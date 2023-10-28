Чернее черной: в Хабаровске арестовали браконьеров икры
В Хабаровске ареcтовали контрабандистов огромной партии черной икры. Они пытались перевезти 650 кг деликатеса из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, выяснили «Известия». В грузовике было и около 400 тушек рыбы особо ценных осетровых пород, сообщили в СК. Арестованным грозит до восьми лет лишения свободы. В том, каковы в России сегодня масштабы черного рынка не только черной, но и красной икры, разбирались «Известия».
Наловили большую и маленькую
Центральный суд Хабаровска 27 октября арестовал двоих контрабандистов, незаконно перевозивших более полутонны черной икры, сообщили «Известиям» в хабаровском СК. Грузовик, в котором было свыше 1,3 тыс. контейнеров объемом 0,5 л (около 650 кг), задержали 25 октября. Он совершал рейс из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, уточнили следователи. Это был не весь «улов» — у задержанных изъяли также не менее 400 туш рыб осетровых видов и их частей.
Уголовное дело по факту незаконной перевозки особо ценных водных биоресурсов следователи возбудили на следующий день. Личности контрабандистов и другие подробности дела в интересах следствия пока не разглашаются.
Финансовый масштаб арестованной партии следствию еще предстоит оценить, как и происхождение самой икры и рыбы. Но уже сейчас ясно, что речь идет об очень крупной нелегальной партии черной икры, которая, вероятнее всего, была добыта браконьерским путем, отметили в СК. Там добавили, что в России такой крупный улов деликатеса встречается редко.
Буквально за день до ареста черной икры «Известия» писали, что в российских магазинах обнаружено почти 200 т красной икры неустановленного происхождения. Это гораздо больше, чем задержали в минувшую среду хабаровские полицейские, но для разовой партии это действительно очень серьезный объем, подтвердил «Известиям» президент Союза осетроводов Александр Новиков.
— Раньше браконьеры возили икру и рыбу тоннами, потом, когда поняли, что за это могут арестовать, стали возить более мелкими партиями. Теперь они обычно ведут себя более осторожно и стараются возить по чуть-чуть, но часто, а тут повезли всё залпом — и икру, и рыбу. Возможно, решили рискнуть, — отметил эксперт.
То, что это именно браконьерская рыба, видно по опубликованным СК кадрам оперативного видео: на тушках еще осталась часть икры, которая добывалась, судя по всему, очень неаккуратно, считает Александр Новиков. Кроме того, по его словам, на территории России нет предприятий аквакультуры, которые выращивали бы такие объемы рыбы. Да и самих предприятий единицы.
Одно из них расположено в Лучегорске, недалеко от Приморской ГРЭС, но это хозяйство производит незначительное количество черной икры, говорит эксперт. При этом легальные производители рыбу не убивают, а получают икру прижизненно. Исключено, что задержанная партия была из этого хозяйства, считает президент Союза.
— Улов немаленький, особенно по сравнению с моей фермой. А хуже всего то, что природе нанесен колоссальный ущерб. Рыба могла дальше жить и размножаться, — оценил масштабы конфискованного деликатеса индивидуальный предприниматель Евгений Наумов, владелец осетровой фермы в подмосковном Пушкино.
Откуда у браконьеров столько икры и сколько она стоит
Версий того, откуда рыба попала в Комсомольск-на-Амуре, может быть только две, считает Александр Новиков.
— Либо это наши отечественные браконьеры ее добыли из Амура, либо китайские браконьеры добыли ее из той же реки и контрабандой завезли на территорию России. В таком случае это двойное преступление, — оценил уголовную подоплеку эксперт.
Учитывая, что оптовая цена легально добытой черной икры на рынке 36 тыс. руб. за 1 кг, стоимость изъятой можно оценить как минимум в 20 млн рублей, подсчитали эксперты. Оптовая цена мяса осетровых — 850 рублей за 1 кг, а у браконьеров в грузовике было 400 тушек размером до 5 кг каждая. Это еще около 2 млн.
В первую очередь такой незаконно добытый товар отправляют на рынки в крупные города — Москву и Санкт-Петербург, где уровень спроса позволяет устанавливать и более высокие цены. Вероятнее всего, изъятый в Хабаровске груз тоже пошел бы туда, но только более мелкими партиями.
— Если бы эта икра попала на рынок, она могла продаваться по 45–60 тыс. рублей за килограмм, — оценил финансовый потенциал конфиската Александр Новиков.
По его словам, на черном рынке работают разные группы браконьеров, и для хабаровской группы это могла быть уже не первая такая поездка. Возможно, предыдущие прошли удачно, и они решили повторить эксперимент в более крупном масштабе.
