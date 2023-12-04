Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат

Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2024 года на 7,5%. Закон коснется порядка 32 млн человек. Однако некоторые из них могут рассчитывать на дополнительные выплаты за выслугу лет. Что это такое и кто может получит эти выплаты — в материале «Известий».

Досрочная пенсия за льготный стаж: что это такое

На обычную страховую пенсию по старости могут рассчитывать граждане РФ, достигшие пенсионного возраста, который в настоящий момент составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин, и набравшие необходимый трудовой стаж. Пенсия по выслуге лет начисляется без привязки к возрасту, а только при достижении необходимого трудового стажа. Он устанавливается на основе федеральных и региональных законов, поэтому суммы выплат могут отличаться в разных регионах. Для пожилых россиян пенсия по выслуге лет станет надбавкой к пенсии по старости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На пенсии по выслуге лет имеют право:

— военнослужащие (20 лет и более);

— космонавты и летчики (25 лет у мужчин и 20 у женщин);

— медики (30 лет и более);

— педагоги (от 25 лет);

— работники пожарной службы (от 25 лет);

— федеральные государственные гражданские служащие (в 2024 году — 19 лет).

В случае обретения необходимого стажа и возраста возможно повышение пенсии. Например, если пенсионер является инвалидом I группы, достиг 80-летнего возраста, имеет заслуги перед Родиной. Увеличение доплаты может также происходить при наличии у получателя пенсии иждивенцев.

Расчет пенсии варьируется в зависимости от категории деятельности. Для этого берут во внимание должность человека, средний ежемесячный доход, надбавки, индексации и другие критерии.

Пенсия по выслуге лет учителями и медикам в 2024 году

Выслуга лет у учителей должна составлять 25 лет для возможности получения пенсии. Однако для оформления надбавки необходимо отработать еще некоторое время. Из-за закона о поэтапном повышении пенсионного возраста в России меняется и срок выхода на пенсию. Так, в 2024 году на пенсию смогут уйти учителя, которые достигли требуемого стажа в 2021 году, то есть через три года после этой даты. Если стаж был выработан в 2022 году, на пенсию можно будет уйти в 2026 году, если в 2023-м — то в 2028 году.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Для расчета пенсии используется следующая формула: ФВ + СБ х Ст. = ПВ, где ФВ — это зафиксированная государством выплата, СБ — количество баллов, заработанных в течение трудового периода, Ст. — стоимость одного балла.

Пенсия за выслугу лет медицинским работникам отличается в зависимости от места работы. В случае обретения трудового стажа в сельской местности можно рассчитывать на выход на пенсию через 25 лет, в городах — через 30 лет. Вместе с этим на досрочную пенсию медики могут рассчитывать только через пять лет после приобретения необходимого трудового стажа.

Размер выплаты определяется формулой: ИПБ х СПК + ФВ = СП, где ИПБ — пенсионные баллы, СПК — цена балла, ФВ — фиксированная выплата, СП — полученный результат.

Пенсия по выслуге лет государственным и муниципальным служащим

Количество лет, необходимых для оформления пенсии по выслуге лет государственным и муниципальным служащим, увеличивается каждый год на шесть месяцев. В 2023 году требуемый стаж составил 18,5 года, в 2024 году — 19 лет, а к 2026-му достигнет 20 лет.

Обычно пенсия по выслуге лет госслужащим выплачивается вместе со страховой пенсией по старости и инвалидности. Согласно закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации», госслужащим для досрочного выхода на пенсию и получения пенсии по выслуге лет нужно расторгнуть служебный контракт по собственному желанию, отработав перед увольнением не менее семи лет на должностях федеральной государственной гражданской службы и имея не менее 25 лет стажа государственной гражданской службы.

Муниципальные служащие должны увольняться по состоянию здоровья, сокращению или соглашению сторон. При этом им необходимо отработать перед увольнением не менее года на муниципальной должности. При уходе с должности по собственному желанию действуют те же условия, что и для госслужащих.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Для расчета пенсии используется следующая формула: (45% СЗ — СП) + СЗ х 3% х СТ = ПВЛ. СЗ — это средний доход сотрудника, ПВЛ — объем начислений, СП — выплата, предусмотренная по наступлении старости, СТ — отработанное время.

Пенсия по выслуге лет военнослужащим

Для получения пенсии за выслугу лет военным нужно проработать по контракту не менее 20 лет. При увольнении со службы в случае достижения предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями или достижении на день увольнения возраста 45 лет общий трудовой стаж должен составлять 25 лет и более, из которых 12,5 года составляет служба.

Формула для расчета пенсии военных: (ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7) х ПК. ОД — ставка сотрудника, ОЗ — выплаты в зависимости от звания, ПК — понижающий коэффициент.

Кто еще имеет право на досрочную пенсию