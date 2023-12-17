Глава Минсельхоза выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев назвал ситуации с ценами на куриное яйцо в стране неспокойной и перечислил ряд мер, применяемых ведомством для ее стабилизации. Фрагмент видеозаписи в воскресенье, 17 декабря, опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Министр выразил надежду на то, что цены начнут снижаться после Нового года.

«Мы уже давно поняли, что у нас не очень спокойная ситуация по яйцам, что у нас растет цена, и достаточно давно начали принимать меры. Мы, во-первых, улучшили наши меры поддержки для производителей и яйца, и мяса птицы. Они смогут финансово от нас чуть больше получать для того, чтобы стимулировать производство», — указал глава ведомства.

Вторым шагом на пути к корректировке стоимости продукта Патрушев назвал активную работу с сетями с целью заключения прямых контрактов с производителями, что также должно отразиться на конечной цене для потребителя.

«Самое главное — мы завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок и дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», — добавил он.

По словам министра, яйца — сезонный продукт, и в это время года цены на них, как правило, высокие, добавила «Газета.Ru».

Ранее в воскресенье он также указал, что уже на этой неделе на российский рынок поступят яйца из Азербайджана, а через две-три недели появятся яйца из Турции без импортной пошлины.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц.

До этого, 14 декабря, в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о росте цен на куриное яйцо. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты и планируют обнулить пошлины на импорт продукта.

Ранее в тот же день в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин указал, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.