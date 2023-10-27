Еще ФАС: власти снова ужесточают требования к отпуску топлива с биржи

Российские власти меняют требования к отпуску бензина и дизеля. ФАС рекомендовала нефтяным компаниям получать от покупателей гарантии, что отгруженные с биржи нефтепродукты будут использоваться только внутри страны, узнали «Известия». Как выяснилось, несмотря на официальный запрет вывоза, теневой экспорт сохраняется — перекупщики приобретают топливо на бирже по дешевке и по-прежнему пытаются продавать его за границу. При этом на АЗС внутри России цены не падают. Новая мера, полагают эксперты, поможет усилить контроль за рынком. В том, насколько эффективной она окажется, разбирались «Известия» .

В приграницах дозволенного

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала нефтяным компаниям при отгрузке топлива с биржи в припортовые и приграничные станции требовать от покупателей гарантийные письма о том, что нефтепродукты будут использоваться исключительно для нужд внутри страны . Об этом говорится в выписке из протокола заседания биржевого комитета ФАС, подписанного начальником управления ТЭК антимонопольной службы Елены Цышевской. С документом от 11 октября ознакомились «Известия».



« Покупатель принимает на себя обязательство в случае последующей продажи биржевых товаров, приобретенных по вышеуказанным сделкам, включать в договоры с покупателями аналогичное обязательство и контролировать его соблюдение путем получения информации о конечных получателях и пункте назначения , приобретенного на торгах товара», — говорится в документе. Кроме того, покупателей планируется обязать предоставлять соответствующую информацию по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи или продавца .

Фото: ТАСС/Олег Спиридонов

Такая инициатива ФАС поможет усилить контроль за рынком , полагает зампред экспертного совета всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов. По его словам, несмотря на официальный запрет вывоза топлива из страны, теневой экспорт всё еще сохраняется — перекупщики продолжают попытки приобрести топливо на бирже по дешевке и продать его за рубеж . В итоге это мешает добросовестным участникам рынка, которым иногда не хватает объемов, и ограничивает темпы снижения стоимости топлива в рознице , отметил он.

Справка «Известий» 12 сентября президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума отметил, что правительство не отреагировало своевременно на ситуацию и дизеля в определенный момент стало физически не хватать в отдельных регионах. 21 сентября правительство ввело полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны. Такое решение было принято в связи с тем, что в последние месяцы ряд российских субъектов столкнулся с проблемами нехватки топлива и его высокой цены. Особенно острая ситуация сложилась в сельскохозяйственных регионах, где аграрии фиксировали недостаток дизеля.

После введения запрета на экспорт нефтепродуктов российский рынок начал понемногу насыщаться . 6 октября правительство частично отменило действовавший запрет на экспорт. Послабления коснулись дизеля, доставленного до морских портов трубопроводным транспортом . Поставлять топливо за рубеж получили возможность только его производители и при условии отгрузки ими на внутренний рынок не менее 50% выпущенного дизеля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Александр Новак 20 октября по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил ФАС совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизель в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года .

Оптовая цена бензина АИ-92 по данным на 26 октября составила примерно 50,5 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — около 55 тыс. , следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. При этом летом показатели неоднократно били рекорды, достигая 66 тыс. и 77 тыс. соответственно .



А вот в рознице изменения хоть и зафиксированы, не столь значительные . По данным Росстата, в период с 17 по 23 октября цены на бензин снизились в среднем на 12 копеек до 55,13 рубля за литр .

По сравнению с показателями конца декабря 2022 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 7,9%, марки АИ-95 — на 8,1%. При этом годовая инфляция в России в октябре достигла 6,38% , сообщали в Минэкономразвития.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В ФАС «Известиям» сообщили, что мера является элементом прослеживаемости приобретенного на бирже товара. Направлена на исключение экспорта классового топлива под видом внеклассового и затоваривания припортовых базисов поставки объемами, которые в дальнейшем не отправляются на экспорт .

В краткосрочной перспективе новая мера ФАС усилит эффективность уже принятых властями ограничений и может ускорить темпы снижения цен топлива , полагает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

«Известия» направили запросы в Минэнерго и нефтяные компании.

В условиях запрета

С начала года объем серого экспорта топлива достиг нескольких миллионов тонн , сообщал в сентябре глава Минэнерго Николай Шульгинов. Таким образом на ситуации пытаются заработать трейдеры, которые покупают бензин по низким внутренним ценам, а экспортируют по более высоким , пояснял министр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Основными направлениями серого экспорта топлива сегодня всё еще остаются кавказский регион (откуда вывоз осуществляется в Грузию и Армению и дальнее зарубежье), а также поставки в Монголию и Узбекистан , отметил Дмитрий Гусев.

Поэтому, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, гарантийные письма в случае уличения покупателя в теневом экспорте можно будет использовать для штрафных санкций. Однако требовать подписать их будут только при отгрузках с биржи в припортовые и приграничные станции, а это значит, что перекупщики смогут опять найти лазейки , считает эксперт.

Сейчас собственники АЗС, работающие в приграничных регионах страны, сталкиваются с проблемой неотгрузок топлива некоторыми производителями — и всё это из-за подозрений, что нефтепродукты приобретаются для последующей реализации не на внутреннем рынке , рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Есть случаи, когда компании, которые давно работают в регионе , имеют собственную сеть АЗС, владеют нефтехранилищем и обеспечивают поставки топлива потребителям, в том числе по госконтрактам, при этом они никогда даже не занимались экспортом, вдруг сталкиваются с проблемой отгрузки нефтепродуктов, совершенно легально приобретенных на бирже . И это происходит только по той причине, что нефтебазы этих компаний расположены в приграничном регионе. В контексте решения подобных проблем механизм, предлагаемый ФАС, может оказаться вполне уместным и полезным , — говорит эксперт.