Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд
Экономика
Совет ЕЭК принял решение обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц c 1 января
Мир
В аэропорту Буэнос-Айреса самолет сдвинуло на несколько метров сильным ветром
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Мир
МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Общество
Синоптик спрогнозировал плюсовую температуру в Москве до конца недели
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Происшествия
ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене
Мир
В Госдуме предложили Киеву перейти к «плану Г» после прекращения поддержки Запада
Мир
Армия обороны Израиля сообщила о найденных в доме бойца ХАМАС $1,3 млн
Мир
FT сообщила о «мольбах» Зеленского на Западе о выделении помощи Киеву
Общество
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым по делу о хищении
Общество
МЧС РФ эвакуировало пострадавшего при пожаре в тайге в Иркутской области охотника
Политика
На фестиваль молодежи в Сочи приедут представители более 180 стран

Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ активно работало и продолжает работу над стабилизацией цен на куриные яйца, что уже сейчас приносит результаты. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 18 декабря.

При этом он указал на то, что меры начали предприниматься российским кабмином и профильными ведомствами до того, как вопрос роста цен на яйца был поднят в ходе «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Было бы несправедливо говорить, что действия правительства и Минсельхоза — реакция на «прямую линию». Правительство и Минсельхоз активно работало <...> до этого весьма энергичные меры принимались. <..> Слава богу это увенчалось успехом», — указал он, добавив, что после «Итогов года» действительно были проведены оперативные контакты с другими странами.

Так он прокомментировал сообщение главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева о том, что в ближайшую неделю на российский рынок поступят яйца из Азербайджана, а через две-три недели появятся яйца из Турции без импортной пошлины.

По словам Пескова, Путин во время «Итогов года» подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца. При этом официальный представитель Кремля отметил, что прямое общение с президентом действительно положительно сказалось на развитии ситуации.

«Действительно, ускоряющий эффект «прямой линии» налицо — энергичные меры принимаются. Существует ряд причин, коими был обусловлен рост, и почему <...> моментально нельзя обеспечить — товар поступает в опт, это вполне естественный процесс. Правительство продолжает энергично работать», — заключил он.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

Ранее в этот день Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц c 1 января по 30 июня 2024 года. Как отметили в ЕЭК, тарифная льгота будет предоставляться для поставок в РФ до 1,2 млрд штук яиц и «позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана».

В комиссии также добавили, что мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита.

14 декабря президент РФ отметил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

В тот же день в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о росте цен на данную категорию товаров. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты и планируют обнулить пошлины на импорт продукта.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023