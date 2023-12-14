Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на нежелание все большего количества стран помогать Киеву
Общество
Путин заявил о техническом сбое в связи с отсутствием вакцин от кори
Мир
Нарышкин назвал контрнаступление ВСУ полным провалом
Общество
Путин заявил о продлении программы первичного звена здравоохранения
Мир
В Германии подняли вопрос о последствиях помощи Украине после убийства Кивы
Общество
Мосгорсуд оставил корреспондента WSJ Гершковича в СИЗО до 30 января
Общество
Путин заявил о трех индексациях пенсий с последнего повышения тарифов ЖКХ
Мир
Спикер рады обосновал право Украины на членство в ЕС цитатой Бандеры
Общество
СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства РФ семерых осужденных
Экономика
Путин заявил о планах РФ произвести более 1 тыс. самолетов к 2030 году
Мир
В Финляндию после открытия КПП на границе с Россией прибыло девять беженцев
Мир
Политолог-американист рассказал о желании республиканцев ослабить позиции Байдена
Экономика
Путин объяснил рост цен на куриное яйцо
Армия
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем
Общество
В Красноярском крае арестовали на два месяца экс-главу района

Путин объяснил рост цен на куриное яйцо

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином дворе.

«Идет небольшое, но все-таки повышение доходов уровня заработной платы. Спрос увеличился, это был относительно дешевый белок и, в общем, популярный у граждан, я сам с удовольствием яичницу ем. Но что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства — нет, это первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные, у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают, но вовремя не открыли», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в рамках ЕврАзЭС должно быть принято решение, и ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

«Я очень на это надеюсь, потому что уже ну минимум две недели назад эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому сожалею, приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется так, — вовремя не открыли импорт пошире, потому что, видимо, рассчитывали на то, что больше заработают. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — заявил Путин.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

Накануне правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию. В итоге предполагается сформировать на внутреннем рынке достаточное количество предложений этой продукции. По словам источника, это собьет цены на яйца.

8 декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

13 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов заявил, что по итогам надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения цен на яйца будут приняты меры реагирования для защиты прав потребителей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023