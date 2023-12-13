Эксперты рассказали о влиянии обнуления пошлин на яйца на стабилизацию цен

Обнуление пошлин на яйца позволит стабилизировать цены. Об этом «Известиям» 13 декабря сообщил президент агропродовольственного фонда «Свое» Андрей Даниленко.

«Введение тарифной льготы на ввоз пищевого яйца домашних кур очень своевременно и поможет сбалансировать потребительские цены на внутреннем рынке. В то же время за период действия этой меры — с 1 января по 30 июня 2024 года — российские производители смогут нарастить собственные объемы производства. Все наши предприятия, в том числе и пострадавшие от птичьего гриппа, через полгода смогут заместить импорт и сохранить стабильную ситуацию с ценой», — сказал он, отметив, что в результате грамотная политика регулирования рынка принесет плюсы и производителям, и потребителям.

Фермер, заместитель председателя общественного совета при Минсельхозе России, председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота считает, что решение о временном обнулении пошлин на импорт куриного яйца позволит выровнять цену и быстро купировать возникший спекулятивный ажиотаж на данный продукт.

«Действительно, по ряду причин, среди которых ветеринарных риски, рост внутреннего потребления, у нас образовался дисбаланс на рынке. Мы видим какие-то настоящие свистопляски с этим продуктом. Появились спекулянты, уже начинающие торговать «фьючерсами» на поставки, эта тема начала подогреваться в обществе и блогосфере, упав на благодатную почву декабрьских продаж. <…> Сейчас данное решение позволит стабилизировать рынок и покрыть текущий спрос», — отметил Сирота

Фермер выразил надежду на то, что мера не будет продлена, так как российские птицеводы за ближайшие месяцы восстановят и нарастят поголовье.

Ранее в этот день стало известно, что правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию. В итоге предполагается сформировать на внутреннем рынке достаточное количество предложений этой продукции. По словам источника, это собьет цены на яйца.

8 декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

13 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов заявил, что по итогам надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения цен на яйца будут приняты меры реагирования для защиты прав потребителей.