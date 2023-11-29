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Вот паразиты: в сахалинской красной икре обнаружены живые личинки

Россельхознадзор выявил нарушения при проверке сырья перед расфасовкой
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В сахалинской красной икре обнаружены живые личинки, рассказали в Россельхознадзоре. Сырье для расфасовки было изъято на этапе экспертизы и в розницу не попало. Это один из самых масштабных случаев в этом году, произошедших в преддверии зимних праздников. Согласно материалам проверок за октябрь, размещенным в базе ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», некачественное сырье было выявлено у трех предприятий: «Сахрыбторг», ООО «Сах Голд Фиш», ООО РПК «Брайда». А у АО «Южморрыбфлот» — серьезные нарушения по завышению объемов производства: из печени и икры минтая компания выпускала в несколько раз больше тонн продукции, чем имелось для этого сырья. О причинах участившихся случаев нарушений и предлагаемых методах борьбы с ними — в материале «Известий».

Личинки и не только

В результате лабораторных исследований у трех производителей красной икры на Сахалине в октябре были выявлены в продукции живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

— В рамках государственного задания «Мониторинг пищевой продукции на 2023 год» специалистами управления у хозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку рыбы и морепродуктов на территории Сахалинской области, были произведены отборы проб икры в ястыках (естественная рыбная оболочка. — «Известия») от рыбы лососевых пород. В результате лабораторных исследований в трех случаях были обнаружены живые личинки паразитов, — рассказали в службе.

Согласно материалам проверок, речь идет о компаниях «Сахрыбторг», ООО «Сах Голд Фиш», ООО РПК «Брайда». При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что икра в ястыках является сырьем для изготовления готовой продукции и в продажу не поступает.

икра
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В свободную реализацию поступает только готовый пищевой продукт, прошедший переработку и ветеринарно-санитарную экспертизу. Потребителям можно рекомендовать приобретать продукцию у проверенных производителей, которые несут ответственность за качество и безопасность сырья, соблюдение ветеринарных-санитарных норм на каждом этапе производства, — подчеркнули в службе.

При этом там не уточнили, о каких объемах продукции идет речь.

Связаться с этими компаниями «Известиям» не удалось — контактная информация о них отсутствует.

Справка «Известий»

Живые личинки в икре и морепродуктах могут нанести серьезный ущерб здоровью человека. Так, Anisakis вызывают развитие острых язв с перфорацией и некрозом стенки желудка и кишечника. Нематоды способны поражать легкие, печень, головной мозг, органы зрения или слуха. Поражение кишечника скребнями вызывает желудочно-кишечные расстройства, рвотные позывы, признаки интоксикации. Трематоды, поражая человека, вызывают мощную аллергическую реакцию. В остром периоде наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, повышение температуры тела, мышечные боли, увеличение размеров селезенки и печени, а при поражении легких — кашель с обильной мокротой. Цестодозы — это глистные инфекции, которые представляют опасность как для людей, так и для животных. Они могут нанести серьезный вред здоровью и требуют длительного и тщательного лечения, некоторые случаи заканчиваются смертью пациента.

икра
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Зафиксированы и другие нарушения на рынке икры. Как выяснили «Известия», в октябре этого года Приморское межрегиональное управление службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору объявило предостережение АО «Южморрыбфлот». Согласно информации ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» о проверке этого предприятия, из 8992 кг печени и икры минтая было произведено 14 256 кг «Ассорти деликатесного», что в 1,6 раз больше используемого сырья. Аналогичным образом были произведены еще несколько партий этой продукции объемами 14 336,64 кг, 15 131,52 кг и 13 322,88 кг.

«В соответствии с вышесказанным следует вывод, что количество сырья, используемого для производства рыбопродукции, не позволяет выработать итоговое количество продукции. Также установлено, что в последующем АО «Южморрыбфлот» в сопровождении транспортных эВСД (ветеринарный сопроводительный документ в электронном виде) с целью реализации в пищу людям осуществило выпуск в обращение вышеуказанной продукции, изготовленной из продовольственного (пищевого) сырья неизвестного происхождения, прослеживаемость которого установить не представляется возможным», — сообщается в реестре проверок.

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«Известия» направили запрос в компанию с просьбой прокомментировать эту информацию.

Новый год близко

В Общественном совете при Роспотребнадзоре считают, что нарушений в этой отрасли может быть гораздо больше.

икра
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Икра — один из основных продуктов, который россияне традиционно покупают к новогоднему столу. В это время спрос на нее всегда увеличивается. Поэтому в октябре зафиксирован значительный рост таких нарушений по сравнению с остальными месяцами этого года. Естественно, этим пользуются и недобросовестные предприниматели, и мошенники, которые могут продавать не просто зараженный личинками товар, а искусственную подделку. Например, в Тамбовской в области этом месяце было изъято около 2 т банок с фальсификатом икры, — напомнил зампред совета, глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

По его словам, росту нарушений способствует мораторий на проверки бизнеса, который не позволяет контролировать качество продукции.

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Мы видим только верхушку айсберга — единичные случаи нарушений. Реальные масштабы, по нашим оценкам, еще более существенные. Всё это может представлять серьезную угрозу для здоровья граждан. Поэтому государству нужны механизмы контроля и блокировки такой продукции, — заявил эксперт.

В ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») отметили, что введение цифровой маркировки станет ключевым механизмом борьбы с контрафактом и фальсификатом.

икра
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Маркировка уже зарекомендовала себя как действенный способ противодействия нелегальной продукции. Особенно эффективна она в сочетании с другими информсистемами. Сверки объемов сырья, поступившего на производство из ВетИС (Ветеринарные информационные системы. — «Известия»), и готовой продукции, которая поступила в оборот из системы маркировки, позволили за год снизить долю нарушителей в молочной отрасли в 10 раз — с 30 до 3%. Аналогичный механизм применим и для икры, — сказал «Известиям» замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

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В России уже выявили 191 т икры неизвестного происхождения, которая поступила для продажи в крупнейшие торговые сети, писали «Известия». Каким образом эта продукция попала в розницу, выясняют правоохранительные органы.

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