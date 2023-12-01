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В ФАС рассказали о последствиях ограничения наценки на яйца на уровне не более 5%

ФАС: ограничение наценки на яйца на уровне не более 5% повысит доступность продукта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ограничение в магазинах наценки на куриные яйца на уровне до 5% повысит ценовую доступность социально значимого продукта для россиян, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства «Известиям» 1 декабря.

Ранее в этот день издание РБК написало, что ФАС разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%.

В службе «Известиям» объяснили, что на площадке ведомства в рамках рабочей группы с торговыми сетями прошло обсуждение вопроса стоимости этой продукции.

«Эта тема находится в зоне особого контроля службы. Ведомство ищет разные подходы, в том числе в рамках саморегулирования, которые позволят привести к выяснению причин изменения цен и к их стабилизации. ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки на социально значимые продовольственные товары», — уточнили в пресс-службе.

По итогам обсуждения ФАС в числе прочего предложила рассмотреть возможность такого временного ограничения. Соответствующие письма с такой идеей были отправлены в Союз независимых сетей России и торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли.

«По мнению антимонопольного ведомства, это может повысить ценовую доступность социально значимого продукта для граждан. Служба ожидает от торговых сетей информацию о принятом решении по указанному предложению», — подытожили в ведомстве.

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Накануне в Минсельхозе заявили о росте цен на продукцию птицеводства из-за высокого спроса. При этом там подчеркнули, что ценовая ситуация на продовольственном рынке находится на особом контроле министерства. Также сообщалось, что ФАС России проводятся проверки производителей куриных яиц и мяса кур и совместно с Минсельхозом анализируется обоснованность повышения отпускных цен на яйцо.

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