Совет ЕЭК принял решение обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц c 1 января

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц c 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте комиссии в понедельник, 18 декабря.

«Совет ЕЭК предоставил временную тарифную льготу для стабилизации ситуации на рынке куриных яиц», — говорится в сообщении.

Как отмечается, тарифная льгота будет предоставляться для поставок в РФ до 1,2 млрд штук яиц и «позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана».

«Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита», — уточняется в распространенном ЕЭК пресс-релизе.

С осени в России начался рост оптово-отпускных цен на разные категории яиц. В результате к концу года многократно возросли розничные цены на куриные яйца.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

В тот же день в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о росте цен на данную категорию товаров. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты и планируют обнулить пошлины на импорт продукта.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

17 декабря глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в ближайшую неделю на российский рынок поступят яйца из Азербайджана, а через две-три недели появятся яйца из Турции без импортной пошлины. Вторым шагом на пути к корректировке стоимости продукта Патрушев назвал активную работу с сетями с целью заключения прямых контрактов с производителями, что также должно отразиться на конечной цене для потребителя.