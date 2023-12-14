В Минсельхозе заявили о работе над стабилизацией цен на куриное яйцо

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 14 декабря заявил о работе ведомства над стабилизацией цен на куриное яйцо.

Как проинформировала пресс-служба министерства в Telegram-канале, для этой цели увеличиваются объемы собственного производства.

«Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены. Прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран», — приводит слова главы ведомства пресс-служба.

Патрушев также указал, что поддержка фермеров — неизменный приоритет. Он отметил, что на сегодняшний день фермеры могут получить любую субсидию наравне с крупными холдингами. К тому же, для фермеров и сельхозкооперативов дополнительно предусмотрено 14 специальных мер поддержки. В них входят несколько видов грантов и субсидий, а также возможность получить льготный кредит по ставке до 5% годовых.

По словам главы ведомства, в России создана сеть Центров компетенций, где фермеры могут получить консультации по мерам государственной поддержки, запуску бизнеса, реализации продукции и иным обращениям.

Партушев также перечислил несколько планируемых мер по продовольственной безопасности семян.

«До 2030 года достигнем самообеспеченности семенами сельскохозяйственных культур. Продбезопасность по семенам ряда культур будет обеспечена в ближайшие два года <...> Ведем работу по развитию селекции в рамках Федеральной научно-технической программы: в конце декабря подведем итоги отбора проектов по созданию новых сортов и гибридов, а уже в следующем году ожидаем первые результаты», — добавил он.

При этом импорт семян базовых культур в 2023 году снизился в два раза, заключил Патрушев.

14 декабря, в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о повышении стоимости продукта, указал, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что в рамках ЕврАзЭС должно быть принято решение, и ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

Накануне правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Предполагается сформировать на внутреннем рынке достаточное количество предложений этой продукции. По словам источника, это собьет цены на яйца. В свою очередь, президент агропродовольственного фонда «Свое» Андрей Даниленко заявил «Известиям», что введение тарифной льготы на ввоз пищевого яйца домашних кур очень своевременно и поможет сбалансировать потребительские цены на внутреннем рынке.

8 декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

Позднее, 13 декабря, официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов заявил, что по итогам надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения цен на яйца будут приняты меры реагирования для защиты прав потребителей.«Итоги года с Владимиром Путиным» проводились более четырех часов в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря.