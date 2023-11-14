ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует ценообразование на куриные яйца, сообщается во вторник, 13 ноября, на сайте ведомства.
«ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы», — сказано в сообщении.
Служба направила запросы производителям и 10 федеральным ритейлерам.
На основе полученных данных будет проанализирована обоснованность установления оптово-отпускных цен. Как отмечается, в этом направлении работа уже ведется в регионах страны.
По данным федерального агентства, стоимость куриных яиц в РФ выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали на 18,6%. За последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае и Удмуртии, сообщали Росстат, СМИ и птицефабрики.
Рост цен отмечается на фоне повышенного спроса на данную продукцию. В связи с этим данный вопрос находится на особом контроле в Минсельхозе России, отметили «Известиям» в ведомстве.
Так, 14 ноября в секретариате первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова сообщили, что на прошлой неделе он провел совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. Минсельхозу поручено проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторгу — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках.