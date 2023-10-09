Заправский ход: как новые меры кабмина повлияют на топливный рынок

Решения правительства пересмотреть полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны, повысить нормативы продаж топлива на бирже, а также вернуть демпферные выплаты нефтяникам помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены, считают эксперты. Однако пока, не дождавшись эффекта, АЗС в ряде регионов стали ограничивать объем отпуска — по 150–200 л на покупателя, сообщили «Известиям» источники в отрасли. Такие случаи встречаются в Крыму, Краснодарском крае, Челябинской области. Из-за ограничений растут издержки на перевозки, водители вынуждены перестраивать маршруты в поисках топлива. Грузоперевозчики призвали кабмин усилить контроль за заправками.

Топливные меры

Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка, сообщила 6 октября пресс-служба кабмина. Для предотвращения серого экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз была введена заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тыс. рублей за 1 т для поставщиков, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, власти приняли решение восстановить с 1 октября топливный демпфер. С сентября такие выплаты нефтяникам были сокращены вдвое (со 100 млрд до 50 млрд рублей в месяц), писали «Известия».

Также скорректированы требования к нефтяным компаниям по продаже дизельного топлива и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Нормативы продаж бензина были увеличены с 13 до 15% от производства, дизеля — с 9,5 до 12,5%. Новые правила начнут действовать с 1 ноября.

Глава «Лукойла» Вадим Воробьев в эфире телеканала «Россия-24» 6 октября отметил, что принятый правительством пакет мер по топливу выгоден как его производителям, так и потребителям. Он выразил надежду, что эти меры позволят стабилизировать внутренний рынок. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в свою очередь добавил, что компания сдвинула запланированные на сентябрь ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), и это позволило продолжить производство топлива и поставлять его на внутренний рынок.

В Минсельхозе уже отметили снижение стоимости топлива для аграриев и рассчитывает на дальнейшую корректировку цен, также заявил замглавы ведомства Андрей Разин.

— Решения правительства пересмотреть полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны, повысить нормативы продаж топлива на бирже, а также вернуть демпферные выплаты нефтяникам помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены, — считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, новые меры кабмина по стабилизации внутренних цен на топливо будут эффективны в первую очередь потому, что возвращаются демпферные выплаты, которые сдерживали внутренние цены на нефтепродукты с 2019 года и уже успели доказать свою действенность.

— При этом увеличиваются обязательные объемы продажи на внутренний рынок, что должно стабилизировать баланс спроса и предложения на бирже и сдерживать оптовые цены от роста и, как следствие, розничные на АЗС, — добавил он.

Как писали «Известия», 21 сентября правительство ввело полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны. Такое решение было принято в связи с тем, что в последние месяцы ряд российских субъектов столкнулся с проблемами нехватки топлива и его высокой цены. Особенно острая ситуация сложилась в сельскохозяйственных регионах, где аграрии фиксировали недостаток дизеля. 12 сентября президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума также отмечал, что правительство не отреагировало своевременно на ситуацию и дизеля в определенный момент стало физически не хватать в отдельных регионах.

После введения запрета на экспорт нефтепродуктов российский рынок начал насыщаться, а оптовые цены перешли к снижению. Запрет экспорта бензинов и дизтоплива привел к снижению цен на 20 и 16% соответственно, сообщал 27 сентября вице-премьер Александр Новак.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Однако цены в опте по ряду категорий все еще остаются выше показателей начала лета. 6 октября АИ-92 стоил 57,3 тыс. рублей за 1 т, АИ-95 — 59,5 тыс. рублей, а дизель — 57 тыс. рублей, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Для сравнения, в июне АИ-92 торговался по 54 тыс. рублей за 1 т, АИ-95 — по 61,5 тыс., дизель — по 52,6 тыс.

Александр Новак ранее подчеркнул, что правительство введет дополнительные меры сдерживания цен на топливо, если ситуация не стабилизируется. Так, например, власти усилили госконтроль за рынком: ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов, сообщило ведомство 29 сентября.

В условиях ограничений

При этом пока в ряде регионов страны АЗС стали ограничивать объем отпуска топлива.

— У нас действует ограничение по продаже бензина: мы продаем не больше 30 л в одни руки. Это связано с острым дефицитом бензина на заправке длительное время. Он просто не поступает на наши заправки, — говорит заправщик Rocksol на одной из станций в Тульской области.

— Ограничение по объему продажи бензина и дизеля действует у нас уже больше месяца на разных заправках. Конечно, это очень неудобно для автовладельцев с объемом свыше 30 л. Чтобы полностью заправить бак, необходимо объездить несколько заправок. К тому же бензина может и вовсе не быть на заправке. Есть риск, что автомобиль просто встанет, поэтому я стал набирать бензин в тару, возить с собой небольшой объем, чтобы в экстренном случае иметь возможность доехать до заправки или домой, — говорит автовладелец из Тульской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Из-за ограничений растут издержки на перевозки, водители вынуждены перестраивать маршруты в поисках топлива, заявил «Известиям» президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

— Поступают жалобы от транспортных компаний на меры, предпринимаемые бизнесом, затрудняющие заключения договоров поставки нефтепродуктов по топливным картам, а также на необоснованные меры по ограничению отпуска через АЗС этих компаний нефтепродуктов по картам. На сетевых заправках отпускают дизель по 100–200 л в одни руки, то есть на лицо нехватка топлива, — отметил он.

Грузоперевозчики 5 октября уже направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с призывом усилить контроль за заправками, сообщил Владимир Матягин. В связи с отменой полного запрета на вывоз нефтепродуктов из страны есть риски, что проблема может стать более массовой, считает он.

«Известия» направили запросы в Минэнерго и нефтяные компании.

Сообщения о дефиците топлива и о введении ограничений на объемы его отпуска на АЗС поступают из Крыма, Краснодарского края и Челябинской области, сообщил генеральный директор ООО «ЭдАн Инжиниринг», владелец торговой марки оборудования для АЗС «НАРА» Эдуард Анимаев.

Фото: Global Look Press/Valery Lukyanov

— Несмотря на уже принятые правительством меры, цены топлива в опте остаются высокими. Частные АЗС сталкиваются с ситуацией, когда вынуждены либо продавать в минус, либо повышать розничные цены. Повышение цен в рознице создает риск проверок от ФАС, которая сейчас ужесточает контроль на рынке. В итоге владельцы заправок либо закрываются, либо стараются снизить объемы продаж, — отметил Эдуард Анимаев.

Ранее СМИ сообщали об ограничениях продажи топлива не более 10 л АЗС ООО «Лукойл–Уралнефтепродукт» в Челябинске. После контрольно-надзорных действий Челябинского УФАС компания восстановила реализацию нефтепродуктов.

Причин для нехватки топлива нет, цены стабилизируются, в некоторых регионах есть факты их снижения, отметили «Известиям» в ФАС.

— В случае выявления территориальные органы ФАС и региональные органы власти оперативно будут реагировать, в том числе и для недопущения необоснованной скупки топлива для повышения цен, — добавили в антимонопольной службе.

В связи с новыми мерами правительства цены в опте вернутся к нормальным и будут дешевле розницы, ситуация нормализуется, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

В настоящее время предприняты достаточно радикальные меры по стабилизации ситуации. Кроме того, рынок входит в низкий сезон, и это также способствует нормализации ситуации, отметил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Для полного преодоления всех сложностей этому рынку нужно время. Однако, учитывая особый контроль правительства за ситуацией, результат не должен заставить себя долго ждать, заключил он.