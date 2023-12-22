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Меры экономии: льготы пенсионерам в 2024 году, про которые не все знают

Основной перечень бесплатных услуг в следующем году
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В России для пенсионеров законодательно закреплены различные социальные льготы, которые помогают тратить меньше финансов на поддержание нормального уровня жизни. Количество и вариация льготных услуг зависит от региона проживания пенсионера, а также от других факторов: места работы, состояния здоровья и возраста. Какими льготами смогут воспользоваться пенсионеры в 2024 году — в материале «Известий».

Льготы пенсионерам: налоговые, земельный налог, по оплате ЖКХ, на проезд в электричке и др.

Налоговое законодательство предусматривает несколько видов федеральных льгот, которые могут получать пенсионеры. К ним относятся:

— налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, приобретении земельного участка под строительство дома;

— льгота по оплате транспортного налога;

— льгота по оплате налога на имущество;

— льгота по оплате земельного налога.

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Причем к категории пенсионеров относятся все граждане, получающие государственные пенсионные выплаты, в том числе пенсию за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца, по старости, а также неработающие граждане пенсионного возраста.

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Помимо федеральных льгот, власти российских регионов могут устанавливать свой перечень и размер льгот для пенсионеров. Его можно узнать в федеральной налоговой службе (ФНС) или в местных органах соцзащиты.

Дачный участок
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

С 1 января 2024 года налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% не будет взиматься со всех видов пенсионных выплат. Кроме того, пенсионеры смогут не платить налог на имущество за квартиру, комнату, дом, гараж или земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 кв. м. Согласно ст. 220 Налогового кодекса РФ, освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту недвижимости определенного вида. Например, если пенсионер имеет в собственности две квартиры, то за одну из них он может не выплачивать имущественный налог. Помимо льготы по налогу на имущество, пенсионеры также могут получить вычет, который применяется уже для всего имущества владельца. Например, при начислении налога из облагаемой общей площади вычитается 20 кв. м для квартир и 50 кв. м для загородного дома.

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Российские пенсионеры в следующем году также сохранят право не платить налог на земельный участок. Согласно ст. 391 НК РФ, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога на один участок площадью до 6 соток (600 кв. м). Если размер участка превышает этот предел, то автоматически применяется налоговый вычет, который уменьшает сумму налога.

Пенсионеры смогут оформить скидку на оплату коммунальных услуг. Воспользоваться ею могут пенсионеры, у которых коммунальные услуги составляют более 22% от общего дохода. Кроме того, одиноким пенсионерам предоставляется компенсация до 100% по оплате ЖКХ. Для предоставления скидки важно, чтобы на лицевом счету не было задолженности. Также в некоторых регионах на оплату ЖКХ местные власти выделяют пенсионерам ежемесячные субсидии и компенсируют 50% от суммы газификации дома. Кроме того, по указу президента с 2024 года коммунальные платежи по пенсионной карте не облагаются комиссией.

Пассажиры рейсового автобуса
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Местные и региональные органы власти могут устанавливать определенные льготы для пенсионеров на оплату общественного транспорта. Если в Москве проезд для пенсионеров бесплатный, то в Санкт-Петербурге льготный проездной стоит 726 рублей. Однако власти города ежемесячно возвращают льготникам деньги на транспортные расходы. В Самаре пенсионеры по льготному проездному могут ездить на трамваях и автобусах с большой скидкой.

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Помимо городского транспорта, пенсионеры могут приобретать льготные билеты на самолет и поезд. Скидки в 10–30% предусмотрены на перелеты для пенсионеров, направляющихся из Крыма, Калининграда или Дальнего Востока в центральные регионы России. Такую услугу предоставляют 16 авиакомпаний, включая «Аэрофлот», Smartavia и Utair. Пенсионеры, получившие награду Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Славы, Героя России и СССР, имеют право на две бесплатных поездки в поездах, а также на оплачиваемый проезд до места лечения и обратно один раз в год.

Правительство РФ также предусмотрело для некоторых категорий пенсионеров бесплатное предоставление медикаментов. Согласно правительственному перечню (утв. ПП РФ от 30 июля 1994 г. № 890), право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами имеют пенсионеры из числа инвалидов I группы, ветеранов войн, «чернобыльцев» и приравненных к ним категорий, а также пенсионеры, имеющие серьезные заболевания, приведенные в перечне.

Пассажиры электропоезда
Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Граждане, которые получают минимальную пенсию, могут приобретать лекарства со скидкой 50%. В некоторых регионах предусмотрены дополнительные льготы, которые облегчают пенсионерам покупку необходимых лекарств.

Льготы пенсионерам после 70 лет, после 80 лет

В разных субъектах России предусмотрены дополнительные льготы для пенсионеров, которым исполнилось 70 лет. Стандартно им предоставляются скидки на оплату капитального ремонта и ЖКХ, пониженный процент уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, бесплатные лекарства и проезд на общественном транспорте.

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Если пенсионеру уже исполнилось 80 лет, то ему автоматически начисляют увеличенную надбавку к пенсии в размере 100% от фиксированной выплаты. Пенсионеры данного возраста освобождаются от платы за капитальный ремонт и получают скидки на оплату коммунальных услуг и проезда до больницы или другого места, где пенсионер проходит лечение. Также, помимо федеральных льгот, этой возрастной категории граждан положено бесплатное санаторно-курортное лечение два раза в год и компенсация по уходу.

Льготы пенсионерам в Москве и Московской области в 2024 году

Правительство Москвы предоставило пенсионерам города большое количество социальных льгот. Они могут оформить социальную карту москвича, которая позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом, включая электрички, автобусы, трамваи и метро. Помимо этого, пенсионеры столицы могут:

— оформлять бесплатные путевки в санаторий, билеты в кино и театры;

— компенсировать оплату за стационарный телефон;

— возмещать стоимость зубного протезирования в государственных стоматологиях;

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— бесплатно пользоваться услугами соцработников;

— приобретать бесплатно или со скидкой 50% лекарства по рецепту врача;

— получать субсидии на оплату ЖКУ и другие услуги.

Стоит учесть, что для каждой категорий пенсионеров предусмотрены расширенные или стандартные меры городской поддержки.

Посетитель покупает лекарственные препараты
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Пенсионеры, проживающие в Московской области, также имеют большое количество региональных льгот. К ним относится ежемесячная денежная выплата, компенсация капремонта, бесплатное изготовление различных протезов, компенсация стоимости обращения с твердыми бытовыми отходами (ТКО), оплата санаторно-курортных путевок и многие другие. Все пенсионеры Подмосковья также имеют право на бесплатный проезд по социальной карте в своем регионе.

При переезде в Москву будут ли положены пенсионеру московские льготы

Если пенсионер переехал в столицу из другого региона недавно, то для того, чтобы ему беспрепятственно пользоваться региональными льготами, необходимо оформить постоянную регистрацию в Москве. Для получения федеральных льгот регистрация не требуется.

Пенсионеры в парке
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Однако приезжий пенсионер не сможет претендовать на региональную доплату к пенсии, поскольку для этого нужно проживать в Москве суммарно десять и более лет. Но имея временную регистрацию, пенсионер имеет право на доплату к пенсии до прожиточного минимума региона. В Москве минимальная пенсия в 2024 году составит 16 964 рубля.

Льготы военным пенсионерам и МВД

Военные пенсионеры могут получать определенные льготы, если общая продолжительность их службы составляет не менее 20 лет. При наличии такого стажа военные пенсионеры освобождаются от оплаты налога на имущество, получают надбавку к пенсии за выслугу лет, могут переносить налоговые вычеты на приобретение или строительство жилья на три года. Кроме того, они имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом и услугами по изготовлению и ремонту зубных протезов, а также скидками на оплату услуг ЖКХ, жилье и медицинское лечение.

Ветеран укладывает китель с наградами
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Для бывших сотрудников МВД предусмотрены следующие льготы:

— единовременные выплаты;

— начисление оклада по званию;

— компенсации за неиспользованные отпуска;

— бесплатное лечение в медучреждениях МВД;

— различные налоговые льготы.

Также в некоторых регионах России для пенсионеров МВД установлено возмещение расходов на коммунальные услуги, льготное протезирование зубов, бесплатный проезд в городском транспорте.

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Какие льготы положены ветеранам труда в 2024 году

Согласно ст. № 7 ФЗ «О ветеранах», звание ветерана труда могут получить граждане, имеющие определенные награды и набравшие нужное количество лет страхового стажа — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или имеющие необходимую выслугу лет для назначения пенсии. К наградам, которые требуется получить для оформления льгот, относятся:

— ордена или медали СССР или РФ;

— почетные звания СССР или РФ;

— почетные грамоты и благодарности президента РФ;

— ведомственные знаки отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет.

Мужчина заполняет квитанцию жилищно-коммунальных услуг
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Кроме того, получить статус ветерана труда имеют право граждане, которые начали работать в несовершеннолетнем возрасте в период ВОВ и наработали необходимый трудовой стаж для назначения пенсии — не менее 40 лет для мужчин и минимум 35 лет для женщин.

Ветеранам труда доступны послабления при оплате налогов, компенсация услуг ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на медицинские и коммунальные услуги, компенсация услуг протезирования зубов и затрат на изготовление требуемых протезов, а также единая денежная выплата.

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Какие льготы у предпенсионеров в 2024 году в России

Предпенсионный возраст начинается за пять лет до возможного выхода на пенсию. В 2024 году возраст выхода на пенсию повысится на три года — до 58 лет для женщин и до 63 лет для мужчин. Соответственно, предпенсионный возраст для женщин будет считаться с 53 лет, а для мужчин — с 58 лет.

Для пенсионеров также будет действовать ряд федеральных и региональных льгот. Например, им не нужно платить земельный и имущественный налог. В зависимости от места проживания предпенсионеры могут рассчитывать на льготы по оплате услуг ЖКХ и капремонта, проезда в общественном транспорте, путевок в санатории, вплоть до 100%-ной скидки.

санаторий пенсионер
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Помимо этого, они могут оформить повышенное пособие по безработице, которое будет начисляться в течение двух лет. Первые три месяца предпенсионеру будут начислять пособие в размере 75% от среднего заработка, вторые — 60%, а затем 45%.

Предпенсионеры также имеют право на два оплачиваемых дня для прохождения ежегодной диспансеризации. Если человек предпенсионного возраста является нетрудоспособным, то он может получать алименты от детей, бывших супругов и других родственников. А в случае смерти какого-либо родственника предпенсионеру обязательно полагается доля в наследстве, даже если он не указан в завещании.

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