Краснов поручил провести проверку по факту завышения цен на куриные яйца

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Об этом 8 декабря сообщила Генеральная прокуратура в Telegram-канале.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по этому поводу состоялось заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли России.

По итогам проверок будут приняты меры реагирования для защиты прав граждан.

Ранее, 1 декабря, ФАС сообщила «Известиям», что ограничение в магазинах наценки на куриные яйца на уровне до 5% повысит ценовую доступность социально значимого продукта для россиян. Ранее в тот день ФАС разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%.

В середине ноября ФАС сообщила о намерении проанализировать ценообразование на куриные яйца. Служба направила запросы производителям и 10 федеральным ритейлерам.

По данным федерального агентства, стоимость куриных яиц в РФ выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали на 18,6%. За последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае и Удмуртии, сообщали Росстат, СМИ и птицефабрики.

Рост цен отмечается на фоне повышенного спроса на данную продукцию. В связи с этим данный вопрос находится на особом контроле в Минсельхозе России, отметили «Известиям» в ведомстве.