Разменяли десяток: Путин объяснил рост цен на яйца сбоем в работе кабмина

Основной причиной роста цен на яйца в России — за год на 40%, стал сбой в работе правительства: кабин вовремя не открыл импорт продукции из ближайших стран на фоне роста спроса внутри страны . Так охарактеризовал ситуацию президент Владимир Путин на прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами. По словам главы государства, сейчас вопрос уже решен и вскоре ситуация с ценами стабилизируется . О принятом правительством решении обнулить импортную пошлину на яйца с 1 января по 30 июня 2024 года «Известия» сообщили 13 декабря .

«Решение принято»

Сбой в работе правительства стал основной причиной для роста цен на яйца, отметил президент Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии с населением. Он отвечал на вопрос пенсионерки из Краснодарского края о причинах подорожании этой продукции в России. Так, в этом регионе товар подорожал до 180-220 рублей за упаковку в 10 шт .

По словам главы государства, цены на яйца на сегодняшний день увеличились на 40%. Аналогичные оценки ранее приводила Генпрокуратура, речь шла о подорожании за последний год . На фоне роста доходов населения повысился и спрос на эту продукцию, тогда как объем производства яиц остался практически неизменным. Это подхлестнуло цены, которые резко пошли вверх , отметил Владимир Путин.

В этой ситуации кабмин должен был открыть импорт (по сути — обнулить пошлины на ввоз зарубежной продукции в РФ, что облегчило бы ее поступление в страну). Но этого не произошло , пояснил президент. Сейчас нужное «решение принято, ситуация будет улучшаться»: поставки яиц предложили Турция, Белоруссия , отметил глава государства.

«Известия» направили запросы в Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг, которые отвечают в правительстве за стабилизацию цен на продукты питания.

О принятом правительством решении обнулить импортную пошлину на яйца с 1 января по 30 июня 2024 года «Известия» сообщили 13 декабря. Она составляет 15% от его стоимости. Поставщики могут выбрать квоту в объеме 1,2 млрд штук .

— Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии , — заявляло на этой неделе ведомство.

В Минсельхозе ранее отмечали, что уже на этой неделе в Россию поступят первые партии яиц из Турции и Азербайджана. По мнению министерства, обнуление пошлин и поступление импортного яйца в нашу страну в комплексе должны стабилизировать ситуацию в самое ближайшее время . В ведомстве уверены, что цены выросли на фоне увеличения спроса и издержек производителей, тогда как объем производства не сокращался . По данным Минсельхоза, по итогам 10 месяцев 2023 года производство яиц в РФ увеличилось на 2,3% — до 31,74 млрд штук.

Впрочем, росли в этом году не только цены на продовольственные товары . Так, как писали «Известия», значительно выросло в цене топливо, например, дизель. А в следующем году, как пожаловался президенту житель Новосибирска, тарифы на ЖКУ в регионе вырастут на 9-14%, тогда как пенсии планируется поднять лишь на 7,5% .

Президент в свою очередь отметил, что жилищно-коммунальные услуги в последний раз поднимали с декабря 2022 года, и следующее повышение будет только в июле 2024 года с интервалом в полтора года . За этот период предусмотрено несколько повышений пенсий, в целом — примерно на 23% . При этом, президент добавил, что тарифы должны расти мягко, а доходы граждан — опережающими темпами .

Необходимые меры

Рост инфляции в этом году вызван быстрым увеличением спроса, причем более значительным, чем повышение производственных возможностей , уверен директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. По его мнению, в первой половине года инфляцию двигали, скорее, услуги, а во второй акцент оказался смещен на непродовольственные товары .

— По данным Росстата, «чемпионами» в 2023 году по инфляции стали куриные яйца — за 11 месяцев 2023 года они подорожали в годовом выражении на 40%, услуги зарубежного туризма — на 30%, куриное мясо — на 29%, плодоовощная продукция — на 23%, легковые автомобили, произведённые в России, — в среднем на 20%, проезд в транспорте — на 14% , — рассказала Наталья Мильчакова.

Однако были и товарные группы, которые подешевели по сравнению с 2022 годом, подчеркнула эксперт. Среди них — крупы и бобовые, растительное масло, макаронные изделия, а также телерадиотовары .

Государство может сделать многое, чтобы люди, и в первую очередь наиболее социально уязвимые группы, меньше ощущали инфляцию, считает Наталья Мильчакова. Например, повышать МРОТ, пенсии и социальные пособия .

Как заявил президент, по итогам 2023 года инфляция может приблизиться к 8% (вместо ожидаемых ранее 7,5%) . По словам главы государства, ЦБ и правительство принимают необходимые меры для ее сдерживания .

Основной механизм, который использует Центробанк, — это ключевая ставка , отметил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Сейчас она находится на уровне 15%, и не исключено дальнейшее повышение на заседании совета директоров Банка России 15 декабря . Это достаточно действенный механизм, считает эксперт.

Однако, по словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, немедленного эффекта от ставки на потребительские цены не бывает — может пройти от нескольких месяцев до года . По ее словам, власти также борются административными методами с необоснованным завышением цен . Однако чаще всего такие случаи носят локальный характер, и, в целом, на инфляцию оказывают не слишком большое влияние .

Среди причин роста цен — девальвация рубля, которая во многом обусловлена макроэкономическими реалиями , объяснил Александр Проклов из НКР. По его словам, для остановки обесценивания нацвалюты и последующего роста цен на импорт президент ввел обязательную продажу валютной выручки частью экспортеров .