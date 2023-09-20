Глава «Газпром нефти» допустил возникновение дефицита топлива в РФ

Заградительная пошлина на топливо в России может создать его излишки на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе, однако в дальнейшем это может привести к дефициту топлива. Такое мнение в среду, 20 сентября, выразил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

Он объяснил, что формирование излишков топлива на внутреннем рынке снизит эффективность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что в свою очередь уменьшит объемы переработки.

«В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив. Важно не разбалансировать переработку», — приводит «Интерфакс» слова Дюкова.

Ранее, 1 сентября, Минэнерго сообщило «Известиям», что в министерстве разработаны меры для стабильного обеспечения моторными топливами субъектов России. Также ведомство рекомендовало участникам рынка приостановку или минимизацию новых отгрузок на экспорт автомобильного бензина и минимизацию экспорта дизельного топлива и СУГ до стабилизации ситуации на внутреннем рынке.