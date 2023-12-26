ФАС возбудила еще четыре дела против производителей яиц из-за роста цен

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили четыре дела в отношении производителей яиц из-за роста цен. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщило ведомство «Известиям».

Кемеровское УФАС выяснило, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» в октябре 2023 года допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции. Отмечается, что было возбуждено дело по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Кроме того, в заявлении отметили, что в Воронеже компании ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба» и сельскохозяйственного производственного кооператива — производителя куриных яиц под брендом «Птицефабрика Третьяковская» допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16 до 37% на куриные яйца в октябре этого года.

Ивановское УФАС России обнаружило, что АО «Птицефабрика «Кинешемская»» и ООО «Ивановская птицефабрика» повысили рост цен от 18 до 23%, а в Донецке зафиксировали повышение стоимости куриных яиц у таких компаний, как ООО «Новоазовская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Пролетарская», ООО «Зугрэсский репродуктор», ООО «Амвросиевская птицефабрика». В территориальном органе ФАС выяснили, что в октябре 2023 года производители в регионе допустили рост цен от 9 до 24% на продукцию.

В материале указали, что Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС России возбудили дела по признакам картельных соглашений.

«В отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договоренностей хозяйствующих субъектов. Если выявляются факты такого поведения участников рынка, наши территориальные управления возбуждают дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Сейчас таких регионов шесть: это Кировская, Кемеровская, Воронежская, Ивановская области и ряд других», — подчеркнул руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Ранее, 18 декабря, ФАС заявила, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора. По его словам, служба проверила 13 производителей и дистрибуторов на предмет сговора. В результате было собрано 285 тыс. различных документов по этому поводу, их сейчас обрабатывают.

В тот же день официальный представить Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ активно работало и продолжает работу над стабилизацией цен на куриные яйца, что уже сейчас приносит результаты.

15 декабря ФАС РФ также возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

За день до этого, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин отметил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.