В Минсельхозе заявили о росте цен на продукцию птицеводства из-за высокого спроса. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке находится на особом контроле Минсельхоза.



«По ряду социально значимых продуктов динамика отпускных цен в этом году ниже инфляции. Это относится к зерновой и молочной группам, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям, ряду овощей, таких как картофель, лук, свекла. Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса отмечается повышение цен на продукцию птицеводства», — заявили в министерстве.



Там отметили, что в этой связи выработан комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.



«С основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года ведомство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте», — уточнили там.



Подготовлены изменения в Приказ №274, предусматривающие, начиная с 1 декабря 2023 года, расширение направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств, уточнили в министерстве.



Ведется совместная работа с Минпромторгом по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры поставок, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице.



Также в настоящее время ФАС России проводятся проверки производителей куриных яиц и мяса кур, а также совместно с Минсельхозом анализируется обоснованность повышения отпускных цен на яйцо.



Кроме того, подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержана инициатива об установлении тарифной льготы в отношении отдельных видов мяса домашних кур. Также планируется рассмотреть вопрос об обнулении импортных пошлин на яйцо куриное сроком на шесть месяцев.



«Принимаемые меры позволят сохранить доступность птицеводческой продукции для потребителей», — заявили в Минсельхозе.