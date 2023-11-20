Осетра на язык: браконьеры не позволяют восстановить популяцию главной русской рыбы

Главной проблемой рыбохозяйственного комплекса в России по-прежнему является незаконный лов, заявил сенатор Сергей Митин в своем приветствии участникам саммита осетроводов. События последней недели в Волгоградской области это подтверждают: там сотрудники УФСБ перекрыли канал незаконных поставок черной икры и краснокнижной рыбы осетровых пород. К сожалению, Волга и Каспий, которые славились русским осетром, стерлядью и белугой, больше не являются поставщиками этих ценных рыб — черную икру, как и осетровое мясо, выращивают в искусственных условиях. Удастся ли восстановить популяцию главной русской рыбы, разбирались «Известия».

Объемы браконьерства в России

В приветствии Сергея Митина говорится, что в последние годы рыбохозяйственный комплекс в России продолжает развиваться, но сохраняется «целый комплекс проблем», и одна из главных — незаконный лов и браконьерская деятельность.

На днях в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области сообщили о задержании с поличным членов преступной группы, которые организовали незаконный канал поставок черной икры и краснокнижной рыбы осетровых пород . При задержании и проведении обысков у подозреваемых изъяли 40 банок общим объемов 20 л с черной икрой белуги и осетра, а также около полтонны рыбы осетровых видов. Судя по всему, выловили и пустили на мясо крупные особи, в том числе огромную белугу на 200–300 кг.

Изъяты также 650 браконьерских орудий лова, пять моторных лодок и 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов»).

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Бизнес, по всей видимости, очень развернутый: в октябре в МВД РФ сообщили о задержании членов ОПГ, которые «крышевали» браконьеров . Глава частной фирмы, занимавшейся рыбопромыслом, и ее знакомая фиктивно трудоустраивали в компанию рыбаков, чтобы они вылавливали рыбу сверх установленных квот. Таким образом на работу приняли как минимум 30 граждан. Рыбу сдавали в цех третьего лица (тоже теперь осужденного), а вознаграждение делили между собой.

Промышляют браконьеры не только на Волге, где водятся русский осетр, белуга, севрюга и стерлядь, но и на Дальнем Востоке, где главная рыба — амурский осетр . В прошлом месяце «Известия» сообщали об аресте контрабандистов в Хабаровске с огромной партией черной икры — 650 кг. Также у предполагаемых браконьеров обнаружили около 400 тушек рыбы ценных осетровых пород.

Периодически «в сети» правоохранителей браконьеры попадают с поличным — недавно в Хабаровском крае осудили на три года условного лишения свободы мужчин, которых заметили во время установки сети с моторной лодки. В самой лодке находилось две краснокнижные рыбы — еще живые, их вернули в воду. Этим и объясняется столь небольшой приговор, ведь в принципе ст. 258.1 УК.РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»), которая появилась в Уголовном кодексе только в 2013 году, достаточно обширна, и наказание даже по первой части статьи составляет до четырех лет лишения свободы. По ч. 3 максимальное наказание — до девяти лет тюрьмы. Причем предусматривается ответственность и за ловлю краснокнижной рыбы, и за ее приобретение.

Каков объем браконьерского рынка осетровых

При этом объемы производства черной икры в России, как сообщалось в октябре, с начала года достигли почти 33 т — и это наивысший показатель за аналогичный период с 2017 года. А вот подсчитать объемы рынка браконьерской черной икры и осетровых пород рыб сложно. НИУ ВШЭ, например, оценивал долю нелегального оборота икры осетровых и лососевых рыб в стране в 21%.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Росрыболовстве «Известиям» назвали лишь данные по количеству пресеченных нарушений в рамках федерального мероприятия «Осетр».

— В течение 2022 года в общей сложности было проведено более 6 тыс. контрольно-надзорных мероприятий только по осетровым видам рыб, пресечено более 1,3 тыс. правонарушений и изъято более 9850 кг рыб осетровых видов и 770 кг осетровой икры , — рассказали в ведомстве.

