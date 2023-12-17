Патрушев заявил о корректировке цен на яйца за счет снятия импортной пошлины

Яйца из Турции, поставленные без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на продукт. Об этом сообщил 17 декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда партии «Едина Россия».

«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — сказал министр журналистам.

Патрушев напомнил, что яйца — продукт сезонный и зимой цена на него растет. Подорожание яиц он назвал тенденцию, которая «не очень комфортна».

«Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — заключил глава Минсельхоза.

Ранее, 15 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц.

До этого, 14 декабря, в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о росте цен на куриное яйцо. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты и планируют обнулить пошлины на импорт продукта.

Ранее в тот же день в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин указал, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.