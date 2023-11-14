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Госдума приняла закон о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам

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Госдума приняла закон, по которому некоторым категориям граждан будет увеличен размер пенсионных выплат. Документ прошел последнее, третье чтение во вторник, 14 ноября. Он опубликован на сайте ведомства.

Размер пенсий будет увеличен пропорционально проценту инфляции. На рост выплат могут рассчитывать неработающие пенсионеры, а также военные и пенсионеры, состоящие на службе в правоохранительных органах.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 млн граждан», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, обеспечить решение пенсионного вопроса поручил президент РФ Владимир Путин.

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — отметил Володин.

Согласно документу, средний размер пенсионного обеспечения получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля — до 22 605 рублей, а для гражданина РФ по старости — на 1631 рубль, до 23 449 рублей.

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О росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году в начале октября заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода в разговоре с «Известиями» назвал хорошим знаком планируемый рост пенсий российских граждан. Эксперт отметил, что любое повышение пенсий, причем для всех категорий граждан, — важное и знаковое событие, проявляющее человечность государства в адрес людей. То, что Минфин фактически в первую очередь при проектировании бюджета думает об исполнении социальных задач, — это хороший знак для общества, считает Лобода.

29 сентября сообщалось, что, по данным доклада Счетной палаты, в первом полугодии 2023-го реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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