетов, то она будет формироваться из расчета в среднем 40–50 тыс. рублей за 1 кв. м без учета НДС. То есть речь идет о 7–8 млрд рублей, — оценил эксперт.
Он предположил, что ритейлер будет продавать магазины, действуя по принципу «от худшего к лучшему». Некоторые из них в перспективе можно будет успешно перепрофилировать в проекты внутригородской логистики.
Сейчас заявлено лишь о продаже нерентабельных площадок, что вполне нормально для бизнеса, если он оптимизирует затраты, в том числе и логистические, сказал «Известиям» глава департамента продажи и аренды коммерческой недвижимости компании «Этажи» Антон Лескин. Поэтому нельзя исключать, что на оставшихся Decathlon продолжит работать под своим брендом, отметил он.
Возможно, французы готовы остаться на отечественном рынке, поэтому впрок покупают активы, уточнил «Известиям» президент консалтинговой Magic Group (профиль — коммерческая недвижимость) Александр Перемятов. Однако это не значит, что площадки откроются в ближайшее время, подчеркнул эксперт.
Французские сети показали наиболее лояльное отношение к российскому рынку и во многих секторах остались единственными иностранными игроками в РФ — безусловно, это для них достаточно выгодно, добавили в консалтинговой Klopenko group. Также стоит учитывать, что с точки зрения спроса рынок просел, а значит, намерение скорректировать портфель недвижимости — естественное и показывает то, что компания собирается самостоятельно работать на нашем рынке и дальше.
Decathlon вряд ли вернется к самостоятельным продажам в России, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, скорее всего «мы увидим продажу или передачу активов, бизнеса, другому собственнику». Это позволит продолжить работу сети в нашей стране, причем при поддержке французов, — речь идет о поставках, команде, программном обеспечении, маркетинге, заметил эксперт.
У компании может быть два сценария — либо продать активы внешнему покупателю с возможностью обратного выкупа через пять-семь лет, либо передать бизнес менеджменту за символическую сумму, сказала старший директор CORE.XP Марина Малахатько. Причем второй вариант уже почти нереален: правительственная комиссия всё больше отказывает в сделках со 100%-ным участием внутреннего менеджмента, добавила она.