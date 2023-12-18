Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Удмуртии
Экономика
Совет ЕЭК принял решение обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц c 1 января
Мир
В Польше заявили о почти подошедших к концу ресурсах ВСУ
Общество
Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках
Мир
Замгенсека ООН назвал гуманитарный кризис в секторе Газа «худшим на свете»
Мир
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Мир
СМИ сообщили о секретном обсуждении лидерами ХАМАС продолжения войны с Израилем
Мир
В Польше обвинили Украину в попытке вмешаться во внутренние дела Запада
Происшествия
ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене
Мир
В Госдуме предложили Киеву перейти к «плану Г» после прекращения поддержки Запада
Мир
Сальдо рассказал о запрете Киева на выезд мужчин из Херсонской области
Происшествия
В Шереметьево готовится к аварийной посадке Boeing-737
Армия
Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Общество
МЧС РФ эвакуировало пострадавшего при пожаре в тайге в Иркутской области охотника
Общество
Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину

Совет ЕЭК принял решение обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц c 1 января

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц c 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте комиссии в понедельник, 18 декабря.

«Совет ЕЭК предоставил временную тарифную льготу для стабилизации ситуации на рынке куриных яиц», — говорится в сообщении.

Как отмечается, тарифная льгота будет предоставляться для поставок в РФ до 1,2 млрд штук яиц и «позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана».

«Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита», — уточняется в распространенном ЕЭК пресс-релизе.

С осени в России начался рост оптово-отпускных цен на разные категории яиц. В результате к концу года многократно возросли розничные цены на куриные яйца.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

14 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

В тот же день в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о росте цен на данную категорию товаров. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты и планируют обнулить пошлины на импорт продукта.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

17 декабря глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в ближайшую неделю на российский рынок поступят яйца из Азербайджана, а через две-три недели появятся яйца из Турции без импортной пошлины. Вторым шагом на пути к корректировке стоимости продукта Патрушев назвал активную работу с сетями с целью заключения прямых контрактов с производителями, что также должно отразиться на конечной цене для потребителя.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023