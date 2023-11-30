Вышло баком: в 58 регионах РФ зафиксирован рост цен на дизель

В Госдуме РФ намерены предложить правительству вновь ввести запрет на экспорт дизельного топлива . С таким предложением депутаты обратятся в кабмин в случае серьезного роста цен, рассказали «Известиям» в комитете ГД по энергетике. Цены уже вторую неделю показывают положительную динамику: по данным Росстата, с 21 по 27 ноября стоимость дизеля повысилась на 0,3%. За этот период такое топливо подорожало в 58 регионах, как минимум в девяти из них — наиболее существенно , подсчитали «Известия». Причины кроются в недавнем снятии запрета на экспорт дизеля, полагают эксперты и участники рынка. Грузоперевозчики, со своей стороны, также собираются поднять вопрос нового повышения стоимости горючего в Госдуме 7 декабря.

Пошли вверх

За последнюю неделю (с 21 по 27 ноября) цены на дизель в рознице увеличились в 58 регионах РФ, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. Самый высокий скачок зафиксирован в Магаданской области — на 4,79 рубля за литр, Забайкальском крае — на 1,12 рубль, Амурской области — на 98 коп. , Приморском крае — на 95 коп., Камчатке — на 79 коп., Хакасии — на 70 коп., Иркутской области — на 60 коп., Хабаровском крае — на 49 коп., Сахалинской области — на 47 коп.

В Москве, согласно данным службы, рост составил 6 коп., но по данным Московской топливной ассоциации (МТА), на заправках столицы средняя цена дизельного топлива за неделю выросла на 14 коп.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В целом, по данным Росстата, за неделю (на 27 ноября) потребительские цены повысились на 0,3% после того, как неделей ранее росли на 0,1% и две недели до этого оставались стабильными.

Средняя цена ДТ в стране на 27 ноября составила 64,26 рублей за литр (на 20 ноября — 64,08 рубля).

Как сказали «Известиям» в Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс», о сновная проблема сегодня — рост цены дизельного топлива на бирже.

— Буквально недел ю–две назад биржевые цены на зимнее топливо «–15» стоили 52–53 рубля за литр, сейчас «–30» стоит 59–60 р ублей за литр, из-за этого и происходит рост цен в рознице. В некоторых регионах может использоваться также арктическое топливо, которое еще дороже, — заявил президент объединения Владимир Матягин.

Он напомнил, что недавно правительство сняло запрет на экспорт дизельного топлива, которое сейчас дорожает на мировых рынках, компаниям выгодно экспортировать свою продукцию за рубеж, но это негативно сказывается на внутреннем рынке.

— Мы уже предлагали вообще запретить вывозить топливо из страны и сделать цены регулируемыми , — подчеркнул Владимир Матягин.

Тему роста цен на дизель грузоперевозчики планируют поднять 7 декабря на круглом столе в Госдуме. А в комитете по энергетике ГД сообщили «Известиям», что готовы вновь поставить вопрос перед правительством о введении запрета на экспорт, если рост цен на топливо внутри России будет значительным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так. Основная причина — возобновившийся экспорт нефтепродуктов за границу. Нефтегазовым компаниям выгоднее продавать туда топливо, чем внутри России. Поэтому мы фиксируем рост. Если он будет очень серьезный, то депутаты Госдумы вновь вернутся к постановке вопроса о прекращении экспорта , — подтвердил первый зампред комитета Игорь Ананских.

При этом он выразил надежду, что крупные российские нефтяные компании сами начнут сдерживать цены на внутреннем рынке, чтобы ограничительные меры в отношении них не повторились.

С чего начинали

В конце августа грузоперевозчики призвали власти ввести госрегулирование цен на дизель и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр, сообщали «Известия». В письме ассоциации «Грузавтотранс» главе кабмина Михаилу Мишустину от 22 августа представители отрасли отметили, что всего за неделю дизель в нескольких регионах Центральной и Южной России подорожал на 10%, его цена составила около 68–70 рублей за литр.

Уже в сентябре из-за роста цен представители бизнеса попросили камин ввести транспортный демпфер — компенсацию компаниям за сдерживание роста стоимости доставки грузов. 21 сентября после вмешательства в ситуацию президента России Владимира Путина в качестве рычага для сдерживания цен был использован полный запрет на экспорт из РФ бензина и дизеля. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизельного топлива для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пресс-службе правительства рекомендовали «Известиям» обратиться за комментарием в Минэнерго. В министерстве же сообщили, что ситуация на оптовом рынке моторных топлив постепенно улучшается по мере накапливания совокупного эффекта от мер, принятых для стабилизации цен на внутреннем рынке.

