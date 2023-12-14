Путин объяснил рост цен на куриное яйцо

Цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином дворе.

«Идет небольшое, но все-таки повышение доходов уровня заработной платы. Спрос увеличился, это был относительно дешевый белок и, в общем, популярный у граждан, я сам с удовольствием яичницу ем. Но что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства — нет, это первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные, у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают, но вовремя не открыли», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в рамках ЕврАзЭС должно быть принято решение, и ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

«Я очень на это надеюсь, потому что уже ну минимум две недели назад эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому сожалею, приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется так, — вовремя не открыли импорт пошире, потому что, видимо, рассчитывали на то, что больше заработают. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — заявил Путин.

Накануне правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию. В итоге предполагается сформировать на внутреннем рынке достаточное количество предложений этой продукции. По словам источника, это собьет цены на яйца.

8 декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

13 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов заявил, что по итогам надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения цен на яйца будут приняты меры реагирования для защиты прав потребителей.