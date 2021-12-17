Три года не ждут: какие задачи Путин поставил перед АСИ

Ключевыми задачами Агентства стратегических инициатив (АСИ) на ближайшие три года должны стать забота о благополучии человека и помощь людям, которые должны быть востребованы в меняющемся технологическом мире. Об этом на заседании наблюдательного совета АСИ заявил Владимир Путин . Генеральный директор агентства Светлана Чупшева, в свою очередь, представила президенту шесть направлений стратегии работы на 2022–2024 годы. Глава АСИ также рассказала «Известиям» о результатах, достигнутых агентством. В этот же день российский лидер провел переговоры с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву .

Восточно в цель

Рабочий график Владимира Путина 16 декабря начался с очной встречи с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который прибыл в эти дни в Россию. Для него поездка в Москву стала первым зарубежным визитом с момента избрания , о чем в начале разговора упомянул и глава РФ. Он также напомнил, что отношения двух стран развиваются практически по всем направлениям: экономика, политические связи, сотрудничество в военной области и на международной арене.

— Что касается экономики, то в прошлом году он [товарооборот] сократился в связи с пандемией на 20%, но в этом году за первые три квартала текущего года он увеличился примерно на 25% . Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и можем [его] превзойти, — сказал Владимир Путин.

Три года не ждут-2 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Ухнагийн Хурэлсух тоже отметил активизацию торгово-экономических связей и назвал отношения двух стран «исторически очень значимыми» . Солидарны с этой позицией и в Госдуме. Россия с Монголией всегда активно сотрудничали по самым различным вопросам, отметила в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова.

По итогам переговоров лидеры сделали заявления для прессы. Владимир Путин отметил, что Россия — один из крупнейших внешнеторговых партнеров Монголии. Рассказал он и о практической проработке проекта строительства транзитного газопровода по территории страны из РФ в КНР .

— Он может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2» . Уже определены оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры, готовится технико-экономическое обоснование. Я думаю, что оно будет готово в ближайшие недели, — отметил Владимир Путин.

Также лидеры подробно рассмотрели тематику взаимодействия в энергетической области — Россия остается надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребностей страны в нефтепродуктах . Хорошие перспективы открываются для кооперации в ядерной энергетике. Сейчас прорабатывается возможность строительства в Монголии Центра ядерной науки, который займется исследованиями в сфере мирного атома. Кроме того, страны по-партнерски сотрудничают в борьбе с COVID-19. Так, налажены поставки вакцины «Спутник V», а также тест-систем. Кроме того, в Монголии действуют две российские мобильные лаборатории по выявлению опасных инфекций .

Три года не ждут-1 Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Позже на сайте Кремля была опубликована и совместная декларация по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами . Там отмечается, что стороны рассматривают военное и военно-техническое сотрудничество в качестве важной части всеобъемлющего стратегического партнерства. Россия и Монголия также условились укреплять сотрудничество в рамках международных организаций и институтов. «Стороны выразили заинтересованность в расширении участия Монголии в деятельности ШОС», — также отмечается в декларации.

Этим событием внешнеполитическая повестка российского лидера не ограничилась. Владимир Путин в этот день также направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости страны. «Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества», — отметил глава РФ.

Стратегическое развитие

После переговоров с монгольским лидером Владимир Путин прибыл в офис АСИ, где принял участие в заседании наблюдательного совета организации . В этот совет, возглавляемый президентом, входят некоторые члены правительства, ряд глав регионов и парламентариев, а также руководители общественных и государственных институтов. Перед заседанием Владимир Путин посетил выставку, где смог ознакомиться с ключевыми направлениями работы агентства на 2022–2024 годы.

В начале своего выступления на заседании президент отметил, что это важное, в некотором смысле даже особое заседание для АСИ: « предстоит определить цели, задачи агентства на ближайшие три года, зафиксировать ключевые направления работы ». Он также подчеркнул, что вокруг структуры сложилась целая экосистема, которая объединяет инициативы в социальной сфере, в сбережении природы, в подготовке кадров, в создании передовых технологий.

Три года не ждут-5 Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Но что хотел бы здесь отметить особо: в центре и всей нашей государственной работы, и в центре внимания агентства, конечно, должны быть люди — человек, его благополучие . Мы сейчас один из проектов смотрели — там так оно всё и обозначено: человек в центре с его интересами, запросами, планами и так далее. Конечно, по сути каждый проект должен так и выстраиваться. Эти цели должны быть связаны воедино и красной нитью проходить по всем программам и проектам , — поставил задачу глава государства.

Президент также призвал АСИ сконцентрировать свою работу в регионах и учитывать запросы местного населения.

— Рассчитываю также на весомый вклад АСИ в создание в субъектах Федерации новых центров развития, в формирование современной городской среды, в продвижение отечественных технологий и так называемых зеленых технологий, — добавил президент.

Еще одна задача агентства, по мнению Владимира Путина, — помочь людям всех возрастов быть востребованными в меняющемся технологическом мире . Он также подчеркнул важность того, чтобы доходы граждан росли одновременно с получением новых компетенций. В связи с этим он попросил АСИ запустить удобные обучающие форматы, в том числе для тех, кто хочет стать предпринимателем или попробовать работать на себя.

Три года не ждут-4 Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Важным направлением президент назвал формирование целостной современной среды для развития детских, юношеских, предпринимательских и технологических команд. «И наконец, еще одна важная задача — вместе со своими единомышленниками вы должны обязательно анализировать, как будут развиваться технологии, общественные, социальные проекты и процессы на глубину 20–30 лет, а может быть, и дальше», — подчеркнул президент.

После выступления главы государства слово взяла гендиректор АСИ Светлана Чупшева, она представила стратегию на ближайшие три года .

— Мы сформулировали для себя шесть ключевых направлений . Первое — повышение качества жизни людей в регионах. Второе — возможность граждан в любом возрасте совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше. Третье — экологическая и климатическая адаптация. Четвертое — развитие новых технологий и их использование на благо человека. Пятое — повышение инвестиционной привлекательности регионов и поиск новых точек роста. Шестое — социально-экономическое проектирование, исследование и аналитика для принятия управленческих решений, — перечислила Светлана Чупшева.

По ее словам, формируя стратегию, в агентстве исходили из того, чтобы у каждого человека в стране «была возможность проявить себя, реализовать свою идею, свой проект».

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков, в свою очередь, подробно рассказал о Национальной технологической инициативе, которая призвана создать в России перспективные технологические рынки и отрасли, способные стать основой мировой экономики.

Три года не ждут-3 Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

О разных направлениях работы АСИ во время заседания рассказали мэр Москвы Сергей Собянин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Решетников, министр просвещения Сергей Кравцов, президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, а также депутаты и главы регионов. По итогам участники совещания решили одобрить представленную стратегию АСИ.

Все прежние важнейшие для агентства проекты были реализованы при поддержке президента, сообщила «Известиям» Светлана Чупшева .

— Это и рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, и развитие движения «WorldSkills Россия», и все наши проекты в сфере дополнительного образования детей, и Национальная технологическая инициатива. Внимание президента позволило не просто масштабировать их на всю страну, но и сделать факторами развития территорий. Сейчас по поручению Владимира Путина сконцентрировали внимание на проектах, в центре которых — интересы человека, — рассказала генеральный директор АСИ.

Она также подчеркнула, что сейчас реализуется Национальная социальная инициатива, которая поможет сделать процесс получения услуг в здравоохранении, в образовании, в сфере трудоустройства максимально комфортным для россиян.