Реклама
Прямой эфир
Политика
Эксперт назвал антинародной политикой передачу российских активов Киеву
Мир
Сербские студенты анонсировали очередную акцию протеста в Белграде
Мир
Путин поздравил Вучича с Новым годом и Рождеством
Общество
Суздаль стал новогодней столицей России
Общество
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину
Мир
В Белграде завершилась встреча посла РФ и Вучича
Экономика
Мантуров заявил о перспективах лайнера Ил-96-400 стать пассажирским
Общество
Российский журналист Красовский попал в больницу
Происшествия
В Красноярском крае задержали подростка за 350 ложных сообщений о минировании
Общество
Главу ГУР Украины Буданова обвинили в РФ в совершении 104 терактов
Экономика
Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября
Общество
Сальдо сообщил о визите первого журналиста из ЕС в Херсонскую область
Мир
Почти половина немцев допускает распад коалиции Шольца до 2025 года
Мир
В Британии заявили о неспособности Киева производить оружие из-за РФ
Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до девяти

Эксперты рассказали о правильном выборе икры к новогоднему столу

Эксперт Новиков посоветовал россиянам покупать икру напрямую у производителей
0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самое важное, на что нужно обратить внимание при выборе деликатеса, — стоимость икры, рассказали «Известиям» 25 декабря эксперты. При покупке данного товара не стоит экономить и искать варианты подешевле: велик риск приобрести некачественный продукт или откровенную подделку.

«Стоимость настоящей черной икры не может быть меньше 40 тыс. рублей за 1 кг. В зависимости от вида осетровых, от которого она получена и ее качества, — от 40 тыс. до 150 тыс. рублей за 1 кг», — рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков.

По его словам, лучше всего покупать икру напрямую у производителя (практически все имеют интернет-магазины). Это гарантия, что продукция всё время хранилась в оптимальных условиях. Перед покупкой не стоит игнорировать возможность проверить многочисленных продавцов на честность — в этом поможет сайт «ikra.info», отметил эксперт.

«Этот сайт создан Союзом осетроводов и Росрыболовством специально для потребителей. Там можно сразу увидеть компании, которые ранее были уличены в изготовлении фальсификата, некачественной продукции, а также в различных нарушениях при производстве икры. Таким образом, любой сможет за пять минут понять, кто есть кто», — добавил Новиков.

Китайная комната: черную икру из КНР массово продают под видом российской
Почти половина рынка деликатеса оказалась подделкой — опасна ли эта продукция для здоровья

Также он обратил внимание на то, что в банке не должно быть жидкости: если банка из металла, нужно потрясти ее около уха — не должно быть внутри никаких звуков.

С важностью проверки упаковки при выборе, но уже красной икры согласна и врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Икра должна быть расфасованной, а ее банка соответствовать ряду требований, подчеркнула она.

«Сама банка не должна быть вздувшейся, этикетка должна быть наклеена ровно и содержать всю необходимую информацию о производителе и составе, а также цифры, удостоверяющие принадлежность банки к заводскому производству», — уточнила врач.

По ее словам, исключены ярко выраженный рыбный вкус, горчинка и слишком большая соленость. Икра не должна быть слишком водянистой, липкой, текучей с дополнительными примесями. Допускается естественная горечь, свойственная, например, для нерки и кижуча. Но это не должен быть слишком ярко выраженный и горький вкус, объяснила эксперт.

Габдулхакова также отметила, что черную икру имитируют, подделывают, но на прилавках можно встретить также «дикую икру», которая на самом деле из Китая. Черная икра из КНР отличается по качеству от российского осетра: дело — в корме рыб, на котором в России не экономят, а в Китае используют дешевые аналоги, за счет чего удается сократить себестоимость продукта, уточнила диетолог.

«С красной икрой всё сложнее. Помимо имитации икры (желатиновых шариков из масла, окрашенных в оранжевый цвет) в магазинах можно также встретить «структурированную красную икру». Это икра, которая создана из лопнувших икринок — на такую «испорченную» красную икру приходится до 20% производственных мощностей. Выдать некачественную продукцию помогут только бдительность потребителя и немного сниженная цена», — сказала она.

Вот паразиты: в сахалинской красной икре обнаружены живые личинки
Россельхознадзор выявил нарушения при проверке сырья перед расфасовкой

Эксперты отметили, что со следующего года у потребителей и надзорных органов появится новый инструмент, который поможет выявлять подделки красной и черной икры, а покупателей оградит от обмана. Речь о государственной системе маркировки «Честный знак», которая обеспечивает прослеживаемость товара от производства до кассы в магазине. Коды маркировки появятся на банках красной и черной икры уже с 1 мая 2024 года.

Ранее, 22 ноября, в Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что в России 20% икры не соответствует потребительским требованиям. В службе добавили, что за девять месяцев 2023 года было исследовано свыше 700 проб этого продукта, 10% из которых не соответствовало требованиям по микробиологическим показателям, 10% — по физико-химическим показателям. При этом фальсификата выявлено не было.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023