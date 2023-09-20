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Новак исключил дефицит топлива в России

Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России нет дефицита топлива, проблемы с наполнением рынка были решены ранее, заявил 20 сентября журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас нет дефицита топлива. Баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году», — сказал он.

По его словам, работа по производству топлива и обеспечению его поставок не останавливается ни на один день. Новак также добавил, что оптовые цены на топливо пошли вниз и рынок балансируется.

«Задача стоит на внутреннем рынке цены держать и не повышать, что в принципе и удается вертикальным компаниям», — отметил вице-премьер.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что правительство готово принять кардинальные меры на рынке топлива при необходимости.

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Ранее в этот день глава «Газпром нефти» допустил возникновение дефицита топлива в РФ. Он выразил мнение, что заградительная пошлина на топливо в России может создать его излишки на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе, а в дальнейшем это может привести к его нехватке.

Тогда же Новак заявил, что в 2022 году Россия добыла 535 млн т нефти, что на 2% больше по сравнению с 2021 годом. В этом году ожидается 527 млн т против 535 млн т в 2022 году из-за добровольного сокращения поставок нефти на мировые рынки. Вместе с тем РФ уже добыла 410 млрд куб. м газа, по итогам года прогнозируется 642 млрд куб. м.

1 сентября Минэнерго сообщило «Известиям», что разработаны меры для стабильного обеспечения моторными топливами субъектов России. Ведомство рекомендовало участникам рынка приостановку или минимизацию новых отгрузок на экспорт автомобильного бензина и минимизацию экспорта дизельного топлива и СУГ до стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

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