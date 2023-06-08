Икра окончена: Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз деликатеса в багаже

Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже до 10 кг на человека. Правительство поддержало законопроект, который предусматривает присоединение региона к эксперименту по ограничению вывоза деликатеса для личного потребления . Об этом говорится в официальном отзыве кабмина. Меры касаются непромышленного изготовления, то есть продажи икры лососевых без заводской упаковки и без маркировки. Инициативу поддерживают в «Единой России», но считают меру запоздалой. По мнению экспертов, ограничения будут еще более эффективны вместе с введением маркировки на икру.

Истощение запасов

Правительство поддержало законопроект о включении Чукотки в эксперимент по ограничению вывоза икры в ручной клади и багаже до 10 кг на человека . Об этом говорится в отзыве кабмина, с которым ознакомились «Известия». Старт запланирован на 1 июля , говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ограничения касаются непромышленного изготовления, то есть продажи икры лососевых без заводской упаковки и без маркировки .

«В правительстве РФ рассмотрен проект закона, внесенный Думой Чукотского автономного округа. Существующие меры, направленные на пресечение браконьерства на территории округа, являются недостаточными. Внедрение новых правовых норм позволит существенно снизить объемы незаконной добычи (вылова) лососевых видов рыб, сохранить ценный ресурс Чукотского автономного округа — стадо анадырской кеты », — отмечается в отзыве кабмина.

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

В настоящий момент такие ограничения действуют только на Камчатке . Эксперимент там начался с 1 ноября 2022 года и завершится до 1 августа 2025 года.

Как рассказали «Известиям» в Госдуме, рассмотрение законопроекта может пройти в июне. Положительное заключение на него также подготовлено правовым управлением нижней палаты .

« Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется », — говорится в заключении правового управления ГД, который есть у «Известий».

Как объясняют авторы инициативы — депутаты Думы Чукотки — необходимость введения ограничений именно с 1 июля этого года вызвана периодом начала наиболее активной стадии путины лосевых видов рыб на территории Чукотского автономного округа .

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

« Лососевая икра — это деликатес и продукт особого спроса, формирование цены на нее происходит в соответствии с принципами рыночной экономики . Ежегодно на территории округа объем, разрешенный к добыче, определенный на основании данных научной организации, составляет от 4 до 8 тыс. т лососевых видов рыб », — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также там указывается, что несмотря на высокие показатели, на протяжении последних лет на территории округа наблюдается неудовлетворительное заполнение основных нерестилищ производителей тихоокеанского лосося округа и тенденция к сокращению запасов анадырской кеты , на перспективу ближайших трех-пяти лет.

« Незаконный оборот водных биологических ресурсов остается наиболее актуальной и нерешенной проблемой в рыбохозяйственном комплексе Чукотского автономного округа, приводящей к истощению запаса ценных видов рыб », — поясняют авторы законопроекта.

В документе также отмечается, что результатом проведенных сотрудниками полиции органов МВД России по Чукотскому АО мероприятий за 2021 год и январь-сентябрь 2022 года стало изъятие незаконно добытых водных биологических ресурсов и продуктов их переработки: икры лососевых пород — 607 кг, особей рыбы лососевых пород — 1559 кг.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать необходимость принятия законопроекта.

Эффективно или нет

Е сли регион сам выступает с такой законодательной инициативой, то нынешних существующих мер по борьбе с браконьерами недостаточно, заявил «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

— Чукотка — это очень ресурсный регион, где добывается много рыбы и икры. Нужен контроль, чтобы они добывались на законных основаниях. Поэтому введение таких ограничений очень важно . На мой взгляд, их надо было принять еще вчера, — пояснил политик. При этом он отметил, что пока во фракции законопроект не обсуждался

По словам главы комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова, депутаты в июле планируют провести на Чукотке выездной «круглый» стол, на котором в том числе обсудить как бороться с браконьерством .

— Понятно, что вывоз до 10 кг или даже до 5 кг — это не решение проблемы. Нужно разбираться кто добывает икру, как ее реализовывают , а не граждан ловить в аэропорту, — заявил политик.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Эксперимент по запрету вывоза более 10 кг икры в багаже из рыбопромышленных регионов — одна из мер государства, которая направлена на борьбу с нелегальным оборотом икорной продукции и снижение объемов браконьерского улова , заявил «Известиям» замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Именно браконьерская икра чаще всего вывозится и реализуется впоследствии частными лицами , добавил он.

Еще одна мера — цифровая маркировка икорной продукции . По мнению Реваза Юсупова, сочетание этих мер, позволит поставить надежный заслон на пути контрафактной икры, которая является «визитной карточкой» нашей страны .

— Расширение географии эксперимента по вывозу икры в багаже дополнительно усилит контроль за отраслью, — пояснил эксперт.

Поскольку доля контрафакта на рынке велика, а основные регионы, где добывают икру известны, задача регулятора состоит в том, чтобы контролировать поступление продукции из этих каналов , заявил глава Общественно потребительской инициативы Олег Павлов.