Добытая таким образом икра — серьезный источник обогащения. Выловить такое большое количество рыбы невозможно за несколько дней — вероятнее всего, операция разрабатывалась не менее месяца. Это зависит от количества людей в группе, ее технического оснащения — снастей, моторных лодок и т.п. Добывать осетровую рыбу в естественных водоемах сегодня запрещено законом, поэтому ее ловят в искусственных условиях в аквакультурных хозяйствах, пояснил председатель Союза осетроводов. Общий объем производства всех таких хозяйств в России эксперты оценивают в 54 т икры в год. Это примерно четверть от общего объема икры, поступающей на российский рынок из разных источников.
— В Россию ввозится икра иностранного происхождения, в том числе китайская, и она тоже бывает браконьерской. Общий объем икры в России как законно, так и незаконно добытой, около 200 т в год, — уточнил участник рынка.
Опасная рыба
Контрабанда икры — действительно очень острая проблема, сказал «Известиям» зампред общественного совета Роспотребнадзора, глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. По его словам, оборот икры практически полностью находится вне правового поля.
— Такая продукция несет серьезные риски для потребителя: несоблюдение необходимых условий при добыче, хранении и транспортировке, различные методы фальсификации, добавление незаявленных консервантов и красителей. Всё это несет непосредственную угрозу жизни и здоровью, — подчеркнул председатель ОПИ.
По его словам, основная причина проблемы в том, что товар, его происхождение и движение до потребителя не прослеживается. То есть отсутствуют инструменты, которые, с одной стороны, позволяли бы государству контролировать каждую единицу продукции, а с другой — давали бы потребителю ориентир, что перед ним находится оригинальная продукция надлежащего качества с нормальными сроками годности и со всеми документами, подтверждающими безопасность.
Добытая браконьерским путем икра может быть опасна для потребителя, подтвердил Александр Новиков. У осетров есть особенность: рыба при получении икры обязательно должна быть живой. Иначе в икру попадают ферменты, которые ее разрушают, делают некачественной и опасной для потребления. Когда браконьеры ловят рыбу, она может долго висеть у них на крюках. И вытаскивают они ее, как правило, уже мертвой. Такая икра может отличаться даже по вкусу.
На икру необходимо как можно скорее вводить цифровую маркировку, это позволит оперативно выявлять всю нелегальную продукцию и даст потребителям надежные ориентиры по выбору качественной и безопасной продукции, считает Олег Павлов.
С этим согласны и в Росрыболовстве. Там «Известиям» сообщили, что в настоящее время в России проводится эксперимент по маркировке икры осетровых и лососевых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку. Эксперимент будет проводиться вплоть до 31 марта 2024 г.
— Эта мера направлена на минимизацию объемов производства и реализации контрафактной продукции, защиту российского потребителя от некачественной продукции и, что немаловажно, на поддержку добросовестных производителей, — сказали в ведомстве.
Лосось в приоритете
Пока львиную долю спроса — около трех четвертей — покрывают браконьеры, полагает Александр Новиков. В основном добытую таким способом икру продают в России, на экспорт идет небольшая часть. В одной рыбе, в зависимости от веса, от 15 до 20% икры. А чтобы получить первую икру, рыбу нужно выращивать 8–10 лет, только через это время она созреет.
Зарабатывают на контрафактной продукции как контрабандисты, так и те, кто реализуют эту икру в магазинах и торговых сетях, рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
— Браконьерский продукт могут продавать по настоящим документам от другого товара. Установить это сейчас очень сложно, так как в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса, — пояснил эксперт.
По его словам, в России сегодня просто уничтожается поголовье осетров, так как браконьеры добывают икру в основном варварским способом, убивая рыбу, хотя это не обязательно.
Осетровый завод
Наметанная статья
Часть 3 статьи 258.1 УК РФ, по которой следователи из Хабаровска завели уголовное дело, предусматривает до восьми, но не ниже пяти лет лишения свободы, рассказал «Известиям» юрист адвокатского бюро «Макеев и партнеры» Илья Дроздов.
— Также виновным может быть дополнительно назначен штраф, ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Как видим, санкция для преступников здесь установлена довольно суровая, — отметил адвокат.
Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, ежегодно в России по «рыболовной» статье осуждают порядка 300 человек. В действительности браконьеров гораздо больше, однако правоохранительным органам не всегда удается их установить — преступники тщательно скрывают свои действия, говорит адвокат.
На практике распространены случаи, когда суд назначает подсудимым по «рыболовной» статье условное лишение свободы. Размер наказания зависит от обстоятельств преступления и личностей подсудимых, но в этом случае, учитывая объем незаконно добытой икры и рыбы, подозреваемым может грозить реальное лишение свободы, резюмировал Илья Дроздов.