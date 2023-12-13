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Эксперты рассказали о влиянии обнуления пошлин на яйца на стабилизацию цен

Эксперт Даниленко: обнуление пошлин на яйца позволит стабилизировать цены
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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Обнуление пошлин на яйца позволит стабилизировать цены. Об этом «Известиям» 13 декабря сообщил президент агропродовольственного фонда «Свое» Андрей Даниленко.

«Введение тарифной льготы на ввоз пищевого яйца домашних кур очень своевременно и поможет сбалансировать потребительские цены на внутреннем рынке. В то же время за период действия этой меры — с 1 января по 30 июня 2024 года — российские производители смогут нарастить собственные объемы производства. Все наши предприятия, в том числе и пострадавшие от птичьего гриппа, через полгода смогут заместить импорт и сохранить стабильную ситуацию с ценой», — сказал он, отметив, что в результате грамотная политика регулирования рынка принесет плюсы и производителям, и потребителям.

Фермер, заместитель председателя общественного совета при Минсельхозе России, председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота считает, что решение о временном обнулении пошлин на импорт куриного яйца позволит выровнять цену и быстро купировать возникший спекулятивный ажиотаж на данный продукт.

«Действительно, по ряду причин, среди которых ветеринарных риски, рост внутреннего потребления, у нас образовался дисбаланс на рынке. Мы видим какие-то настоящие свистопляски с этим продуктом. Появились спекулянты, уже начинающие торговать «фьючерсами» на поставки, эта тема начала подогреваться в обществе и блогосфере, упав на благодатную почву декабрьских продаж. <…> Сейчас данное решение позволит стабилизировать рынок и покрыть текущий спрос», — отметил Сирота

Фермер выразил надежду на то, что мера не будет продлена, так как российские птицеводы за ближайшие месяцы восстановят и нарастят поголовье.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

Ранее в этот день стало известно, что правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию. В итоге предполагается сформировать на внутреннем рынке достаточное количество предложений этой продукции. По словам источника, это собьет цены на яйца.

8 декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

13 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов заявил, что по итогам надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения цен на яйца будут приняты меры реагирования для защиты прав потребителей.

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