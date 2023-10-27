Еще ФАС: власти снова ужесточают требования к отпуску топлива с биржи
Российские власти меняют требования к отпуску бензина и дизеля. ФАС рекомендовала нефтяным компаниям получать от покупателей гарантии, что отгруженные с биржи нефтепродукты будут использоваться только внутри страны, узнали «Известия». Как выяснилось, несмотря на официальный запрет вывоза, теневой экспорт сохраняется — перекупщики приобретают топливо на бирже по дешевке и по-прежнему пытаются продавать его за границу. При этом на АЗС внутри России цены не падают. Новая мера, полагают эксперты, поможет усилить контроль за рынком. В том, насколько эффективной она окажется, разбирались «Известия».
В приграницах дозволенного
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала нефтяным компаниям при отгрузке топлива с биржи в припортовые и приграничные станции требовать от покупателей гарантийные письма о том, что нефтепродукты будут использоваться исключительно для нужд внутри страны. Об этом говорится в выписке из протокола заседания биржевого комитета ФАС, подписанного начальником управления ТЭК антимонопольной службы Елены Цышевской. С документом от 11 октября ознакомились «Известия».
«Покупатель принимает на себя обязательство в случае последующей продажи биржевых товаров, приобретенных по вышеуказанным сделкам, включать в договоры с покупателями аналогичное обязательство и контролировать его соблюдение путем получения информации о конечных получателях и пункте назначения, приобретенного на торгах товара», — говорится в документе. Кроме того, покупателей планируется обязать предоставлять соответствующую информацию по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи или продавца.
Такая инициатива ФАС поможет усилить контроль за рынком, полагает зампред экспертного совета всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов. По его словам, несмотря на официальный запрет вывоза топлива из страны, теневой экспорт всё еще сохраняется — перекупщики продолжают попытки приобрести топливо на бирже по дешевке и продать его за рубеж. В итоге это мешает добросовестным участникам рынка, которым иногда не хватает объемов, и ограничивает темпы снижения стоимости топлива в рознице, отметил он.
После введения запрета на экспорт нефтепродуктов российский рынок начал понемногу насыщаться. 6 октября правительство частично отменило действовавший запрет на экспорт. Послабления коснулись дизеля, доставленного до морских портов трубопроводным транспортом. Поставлять топливо за рубеж получили возможность только его производители и при условии отгрузки ими на внутренний рынок не менее 50% выпущенного дизеля.
Александр Новак 20 октября по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил ФАС совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизель в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года.
Оптовая цена бензина АИ-92 по данным на 26 октября составила примерно 50,5 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — около 55 тыс., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. При этом летом показатели неоднократно били рекорды, достигая 66 тыс. и 77 тыс. соответственно.
А вот в рознице изменения хоть и зафиксированы, не столь значительные. По данным Росстата, в период с 17 по 23 октября цены на бензин снизились в среднем на 12 копеек до 55,13 рубля за литр.
По сравнению с показателями конца декабря 2022 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 7,9%, марки АИ-95 — на 8,1%. При этом годовая инфляция в России в октябре достигла 6,38%, сообщали в Минэкономразвития.
В ФАС «Известиям» сообщили, что мера является элементом прослеживаемости приобретенного на бирже товара. Направлена на исключение экспорта классового топлива под видом внеклассового и затоваривания припортовых базисов поставки объемами, которые в дальнейшем не отправляются на экспорт.
В краткосрочной перспективе новая мера ФАС усилит эффективность уже принятых властями ограничений и может ускорить темпы снижения цен топлива, полагает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.
«Известия» направили запросы в Минэнерго и нефтяные компании.
В условиях запрета
С начала года объем серого экспорта топлива достиг нескольких миллионов тонн, сообщал в сентябре глава Минэнерго Николай Шульгинов. Таким образом на ситуации пытаются заработать трейдеры, которые покупают бензин по низким внутренним ценам, а экспортируют по более высоким, пояснял министр.
Основными направлениями серого экспорта топлива сегодня всё еще остаются кавказский регион (откуда вывоз осуществляется в Грузию и Армению и дальнее зарубежье), а также поставки в Монголию и Узбекистан, отметил Дмитрий Гусев.
Поэтому, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, гарантийные письма в случае уличения покупателя в теневом экспорте можно будет использовать для штрафных санкций. Однако требовать подписать их будут только при отгрузках с биржи в припортовые и приграничные станции, а это значит, что перекупщики смогут опять найти лазейки, считает эксперт.
Сейчас собственники АЗС, работающие в приграничных регионах страны, сталкиваются с проблемой неотгрузок топлива некоторыми производителями — и всё это из-за подозрений, что нефтепродукты приобретаются для последующей реализации не на внутреннем рынке, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
— Есть случаи, когда компании, которые давно работают в регионе, имеют собственную сеть АЗС, владеют нефтехранилищем и обеспечивают поставки топлива потребителям, в том числе по госконтрактам, при этом они никогда даже не занимались экспортом, вдруг сталкиваются с проблемой отгрузки нефтепродуктов, совершенно легально приобретенных на бирже. И это происходит только по той причине, что нефтебазы этих компаний расположены в приграничном регионе. В контексте решения подобных проблем механизм, предлагаемый ФАС, может оказаться вполне уместным и полезным, — говорит эксперт.
При этом, по мнению Павла Баженова, окончательное решение проблемы нелегального экспорта нефтепродуктов должно лежать всё же в плоскости работы таможенной службы.