Официально же подсчетом нелегального рынка не занимаются. В Минпромторге отметили, что отчасти фиксированию этих данных может помочь введение обязательной маркировки лососевой и осетровой икры с 1 апреля 2024 года . Проект правил обязательной маркировки икры уже разработан и опубликован.

— Принцип работы системы маркировки состоит в идентификации каждой конкретной единицы маркированной продукции и прослеживаемости ее товародвижения от производителя до конечного потребителя путем регистрации всех этапов товарооборота, — пояснили в ведомстве «Известиям». — Фиксация всей «истории» движения товара и однозначная идентификация единицы продукции позволяют контролирующим органам и потребителям при помощи бесплатного мобильного приложения проверить легальность нахождения товара в обороте и получить все необходимые сведения о продукции.

Президент Союза осетроводов Александр Новиков рассказал «Известиям», что лов осетровых в стране фактически запрещен с 2007 года, приняты жесткие карательные законы, браконьерская икра по закону уничтожается. И как таковой браконьерской икры с Волги действительно стало значительно меньше, чем раньше, но это мало связано с усилиями правоохранителей или участников рынка, говорит он.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— В первую очередь это связано с тем, что популяция осетровых на Волге до сих пор никак не восстановится, несмотря на многомиллионные выпуски мальков, — сказал он. — Просто нет зрелой рыбы, чтобы именно икорное браконьерство занимало существенную часть рынка.

Александр Новиков добавил, что браконьерство продолжается, но в первую очередь в отношении самих осетровых, а не икры — рыбу вылавливают неполовозрелой, не доросшей до воспроизводства.

— А вот на Дальнем Востоке, на Амуре браконьерство расцвело, постольку объемы осетровых рыб там достаточно значительные , — продолжает эксперт. — Причем работают не только наши браконьеры, но и китайские. Для Китая это не традиционной продукт, поэтому вся икра всё равно попадает на наш рынок. Проблема достаточно серьезная.

Новиков добавляет: очень сложно понять и отследить, куда попадает нелегально выловленная рыба. Например, недобросовестные поставщики могут официально купить килограмм икры, а еще 10 добавить от браконьеров. Отследить это крайне сложно.

Начальник отдела спортивного и любительского рыболовства Росохотрыболовсоюза Анатолий Козырь констатирует: браконьерство сохраняется на всём протяжении Волги.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Я был в районе Тверской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областях и везде сталкивался с тем, что браконьеры ставят сети, причем многие не боятся делать это даже днем, — рассказал он «Известиям».

По его словам, ставят сети и в Московской области. А вот инспекторов Рыбнадзора (сейчас — в составе Росрыболовства) в последние годы на воде Анатолий Козырь практически не встречал — по его мнению, их просто не хватает. Он полагает, что помочь могло бы создание института общественных инспекторов, но пока Росохотрыболовсоюз не может этого добиться.

Об этой же проблеме говорит и зампред Астраханского областного общества охотников и рыболовов Василий Щитов: никаких прав у общественников для того, чтобы бороться с нелегальной добычей рыбы, нет . Наладить контакты с Росрыболовством не получается, хотя у инспекторов много проблем — например, сложности во взаимодействии с пограничной службой, которая на Каспии играет ключевую роль.

Еще одна проблема — международная: после развала СССР Каспийское море оказалось разделено между пятью государствами, и понять, какова ситуация с браконьерством в других странах, очень сложно , говорят эксперты. А проблемы точно есть: в Казахстане о борьбе с браконьерами отчитываются регулярно. Например, только в октябре казахстанские пограничники за месяц изъяли свыше 10 т нелегально выловленной рыбы. Пресечены 74 факта браконьерства, изъяты 186 км сетей, 898 рыбин осетровых пород общим весом 5,4 т и т.д.

Не только браконьеры

В Красной книге осетровые оказались именно из-за браконьеров: в 90-е годы масштаб нелегального вылова так вырос, что почти вся популяция осетровых практически была уничтожена , говорит Александр Новиков. Каспийские осетровые едва не повторили судьбу своих сородичей из рек на севере Европы и Северной Америки, где люди уничтожили ценную рыбу ради икры.