— Изменение цен наблюдается по сетям АЗС, которые ранее не увеличивали розничной стоимости топлива. При этом повышение не должно превысить плановые годовые уровни инфляции. Сейчас по летнему дизельному топливу цены в среднем снизились с сентябрьских пиков до отметок весны 2023 года. Похожая тенденция к общему снижению биржевых цен наблюдается и по другим видам моторных топлив, — считают в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что биржевые цены снижаются из-за насыщения внутреннего рынка предложением, а также после формирования товарных запасов в размере более 5 млн т моторных топлив.

— Стабилизация внутреннего рынка позволила снять большую часть ограничений на экспорт моторных топлив, введенных в сентябре. Внутренний рынок полностью обеспечен предложением, Минэнерго в ежесуточном режиме мониторит ситуацию , — сказали в ведомстве.

По данным министерства, оптовые цены также снижаются на фоне окончания летнего сезона повышенного спроса и завершения ремонтов НПЗ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом 29 ноября в ходе заседания комитета ГД по энергетике первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что ведомство надеется удержать рост цен на топливо на уровне инфляции до конца 2023 года.

— Сейчас цены находятся на уровне, близком к инфляции. Рассчитываем, что до конца года в эти показатели уложимся, — сообщил он депутатам.

Все ли меры приняты

Причина роста розничных цен на дизельное топливо, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, заключается в их увеличении на бирже в опте.

— За последние почти две недели с 17 ноября оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на зимнее дизельное топливо (ДТ) выросли на 2,91%. Их рост начался в день снятия запрета на экспорт дизеля и бензина из РФ, поэтому основная причина кроется именно в этом. Цены на экспортном рынке на топливо выше, чем на внутреннем, — пояснил Владимир Чернов.

Для сдерживания стоимости топлива внутри страны правительство уже вернуло демпферные выплаты для НПЗ в полном объеме, что должно сглаживать для них разницу на экспортном и внутреннем рынках, как это и было, отметил аналитик.

По его мнению, необходимые меры кабмином уже приняты, и теперь важны только мониторинг цен и ограничение их дальнейшего роста. То есть дальше за дело должна взяться Федеральная антимонопольная служба.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ФАС «Известиям» сообщили, что в результате контрольно-надзорных действий в розничном сегменте нефтепродуктов территориальные органы возбудили 25 антимонопольных дел в 17 регионах. Кроме того, приняты меры по увеличению нормативов продажи топлива на бирже бензина до 15% с 13%, дизтоплива — до 12,5% с 9,5% .

— Выход ряда НПЗ из плановых ремонтов позволит увеличить его производство. В результате это приведет к стабилизации биржевой цены. По данным ФАС, которые коррелируются со сведениями ЦДУ ТЭК, изменение цены на зимний дизель в перечисленных регионах на заправках вертикально-интегрированных компаний ниже уровня инфляции, — отметили в антимонопольной службе.

По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, зимний дизель должен стоить дороже, чем летний, и, вполне возможно, заметный рост произошел лишь в отдельных случаях.

Справка «Известий» Зимний дизель — смесь летнего топлива с керосином либо с присадками. Изготавливается такая продукция на одних и тех же производственных мощностях, поэтому их цены и доступность на рынке взаимозависимы.

По словам президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова, то, что в ряде регионов страны сейчас действительно наблюдается рост розничных цен на дизель, вполне ожидаемо.

— Здесь несколько причин: во-первых, нельзя рассматривать дизель как однородный продукт, зимнее дизельное топливо сильно отличается от летнего, оно дороже как в производстве, так и в закупке. Это как говорить о бензине в целом, не вдаваясь в отличия в октановом числе. Поэтому более высокая цена на него, в том числе и в рознице, абсолютно нормальна , — считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во-вторых, объем производства зимнего дизеля традиционно не предполагает выраженного профицита, так как на внешних рынках востребовано в основном летнее топливо, соответственно, имеет место превышение спроса над предложением в силу недостаточно эффективного планирования внутренних потребностей, что также толкает цену на зимнее ДТ вверх.

— Ну и наконец, ввиду запрета на экспорт произошло затоваривание хранилищ летним ДТ, и производители перешли на производство зимнего топлива с опозданием. Отсюда проблемы с ценовым диспаритетом по зимнему дизелю в низкий сезон, когда оптовые цены либо сравниваются, либо вообще превышают розничные . Естественно, такая ситуация заставляет операторов сетей АЗС повышать цены на стеллах и приводить их в соответствие с оптовыми реалиями, — пояснил «Известиям» Павел Баженов.

При этом он отметил, что более стремительный рост розничных цен наблюдается в регионах Сибири и Дальнего Востока в силу недостаточного количества нефтеперерабатывающих мощностей, дорогой и сложной логистики, а также суровых климатических условий . Плюс в большинстве этих регионов отсутствует выраженное доминирование розничных сетей ВИНК (крупные нефтяники), которые обычно выступают инструментом сдерживания роста розничных цен.