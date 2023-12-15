ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Об этом сообщили «Известиям» в службе 15 декабря.

«Территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения Закона о защите конкуренции. В результате изучения рынка, а также анализа представленных в службу материалов, межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское»», — говорится в сообщении службы.

Там отмечается, что с начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц.

По мнению службы, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

«Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны производителей ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». С начала июня по октябрь 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%», — отметили в ФАС.

Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на куриное яйцо. В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения.

«В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», — пояснили в пресс-службе.

Ранее, 8 декабря, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами провести проверку деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%.

13 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов уточнил, что по итогам таких надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения стоимости будут приняты меры реагирования для защиты прав россиян.