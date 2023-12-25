Эксперты рассказали о правильном выборе икры к новогоднему столу

Самое важное, на что нужно обратить внимание при выборе деликатеса, — стоимость икры, рассказали «Известиям» 25 декабря эксперты. При покупке данного товара не стоит экономить и искать варианты подешевле: велик риск приобрести некачественный продукт или откровенную подделку.

«Стоимость настоящей черной икры не может быть меньше 40 тыс. рублей за 1 кг. В зависимости от вида осетровых, от которого она получена и ее качества, — от 40 тыс. до 150 тыс. рублей за 1 кг», — рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков.

По его словам, лучше всего покупать икру напрямую у производителя (практически все имеют интернет-магазины). Это гарантия, что продукция всё время хранилась в оптимальных условиях. Перед покупкой не стоит игнорировать возможность проверить многочисленных продавцов на честность — в этом поможет сайт «ikra.info», отметил эксперт.

«Этот сайт создан Союзом осетроводов и Росрыболовством специально для потребителей. Там можно сразу увидеть компании, которые ранее были уличены в изготовлении фальсификата, некачественной продукции, а также в различных нарушениях при производстве икры. Таким образом, любой сможет за пять минут понять, кто есть кто», — добавил Новиков.

Также он обратил внимание на то, что в банке не должно быть жидкости: если банка из металла, нужно потрясти ее около уха — не должно быть внутри никаких звуков.

С важностью проверки упаковки при выборе, но уже красной икры согласна и врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Икра должна быть расфасованной, а ее банка соответствовать ряду требований, подчеркнула она.

«Сама банка не должна быть вздувшейся, этикетка должна быть наклеена ровно и содержать всю необходимую информацию о производителе и составе, а также цифры, удостоверяющие принадлежность банки к заводскому производству», — уточнила врач.

По ее словам, исключены ярко выраженный рыбный вкус, горчинка и слишком большая соленость. Икра не должна быть слишком водянистой, липкой, текучей с дополнительными примесями. Допускается естественная горечь, свойственная, например, для нерки и кижуча. Но это не должен быть слишком ярко выраженный и горький вкус, объяснила эксперт.

Габдулхакова также отметила, что черную икру имитируют, подделывают, но на прилавках можно встретить также «дикую икру», которая на самом деле из Китая. Черная икра из КНР отличается по качеству от российского осетра: дело — в корме рыб, на котором в России не экономят, а в Китае используют дешевые аналоги, за счет чего удается сократить себестоимость продукта, уточнила диетолог.

«С красной икрой всё сложнее. Помимо имитации икры (желатиновых шариков из масла, окрашенных в оранжевый цвет) в магазинах можно также встретить «структурированную красную икру». Это икра, которая создана из лопнувших икринок — на такую «испорченную» красную икру приходится до 20% производственных мощностей. Выдать некачественную продукцию помогут только бдительность потребителя и немного сниженная цена», — сказала она.

Эксперты отметили, что со следующего года у потребителей и надзорных органов появится новый инструмент, который поможет выявлять подделки красной и черной икры, а покупателей оградит от обмана. Речь о государственной системе маркировки «Честный знак», которая обеспечивает прослеживаемость товара от производства до кассы в магазине. Коды маркировки появятся на банках красной и черной икры уже с 1 мая 2024 года.

Ранее, 22 ноября, в Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что в России 20% икры не соответствует потребительским требованиям. В службе добавили, что за девять месяцев 2023 года было исследовано свыше 700 проб этого продукта, 10% из которых не соответствовало требованиям по микробиологическим показателям, 10% — по физико-химическим показателям. При этом фальсификата выявлено не было.