Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца

Правительство РФ активно работало и продолжает работу над стабилизацией цен на куриные яйца, что уже сейчас приносит результаты. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 18 декабря.

При этом он указал на то, что меры начали предприниматься российским кабмином и профильными ведомствами до того, как вопрос роста цен на яйца был поднят в ходе «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Было бы несправедливо говорить, что действия правительства и Минсельхоза — реакция на «прямую линию». Правительство и Минсельхоз активно работало <...> до этого весьма энергичные меры принимались. <..> Слава богу это увенчалось успехом», — указал он, добавив, что после «Итогов года» действительно были проведены оперативные контакты с другими странами.

Так он прокомментировал сообщение главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева о том, что в ближайшую неделю на российский рынок поступят яйца из Азербайджана, а через две-три недели появятся яйца из Турции без импортной пошлины.

По словам Пескова, Путин во время «Итогов года» подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца. При этом официальный представитель Кремля отметил, что прямое общение с президентом действительно положительно сказалось на развитии ситуации.

«Действительно, ускоряющий эффект «прямой линии» налицо — энергичные меры принимаются. Существует ряд причин, коими был обусловлен рост, и почему <...> моментально нельзя обеспечить — товар поступает в опт, это вполне естественный процесс. Правительство продолжает энергично работать», — заключил он.

Ранее в этот день Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц c 1 января по 30 июня 2024 года. Как отметили в ЕЭК, тарифная льгота будет предоставляться для поставок в РФ до 1,2 млрд штук яиц и «позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана».

В комиссии также добавили, что мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита.

14 декабря президент РФ отметил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

В тот же день в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о росте цен на данную категорию товаров. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты и планируют обнулить пошлины на импорт продукта.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».