Чернее черной: в Хабаровске арестовали браконьеров икры

В Хабаровске ареcтовали контрабандистов огромной партии черной икры. Они пытались перевезти 650 кг деликатеса из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, выяснили «Известия». В грузовике было и около 400 тушек рыбы особо ценных осетровых пород, сообщили в СК. Арестованным грозит до восьми лет лишения свободы . В том, каковы в России сегодня масштабы черного рынка не только черной, но и красной икры, разбирались «Известия».

Наловили большую и маленькую

Центральный суд Хабаровска 27 октября арестовал двоих контрабандистов, незаконно перевозивших более полутонны черной икры, сообщили «Известиям» в хабаровском СК. Грузовик, в котором было свыше 1,3 тыс. контейнеров объемом 0,5 л (около 650 кг), задержали 25 октября. Он совершал рейс из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск , уточнили следователи. Это был не весь «улов» — у задержанных изъяли также не менее 400 туш рыб осетровых видов и их частей.

Уголовное дело по факту незаконной перевозки особо ценных водных биоресурсов следователи возбудили на следующий день. Личности контрабандистов и другие подробности дела в интересах следствия пока не разглашаются.

Финансовый масштаб арестованной партии следствию еще предстоит оценить, как и происхождение самой икры и рыбы. Но уже сейчас ясно, что речь идет об очень крупной нелегальной партии черной икры, которая, вероятнее всего, была добыта браконьерским путем, отметили в СК. Там добавили, что в России такой крупный улов деликатеса встречается редко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Буквально за день до ареста черной икры «Известия» писали, что в российских магазинах обнаружено почти 200 т красной икры неустановленного происхождения. Это гораздо больше, чем задержали в минувшую среду хабаровские полицейские, но для разовой партии это действительно очень серьезный объем, подтвердил «Известиям» президент Союза осетроводов Александр Новиков.

— Раньше браконьеры возили икру и рыбу тоннами, потом, когда поняли, что за это могут арестовать, стали возить более мелкими партиями. Теперь они обычно ведут себя более осторожно и стараются возить по чуть-чуть, но часто, а тут повезли всё залпом — и икру, и рыбу. Возможно, решили рискнуть, — отметил эксперт.

То, что это именно браконьерская рыба, видно по опубликованным СК кадрам оперативного видео: на тушках еще осталась часть икры, которая добывалась, судя по всему, очень неаккуратно , считает Александр Новиков. Кроме того, по его словам, на территории России нет предприятий аквакультуры, которые выращивали бы такие объемы рыбы. Да и самих предприятий единицы.

Одно из них расположено в Лучегорске, недалеко от Приморской ГРЭС, но это хозяйство производит незначительное количество черной икры, говорит эксперт. При этом легальные производители рыбу не убивают, а получают икру прижизненно. Исключено, что задержанная партия была из этого хозяйства, считает президент Союза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Улов немаленький, особенно по сравнению с моей фермой. А хуже всего то, что природе нанесен колоссальный ущерб. Рыба могла дальше жить и размножаться , — оценил масштабы конфискованного деликатеса индивидуальный предприниматель Евгений Наумов, владелец осетровой фермы в подмосковном Пушкино.

Справка «Известий» По данным Росрыболовства, общий объем производства осетровой икры в 2022 г. составил 63 т, что на 4% больше, чем в 2021 году. Объем производства осетровой икры в январе-сентябре 2023 г. составил 36,2 т, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Общий объем производства икры лососевых видов рыб в 2022 г. составил — 9,6 тыс. т, что на 58% меньше, чем в 2021 году (22,9 тыс. т). Объем производства лососевой икры в январе-сентябре 2023 г. составил 21,1 тыс. т, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Откуда у браконьеров столько икры и сколько она стоит

Версий того, откуда рыба попала в Комсомольск-на-Амуре, может быть только две, считает Александр Новиков.

— Либо это наши отечественные браконьеры ее добыли из Амура, либо китайские браконьеры добыли ее из той же реки и контрабандой завезли на территорию России. В таком случае это двойное преступление, — оценил уголовную подоплеку эксперт.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Учитывая, что оптовая цена легально добытой черной икры на рынке 36 тыс. руб. за 1 кг, стоимость изъятой можно оценить как минимум в 20 млн рублей, подсчитали эксперты. Оптовая цена мяса осетровых — 850 рублей за 1 кг, а у браконьеров в грузовике было 400 тушек размером до 5 кг каждая. Это еще около 2 млн .

В первую очередь такой незаконно добытый товар отправляют на рынки в крупные города — Москву и Санкт-Петербург, где уровень спроса позволяет устанавливать и более высокие цены. Вероятнее всего, изъятый в Хабаровске груз тоже пошел бы туда, но только более мелкими партиями.

— Если бы эта икра попала на рынок, она могла продаваться по 45–60 тыс. рублей за килограмм , — оценил финансовый потенциал конфиската Александр Новиков.

