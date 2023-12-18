ФАС ожидает снижения цен производителей на яйца в течение месяца–полутора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил глава службы Максим Шаскольский.

«Я думаю, что в течение месяца. Может быть, месяц-полтора», — передает слова руководителя ТАСС.

По его словам, служба проверила 13 производителей и дистрибуторов на предмет сговора. В результате было собрано 285 тыс. различных документов по этому поводу, их сейчас обрабатывают, добавил Шаскольский.

«Здесь вопрос в том, чтобы найти антиконкурентные соглашения. То есть если они между собой договорились о каких-то условиях совместно, это нарушение, этого нельзя делать», — объяснил глава ФАС.

18 декабря официальный представить Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ активно работало и продолжает работу над стабилизацией цен на куриные яйца, что уже сейчас приносит результаты. При этом он указал на то, что меры начали приниматься российским кабмином и профильными ведомствами до того, как вопрос роста цен на яйца был поднят в ходе «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так он прокомментировал сообщение главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева о том, что в ближайшую неделю на российский рынок поступят яйца из Азербайджана, а через две-три недели появятся яйца из Турции без импортной пошлины.

14 декабря президент РФ отметил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

В тот же день в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о росте цен на данную категорию товаров. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты и планируют обнулить пошлины на импорт продукта.

15 декабря ФАС РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».