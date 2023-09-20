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Новак заявил о продолжении переориентации поставок российской нефти в АТР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия в этом году продолжит переориентацию поставок нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), в том числе в Китай и Индию, заявил 20 сентября в ходе пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF вице-премьер Александр Новак.

По его словам, в прошлом году Россия добыла 535 млн т нефти, что на 2% больше по сравнению с 2021 годом, несмотря на введенные санкции. В этом году ожидается 527 млн т против 535 млн т в 2022 году.

«Это связано в том числе с нашим взаимодействием в рамках ОПЕК+», — сказал он.

Новак также добавил, что Россия уже добыла 410 млрд куб. м газа, по итогам года ожидается 642 млрд куб. м.

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Ранее, 5 сентября, Новак заявил, что Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года. Данное решение принято, чтобы усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, добавил он.

До этого, 31 августа, вице-премьер РФ на совещании, которое проводил президент РФ Владимир Путин, заявил, что Россия и ОПЕК договорились о параметрах сокращения поставок российской нефти.

В середине июня министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «Известиям» на ПМЭФ сообщил, что некоторые государства значительно нарастили покупку нефти и нефтепродуктов из России. Он подчеркнул, что от качественного российского нефтепродукта мало кто отказывается.

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