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Махнули плавником: почему китайцы не хотят россйиской рыбы

Экспорт улова в КНР значительно упал
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Махнули плавником: почему китайцы не хотят россйиской рыбы
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2021-12-30 11:55:15
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Поставки рыбы с Дальнего Востока России в Китай снизились на две трети. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Насколько сильно этот факт пошатнет позиции РФ в торговле с Китаем и каков прогноз на 2022 год, разбирались «Известия».

Экспорт российской рыбы с Дальнего Востока снизился на 67%. За 10 месяцев 2021 года объем поставок составил всего 304,3 тыс. т. Рыба — частный случай общей тенденции в отношениях с Китаем. Экспорт продовольствия в КНР упал на 10% по сравнению с предыдущим годом. Поставки продукции АПК снизились на 16,5% (на 8,3% в денежном выражении).

Всё тот же вирус

Возможность восстановления поставок зависит от решений китайской стороны по отмене ограничений на ввоз продукции, которые обоснованы риском распространения коронавируса, утверждает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

— В 2020 году экспорт рыбы и морепродуктов составил чуть более 3% российского экспорта в Китай, в первые три квартала 2021 года его доля упала в два раза — до 1,5%. В прошлом году на Китай приходилось около 34% российского экспорта рыбы и морепродуктов, в текущем году по итогам трех кварталов — менее 20%, — приводит цифры эксперт.

Махнули плавником
Камчатский краб, который попал в снюрревод (донный невод), на борту рыболовного сейнера (МРС-450) "Ураганный" рыбодобывающей компании "Доброфлот" во время прибрежного лова минтая в заливе Петра Великого. Добыча осьминогов в прибрежной зоне Японского моря полностью запрещена
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По словам собеседника «Известий», обычно такие вопросы разрешаются путем переговоров и предоставлением доказательств безопасности продукции. Это может быть документация, подтверждающая качество, ознакомление компании-импортера с процессом производства, в том числе инспекция представителей импортера при подготовке к отгрузке.

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— Правда, в данном случае это особые обстоятельства, и решение будет скорее зависеть от хода борьбы с коронавирусом, — уточняет он.

Новаторский подход

Текущие результаты — это отражение политики РФ по локализации переработки внутри страны, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Рыба, ранее поставлявшаяся в Китай, далее перерабатывалась на заводах в Китае и продавалась по всему миру. Это оставляло возможность рыболовным компаниям оптимизировать налогообложение, продавая рыбу в Китай близко к себестоимости, а прибыль получать уже на территории Китая на переработке и перепродаже.

Однако введение механизма обмена квот на инвестиции изменило ситуацию. В ходе внедрения этой системы в 2021 году открылись рыбоперерабатывающие комплексы, продукция которых распространялась в другие регионы нашей страны и в Европу.

Махнули плавником
 рабочие пищевой компании, перерабатывающие рыбу в городе Цюнхай
Фото: Global Look Press/x99

— Теперь, чтобы получить квоту на вылов, необходимо потом перерабатывать ее на территории РФ, — продолжает эксперт. — Это создает новые рабочие места и увеличивает налоговые сборы. В том числе снижает риски для рыболовных компаний Дальнего Востока по налоговым претензиям от государства.

Аналитик называет подход новаторским для России.

— Такой подход работает успешнее силового давления и уголовных дел, государство договаривается с бизнесом и находит вариант работы с общей прибылью для компании и для региона. Следовательно, драматизировать падение продаж сырой рыбы и рыбопродукции в Китай на 67% не стоит.

По мнению Артёма Тузова, неизвестно, насколько из-за этого механизма снизился объем применения «серых» схем.

— Пандемия не могла настолько снизить поставки рыбы в регион. Там точно были и иные факторы, — уверен эксперт.

Переработка выгоднее

Механизм обмена квот на инвестиции подстегнул российского производителя сырой рыбы открывать перерабатывающие комплексы, что благоприятно повлияло на российскую экономику, увеличило количество рабочих мест и позитивно сказалось на развитии регионов, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Открылись производства и новые рабочие места, увеличились поступления в бюджет в регионах присутствия. Снизилась социальная напряженность, вызванная в отдаленных регионах последствиями коронакризиса.

Махнули плавником
завод переработка рыбы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По мнению эксперта, ничего страшного в снижении поставок рыбы в Китай нет.

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— Чтобы в этом убедиться, рассмотрим структуру экспорта. Основной массив снижения произошел по позициям «сырая и мороженая рыба», «моллюски». В то же время поставки консервированной рыбы выросли на 8%, рыбного филе — на 35%, сушеной и соленой рыбной продукции — на 60%. Да, в денежном выражении пока проигрывает, но тенденция реализации переработанной продукции, а не сырой, очевидна. Экономический эффект появится в недалеком будущем, когда наладятся новые поставки, а обрабатывающие предприятия заработают на полную мощность, — резюмирует аналитик.

Не Китаем единым

Экспорт продовольственных товаров в Китай по итогам года грозит сократиться на 10%, и прогноз отраслевых аналитических центров не внушает оптимизма, добавляет Екатерина Косарева. По ее словам, если сокращение произойдет в таком объеме, это будет означать только, что в следующем году есть потенциал для роста.

«Интерес к российским экспортным товарам в Китае остается высоким, несмотря на пандемию и другие факторы. Мы считаем, что в 2022 году товарооборот с Китаем увеличится по сравнению с 2021 годом на 5–7%», — говорит эксперт.

Махнули плавником
Приморский край. Отгрузка пойманной рыбы из трюма рыболовного сейнера (РС-450) "Ураганный" рыбодобывающей компании "Доброфлот" у пирса берегового завода в поселке Южно-Морское
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Измерять успешность российского экспортного потенциала исключительно «китайской меркой» — неправильно, добавляет Екатерина Косарева.

— Да, Китай — это импортер-гигант, с которым налажены торговые цепочки. Однако примем во внимание рост экспорта в Корею на 72%, а в Японию — на 84% по итогам 2021 года. Суммарный объем поставок только в эти две страны — свыше 800 тыс. т рыбы — это больше, чем «потеряли» на поставках в Китай. Получается более полная и радужная картина. Диверсификация экспорта в разные регионы и страны обеспечивает устойчивое развитие экономики страны-экспортера. Если взять рынок АТР в целом, то заметен рост, а не падение, — резюмировала Екатерина Косарева.

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