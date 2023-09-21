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Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России

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В России вводятся временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива из страны, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Соответствующее постановление в четверг, 21 сентября, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Ограничения начинают действовать с 21 сентября. Они должны способствовать насыщению площадки для продажи и покупки нефтепродуктов, что впоследствии позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке и снизить цены для потребителей.

В правительстве напомнили, что прежде для стабилизации ситуации на топливном рынке были увеличены нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу.

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Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России нет дефицита топлива, а проблемы с наполнением рынка были решены заранее. По его словам, работа по производству топлива и обеспечению его поставок не останавливается ни на один день. Новак также добавил, что сейчас оптовые цены на топливо пошли вниз и рынок балансируется.

Тогда же сообщалось, что в 2022 году Россия добыла 535 млн т нефти, что на 2% больше по сравнению с 2021 годом. В этом году ожидается 527 млн т против 535 млн т в 2022 году из-за добровольного сокращения поставок нефти на мировые рынки. Вместе с тем РФ уже добыла 410 млрд куб. м газа, по итогам года прогнозируется 642 млрд куб. м.

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