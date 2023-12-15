Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса ипотеки для семей с детьми
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Мир
Гаврилов оценил заявление о готовности РФ ответить на использование ВСУ баз НАТО
Общество
Спикер ГД возложил на КПРФ ответственность за ситуацию с яйцами
Мир
В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Мир
Туск заявил о разморозке ЕС €5 млрд для Польши до конца года
Мир
В Германии назвали поездку Зеленского в США провалом
Политика
Путин заявил о попытках противника дотянуться до объектов ж/д сетей РФ
Политика
Рябков назвал Украину для США средством подавления возвышения РФ
Общество
Замдиректора брянской гимназии изменили меру пресечения
Мир
Лавров рассказал о тайных попытках Запада установить контакт с Россией
Политика
Путин заявил о десятилетии больших строек в России
Экономика
Набиуллина заявила о вреде экономике в случае отказа от повышения ставки
Экономика
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Общество
С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков

ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Об этом сообщили «Известиям» в службе 15 декабря.

«Территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения Закона о защите конкуренции. В результате изучения рынка, а также анализа представленных в службу материалов, межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское»», — говорится в сообщении службы.

Там отмечается, что с начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц.

По мнению службы, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

«Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны производителей ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». С начала июня по октябрь 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%», — отметили в ФАС.

Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на куриное яйцо. В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения.

«В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», — пояснили в пресс-службе.

Сколько в омлет: власти подготовили меры по стабилизации цен на яйца
В кабмине считают, что помочь должны расширение импорта и заключение долгосрочных договоров о поставках

Ранее, 8 декабря, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами провести проверку деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%.

13 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов уточнил, что по итогам таких надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения стоимости будут приняты меры реагирования для защиты прав россиян.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023