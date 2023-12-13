В Генпрокуратуре рассказали о мерах реагирования на завышение цен на яйца

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов в среду, 13 декабря, заявил, что по итогам надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца будут приняты меры реагирования для защиты прав граждан.

«После очередного заседания межведомственной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли [генпрокурор РФ] Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов провести проверки деятельности производителей куриных яиц, средняя цена на которые за год увеличилась более чем на 40%», — отметил он.

8 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский рассказал, что значительное влияние на себестоимость яиц и куриного мяса оказывает в том числе монополизация рынков. Депутат отметил, что зарубежные компании, ушедшие с рынка, всё же создавали конкуренцию. Теперь, по его мнению, внутренняя конкуренция практически отсутствует, что позволяет производителям устанавливать цены в произвольном порядке.

25 октября президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева сообщить о причинах роста стоимости мяса птицы. Министр рассказал, что в ведомстве занимаются этим вопросом. Кроме того, он обратил внимание на то, что в августе фиксировалось небольшое снижение объемов производства, но в период с января по август наблюдался рост объемов.