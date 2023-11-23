Без предела: в кабмине не поддержали регулирование стоимости бензина и дизеля

В правительстве не поддержали регулирование цен на бензин и дизель. Введение такой меры на внутреннем рынке приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС , отметили в кабмине. Ранее депутаты ЛДПР предложили закрепить за правительством такие полномочия. Речь шла о поправках в закон о торговле, который допускает, что цены на социально значимые продукты могут ограничить в случае их резкого роста в определенных регионах . Выдвижение законопроекта, шансы на одобрение которого стремятся к нулю — это пиар, рассчитанный на неинформированного избирателя , считают эксперты. Если просто установить верхний предел, не пересматривая существующую систему, то можно вызвать хронический дефицит топлива, отметили они.

Предлагать, не делать

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким осенью внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель и порядка их установления. Кабмин, изучив документ, отказался поддержать инициативу. Об этом говорится в проекте отзыва правительства, с которым ознакомились «Известия».

Под предельно допустимыми в инициативе законодателей понимались розничные цены, выше которых это топливо не может быть реализовано потребителям . При этом срок их действия не должен составлять менее трех лет и более пяти лет , если иное не установлено кабмином.

Соответствующие изменения должны были быть внесены в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Предполагалось, что в случае принятия он должен вступить в силу с 1 января 2024 года .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Авторы законодательной инициативы полагали, что принимаемые меры по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов «не дают для конечного потребителя видимых результатов» .

Инициатива появилась в разгар топливного кризиса в стране, когда биржевые цены практически ежедневно обновляли исторические рекорды. Параллельно с этим в конце лета некоторые южные регионы пожаловались на рост цен и перебои с поставками топлива. Эксперты объясняли подорожание в том числе серым экспортом, вследствие чего правительство 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. 17 ноября после стабилизации цен власти сняли запрет на вывоз бензина. Тем не менее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об установлении кабмином предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо и порядка их установления.

Не зашло

Кабмин рассмотрел и дал свою оценку законопроекту. В итоге, согласно проекту отзыва правительства, он не нашел поддержки регуляторов. С документом ознакомились «Известия». Во-первых, прилагаемые к законопроекту материалы не содержали никакого анализа и оценки влияния введения предлагаемых мер на розничные рынки бензина и дизеля .

«В цену товаров включаются затраты на производство, транспортные расходы, оптовая наценка, затраты на реализацию продукции и иные издержки, в том числе налоговые (акцизы, НДПИ, НДС, налог на прибыль) и связанные с доставкой топлива в отдаленные районы с низкой плотностью населения. С учетом указанных факторов хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу товаров, самостоятельно принимают решения о ценах на них », — говорится в проекте отзыва правительства на законопроект за подписью вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В документе отмечается, что « введение госрегулирования цен на внутреннем рынке моторных топлив приведет к искажению свободного рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС , создаст ситуацию недостаточности стимулов поставок топлива на внутренний рынок, что в свою очередь создаст предпосылки возникновения дефицита » и приведет к неконтролируемому росту цен.

«Учитывая изложенное, правительство не поддерживает законопроект », — говорится в проекте отзыва кабмина.

В аппарате Дмитрия Григоренко «Известиям» подтвердили подготовку отзыва, однако подчеркнули, что документ «еще готовится».

— Работа над отзывом продолжается. Он будет направлен в Госдуму после завершения его подготовки, — уточнили там.

Проект отзыва правительства, с которым ознакомились «Известия», был подготовлен Минэком. В официальном письме ведомства за подписью первого замминистра Ильи Торосова (имеется в распоряжении «Известий»), отмечается, что законопроект «рассматривался Минэкономразвития в рамках подготовки на него проекта официального отзыва правительства, в соответствии с которым законопроект не поддерживается». Письмом от 2 ноября ведомство с замечаниями согласовало проект отзыва. Поэтому вряд ли официальный отзыв кабмина радикально поменяет свою позицию.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Пиар, не более

— Госрегулирование цен в России невозможно. Пока мы существуем в относительно рыночной ситуации. С одной стороны, оптовый биржевой рынок полностью подвержен влиянию иностранных котировок, с другой — розничные цены таргетируются по инфляции . Переход к такому регулированию в одной отрасли невозможен — необходим тогда комплексный подход, — считает зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Он согласен с регуляторами, что переход к госрегулированию может грозить и закрытием независимых АЗС, и возникновением дефицита топлива .

— Парламентарии должны уделять внимание не псевдогосударственным предложениям, а реальным направлениям развития топливного рынка: развитию фьючерсной системы, пропаганде метана, что в итоге снизит стоимость топлива для покупателей. А выдвижение однозначно непроходного законопроекта — это пиар, рассчитанный на неинформированного избирателя, — полагает собеседник «Известий».

С коллегой соглашается и Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Он считает, что «проще и разумнее с точки зрения работы с электоратом выступить с яркой инициативой, которая однозначно понравится широкой аудитории ».

— Даже если авторы инициативы понимают ее полнейшую бессмысленность и бесперспективность. Кстати, бесперспективность — это в определенных случаях очень хорошо, так как инициативу не примут и не придется нести политическую ответственность за последствия , — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, введение регулируемых цен потребовало бы для начала глубокого перестроения налоговой системы. К примеру, пришлось бы пересмотреть главу 22 («Акцизы») и статью 200 («Налоговые вычеты») Налогового кодекса РФ. Также потребовала бы пересмотра доходная часть бюджета страны.

— Кроме того, уже существует система, устанавливающая верхний предел роста — договоренность с нефтяными компаниями о том, что розничные цены на автобензин и дизельное топливо не должны расти выше уровня инфляции. Соглашение сдержало розничную стоимость в этом году , ведь в сочетании с биржевым принципом оптового ценообразования в августе-сентябре цена на стелах АЗС должна была превышать средние наблюдавшиеся уровни примерно на 10 рублей за литр, — отметил Фролов.

По его мнению, «если уж выходить с инициативой о верхнем пределе стоимости, то неплохо было бы придумать иной принцип ценообразования в оптовом сегменте » в противном случае это «может вызвать хронический дефицит топлива».

Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Русснефть», «Сургутнефтегаз» не предоставили «Известиям» свои комментарии.