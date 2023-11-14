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ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует ценообразование на куриные яйца, сообщается во вторник, 13 ноября, на сайте ведомства.

«ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы», — сказано в сообщении.

Служба направила запросы производителям и 10 федеральным ритейлерам.

На основе полученных данных будет проанализирована обоснованность установления оптово-отпускных цен. Как отмечается, в этом направлении работа уже ведется в регионах страны.

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По данным федерального агентства, стоимость куриных яиц в РФ выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали на 18,6%. За последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае и Удмуртии, сообщали Росстат, СМИ и птицефабрики.

Рост цен отмечается на фоне повышенного спроса на данную продукцию. В связи с этим данный вопрос находится на особом контроле в Минсельхозе России, отметили «Известиям» в ведомстве.

Так, 14 ноября в секретариате первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова сообщили, что на прошлой неделе он провел совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. Минсельхозу поручено проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторгу — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках.

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