По его словам, на черном рынке работают разные группы браконьеров, и для хабаровской группы это могла быть уже не первая такая поездка. Возможно, предыдущие прошли удачно, и они решили повторить эксперимент в более крупном масштабе.

Добытая таким образом икра — серьезный источник обогащения. Выловить такое большое количество рыбы невозможно за несколько дней — вероятнее всего, операция разрабатывалась не менее месяца. Это зависит от количества людей в группе, ее технического оснащения — снастей, моторных лодок и т.п. Добывать осетровую рыбу в естественных водоемах сегодня запрещено законом, поэтому ее ловят в искусственных условиях в аквакультурных хозяйствах, пояснил председатель Союза осетроводов. Общий объем производства всех таких хозяйств в России эксперты оценивают в 54 т икры в год. Это примерно четверть от общего объема икры, поступающей на российский рынок из разных источников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В Россию ввозится икра иностранного происхождения, в том числе китайская, и она тоже бывает браконьерской. Общий объем икры в России как законно, так и незаконно добытой, около 200 т в год , — уточнил участник рынка.

Опасная рыба

Контрабанда икры — действительно очень острая проблема, сказал «Известиям» зампред общественного совета Роспотребнадзора, глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. По его словам, оборот икры практически полностью находится вне правового поля.

— Такая продукция несет серьезные риски для потребителя: несоблюдение необходимых условий при добыче, хранении и транспортировке, различные методы фальсификации, добавление незаявленных консервантов и красителей. Всё это несет непосредственную угрозу жизни и здоровью , — подчеркнул председатель ОПИ.

По его словам, основная причина проблемы в том, что товар, его происхождение и движение до потребителя не прослеживается. То есть отсутствуют инструменты, которые, с одной стороны, позволяли бы государству контролировать каждую единицу продукции, а с другой — давали бы потребителю ориентир, что перед ним находится оригинальная продукция надлежащего качества с нормальными сроками годности и со всеми документами, подтверждающими безопасность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Добытая браконьерским путем икра может быть опасна для потребителя, подтвердил Александр Новиков. У осетров есть особенность: рыба при получении икры обязательно должна быть живой. Иначе в икру попадают ферменты, которые ее разрушают, делают некачественной и опасной для потребления. Когда браконьеры ловят рыбу, она может долго висеть у них на крюках. И вытаскивают они ее, как правило, уже мертвой. Такая икра может отличаться даже по вкусу.

На икру необходимо как можно скорее вводить цифровую маркировку, это позволит оперативно выявлять всю нелегальную продукцию и даст потребителям надежные ориентиры по выбору качественной и безопасной продукции, считает Олег Павлов.

С этим согласны и в Росрыболовстве. Там «Известиям» сообщили, что в настоящее время в России проводится эксперимент по маркировке икры осетровых и лососевых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку. Эксперимент будет проводиться вплоть до 31 марта 2024 г.

— Эта мера направлена на минимизацию объемов производства и реализации контрафактной продукции, защиту российского потребителя от некачественной продукции и, что немаловажно, на поддержку добросовестных производителей, — сказали в ведомстве.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Лосось в приоритете

Пока львиную долю спроса — около трех четвертей — покрывают браконьеры , полагает Александр Новиков. В основном добытую таким способом икру продают в России, на экспорт идет небольшая часть. В одной рыбе, в зависимости от веса, от 15 до 20% икры. А чтобы получить первую икру, рыбу нужно выращивать 8–10 лет, только через это время она созреет.

Зарабатывают на контрафактной продукции как контрабандисты, так и те, кто реализуют эту икру в магазинах и торговых сетях, рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

— Браконьерский продукт могут продавать по настоящим документам от другого товара. Установить это сейчас очень сложно, так как в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса, — пояснил эксперт.

По его словам, в России сегодня просто уничтожается поголовье осетров, так как браконьеры добывают икру в основном варварским способом, убивая рыбу, хотя это не обязательно.

Осетровый завод Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Наметанная статья

Часть 3 статьи 258.1 УК РФ, по которой следователи из Хабаровска завели уголовное дело, предусматривает до восьми, но не ниже пяти лет лишения свободы, рассказал «Известиям» юрист адвокатского бюро «Макеев и партнеры» Илья Дроздов.

— Также виновным может быть дополнительно назначен штраф, ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Как видим, санкция для преступников здесь установлена довольно суровая , — отметил адвокат.

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, ежегодно в России по «рыболовной» статье осуждают порядка 300 человек. В действительности браконьеров гораздо больше, однако правоохранительным органам не всегда удается их установить — преступники тщательно скрывают свои действия , говорит адвокат.

На практике распространены случаи, когда суд назначает подсудимым по «рыболовной» статье условное лишение свободы. Размер наказания зависит от обстоятельств преступления и личностей подсудимых, но в этом случае, учитывая объем незаконно добытой икры и рыбы, подозреваемым может грозить реальное лишение свободы, резюмировал Илья Дроздов.