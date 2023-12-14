Разменяли десяток: Путин объяснил рост цен на яйца сбоем в работе кабмина
Основной причиной роста цен на яйца в России — за год на 40%, стал сбой в работе правительства: кабин вовремя не открыл импорт продукции из ближайших стран на фоне роста спроса внутри страны. Так охарактеризовал ситуацию президент Владимир Путин на прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами. По словам главы государства, сейчас вопрос уже решен и вскоре ситуация с ценами стабилизируется. О принятом правительством решении обнулить импортную пошлину на яйца с 1 января по 30 июня 2024 года «Известия» сообщили 13 декабря.
«Решение принято»
Сбой в работе правительства стал основной причиной для роста цен на яйца, отметил президент Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии с населением. Он отвечал на вопрос пенсионерки из Краснодарского края о причинах подорожании этой продукции в России. Так, в этом регионе товар подорожал до 180-220 рублей за упаковку в 10 шт.
По словам главы государства, цены на яйца на сегодняшний день увеличились на 40%. Аналогичные оценки ранее приводила Генпрокуратура, речь шла о подорожании за последний год. На фоне роста доходов населения повысился и спрос на эту продукцию, тогда как объем производства яиц остался практически неизменным. Это подхлестнуло цены, которые резко пошли вверх, отметил Владимир Путин.
В этой ситуации кабмин должен был открыть импорт (по сути — обнулить пошлины на ввоз зарубежной продукции в РФ, что облегчило бы ее поступление в страну). Но этого не произошло, пояснил президент. Сейчас нужное «решение принято, ситуация будет улучшаться»: поставки яиц предложили Турция, Белоруссия, отметил глава государства.
«Известия» направили запросы в Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг, которые отвечают в правительстве за стабилизацию цен на продукты питания.
О принятом правительством решении обнулить импортную пошлину на яйца с 1 января по 30 июня 2024 года «Известия» сообщили 13 декабря. Она составляет 15% от его стоимости. Поставщики могут выбрать квоту в объеме 1,2 млрд штук.
— Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии, — заявляло на этой неделе ведомство.
В Минсельхозе ранее отмечали, что уже на этой неделе в Россию поступят первые партии яиц из Турции и Азербайджана. По мнению министерства, обнуление пошлин и поступление импортного яйца в нашу страну в комплексе должны стабилизировать ситуацию в самое ближайшее время. В ведомстве уверены, что цены выросли на фоне увеличения спроса и издержек производителей, тогда как объем производства не сокращался. По данным Минсельхоза, по итогам 10 месяцев 2023 года производство яиц в РФ увеличилось на 2,3% — до 31,74 млрд штук.
Впрочем, росли в этом году не только цены на продовольственные товары. Так, как писали «Известия», значительно выросло в цене топливо, например, дизель. А в следующем году, как пожаловался президенту житель Новосибирска, тарифы на ЖКУ в регионе вырастут на 9-14%, тогда как пенсии планируется поднять лишь на 7,5%.
Президент в свою очередь отметил, что жилищно-коммунальные услуги в последний раз поднимали с декабря 2022 года, и следующее повышение будет только в июле 2024 года с интервалом в полтора года. За этот период предусмотрено несколько повышений пенсий, в целом — примерно на 23%. При этом, президент добавил, что тарифы должны расти мягко, а доходы граждан — опережающими темпами.
Необходимые меры
Рост инфляции в этом году вызван быстрым увеличением спроса, причем более значительным, чем повышение производственных возможностей, уверен директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. По его мнению, в первой половине года инфляцию двигали, скорее, услуги, а во второй акцент оказался смещен на непродовольственные товары.
— По данным Росстата, «чемпионами» в 2023 году по инфляции стали куриные яйца — за 11 месяцев 2023 года они подорожали в годовом выражении на 40%, услуги зарубежного туризма — на 30%, куриное мясо — на 29%, плодоовощная продукция — на 23%, легковые автомобили, произведённые в России, — в среднем на 20%, проезд в транспорте — на 14%, — рассказала Наталья Мильчакова.
Однако были и товарные группы, которые подешевели по сравнению с 2022 годом, подчеркнула эксперт. Среди них — крупы и бобовые, растительное масло, макаронные изделия, а также телерадиотовары.
Государство может сделать многое, чтобы люди, и в первую очередь наиболее социально уязвимые группы, меньше ощущали инфляцию, считает Наталья Мильчакова. Например, повышать МРОТ, пенсии и социальные пособия.
Как заявил президент, по итогам 2023 года инфляция может приблизиться к 8% (вместо ожидаемых ранее 7,5%). По словам главы государства, ЦБ и правительство принимают необходимые меры для ее сдерживания.
Основной механизм, который использует Центробанк, — это ключевая ставка, отметил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Сейчас она находится на уровне 15%, и не исключено дальнейшее повышение на заседании совета директоров Банка России 15 декабря. Это достаточно действенный механизм, считает эксперт.
Однако, по словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, немедленного эффекта от ставки на потребительские цены не бывает — может пройти от нескольких месяцев до года. По ее словам, власти также борются административными методами с необоснованным завышением цен. Однако чаще всего такие случаи носят локальный характер, и, в целом, на инфляцию оказывают не слишком большое влияние.
Среди причин роста цен — девальвация рубля, которая во многом обусловлена макроэкономическими реалиями, объяснил Александр Проклов из НКР. По его словам, для остановки обесценивания нацвалюты и последующего роста цен на импорт президент ввел обязательную продажу валютной выручки частью экспортеров.
В целом, в 2023-м инфляция будет ниже, чем в прошлом году, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По данным Росстата, по итогам 2022-го она достигла 11,9%. Кроме того, при сравнении с другими странами видно, что ее уровень в России в нынешнем году далеко не самый высокий, подчеркнул он. Например, в Литве прогнозируется инфляция 8,7%, в Польше — 11,7%, в Словакии и Румынии — 9,7%, в Чехии — 9,3%. Таким образом, учитывая общую экономическую инфраструктуру показатель РФ выглядит достойно, заключил эксперт.