Однако проблема осетровых связана, конечно, не только с браконьерством, но и с загрязнением Волги, основного стока в Каспийское море. Александр Новиков замечает, что специальная программа по спасению этой реки пока не может в полной мере справиться с проблемой.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Но основная и не очень решаемая проблема — каскад водохранилищ на Волге. Вернуть в естественное состояние реку уже не получится, и добиться тех же объемов по осетровым рыбам, соответственно, тоже. Плотинами отрезаны нерестилища — раньше осетровые доходили до середины Вологодской области, сегодня это невозможно, говорит Александр Новиков.

Доктор биологических наук, заведующий кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультуры» ВолГАУ Дмитрий Ранделин соглашается с тем, что основной проблемой является именно гидрологический режим Волги. Но отмечает: очистка Волги, сокращение сбросов может оказать положительный результат. Уже есть опыт европейских придунайских стран. Дунай — тоже зарегулированная река, очистка которой привела к частичному восполнению биоресурсов и возврату рыбы. Но, так как ГЭС с Волги никуда не денутся, задача воспроизводства осетровых теперь спустилась в первую очередь на плечи Волгоградской и Астраханской областей, имеющих беспрепятственных доступ к Каспию.

Запрет на вылов стерляди могут отменить

Александр Новиков замечает, что наименьшие проблемы осетровых — со стерлядью. Здесь, наоборот, ренессанс.

— Я думаю, в ближайшем обозримом будущем будет отменен запрет на вылов стерляди , — сказал он «Известиям». — Основная проблема — с русским осетром, севрюгой, белугой.

Дмитрий Ранделин соглашается с этой оценкой: популяция стерляди, преимущественно речной рыбы, ежегодно увеличивается в Дону, о чем говорят и отчеты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Есть перспективы, что в ближайшие десятилетия популяция может достичь промысловых показателей. Впрочем, к удешевлению стерляди это вряд ли приведет: ее всё равно не будет слишком много. Дикая стерлядь останется «дорогим эксклюзивным продуктом», говорит ученый.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

А вот дикая популяция русского осетра, белуги и севрюги поддерживается исключительно за счет компенсационных выпусков . Дело в том, что стерлядь начинает нереститься уже с четвертого–пятого года жизни, тогда как русский осетр на первый нерест идет спустя 14–15 лет, белуга — только через 20 лет. Эти рыбы должны долго жить в естественной среде, но мало кто доживает до репродуктивного возраста: из-за болезни, браконьерства или по другим причинам.

— Без большого числа диких производителей популяция будет очень-очень медленно восстанавливаться, — пояснил Ранделин. — При условии беспрецедентных мер по выпуску мальков в ближайшие 15–20 лет мы не увидим значительного увеличения численности этой рыбы. И тут нужна комплексная работа.

В Росрыболовстве рассказали «Известиям», что восстановлением популяции осетровых занимается ФГБУ «Главрыбвод», которое регулярно выпускает осетровых в реку, а также различные экологические программы и национальные проекты — в том числе федеральный проект «Оздоровление Волги».

Почему ценится дикая рыба

Александр Новиков поясняет, что сейчас осетровые, которые попадают на прилавки, искусственно выращенные. А Дмитрий Ранделин замечает: при правильном технологическом режиме потребитель даже не заметит разницы между искусственно выращенным осетром и диким .

— Почему говорят, что дикая рыба отличается по вкусу? Дело в том, что в естественной среде рыба питается неравномерно, — поясняет ученый. — Когда осетр поднимается на нерест, он может долгое время вообще не питаться, а тратить запасы жира. В такой ситуации происходит частичная дистрофия мышечной ткани — и рыба получается не слишком жирная, с особенными вкусовыми характеристиками из-за голодания и физических нагрузок.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В искусственных условиях производители научились подражать этому процессу: рыба снимается с корма за несколько недель до того, как ее отправят на прилавок, выдерживается на чистой проточной воде — и тогда вкусовые характеристики получаются схожими.