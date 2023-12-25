Россиянам сообщили о начислении пенсий и пособий за январь до 28 декабря

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря. Об этом сообщается на сайте отделения Социального фонда России по Томской области в понедельник, 25 декабря.

Не позднее 28 декабря за декабрь будут перечислены детские выплаты, выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации (чернобыльские), выплаты военнослужащим и членам их семей, а также ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Кроме того, не позднее 28 декабря выплаты за январь 2024 года получат получатели пенсий и других социальных выплат, которые обычно поступают 5 и 10 числа каждого месяца, добавили в Соцфонде.

Там также уточнили, что пособия, пенсии и другие соцвыплаты, которые доставляются по почте, будут осуществляться в январе 2024 года согласно графику работы почтовых отделений.

В конце ноября российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

Месяцем ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что ГД обсуждает с правительством вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутат отметила, что сейчас в стране около 33 млн неработающих пенсионеров и власти стараются оказать основную поддержку именно им.

О росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году в начале октября заявил и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода в разговоре с «Известиями» назвал хорошим знаком планируемый рост пенсий российских граждан. Эксперт отметил, что любое повышение пенсий, причем для всех категорий граждан, — важное и знаковое событие, проявляющее человечность государства в адрес людей. То, что Минфин фактически в первую очередь при проектировании бюджета думает об исполнении социальных задач, — это хороший знак для общества, считает Лобода.