«В отношениях между Монголией и Россией нет нерешенных вопросов»

Монголия планирует провести переговоры между Южной Кореей и КНДР в 2022 году на площадке Улан-Баторского диалога . Россия также приглашена к участию. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг в преддверии визита президента страны в Москву . По словам министра, 16 декабря во время встречи лидеры двух государств подпишут документы по пограничным контрольно-пропускным пунктам, таможенной деятельности, а также подведут итоги развития двусторонних отношений — им в этом году исполнилось 100 лет. Глава МИД подчеркнула: Улан-Батор продолжает сотрудничать с НАТО, но это не направлено против России или Китая . Министр также отметила: в июле 2022 года будет запущена первая часть железнодорожной ветки между РФ, Монголией и КНР — от Эреенцава на российской границе до Ханги на границе с КНР через крупнейшее в мире каменноугольное месторождение Таван-Толгой в пустыне Гоби. Это выведет в оборот свыше 30 крупных месторождений полезных ископаемых вдоль ж/д линии.

«Необходимо начать следующее столетие с больших проектов»

— В ноябре исполнилось 100 лет с установления дипломатических отношений между Монголией и РФ. 16 декабря монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух посетит Россию с визитом. Какие вопросы планируют обсудить главы двух стран?

— Юбилей 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией обе наши страны широко праздновали на протяжении всего этого года . Я рада, что мой визит в РФ состоится в рамках празднования этого исторического юбилея и на пороге начала нового столетия наших отношений.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подведет итоги развития двусторонних отношений за прошедшее столетие . Надеюсь, что они обсудят цели и главные направления их дальнейшего развития, крупные проекты и программы, а также наметят дорожную карту отношений в новом столетии.

В ходе визита лидеры будут обсуждать вопрос обогащения всеобъемлющего стратегического партнерства новым содержанием, вывод торгово-экономических и гуманитарных отношений на новый уровень. Я считаю, что необходимо решить накопившиеся за последние годы мелкие хозяйственные вопросы, оставить их в уходящем столетии и начать следующее с больших проектов .

В отношениях между Ухнаагийн Хурэлсух и Владимир Путин Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Ожидается, что будет принята совместная декларация по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и РФ , а также подписаны документы по таким направлениям сотрудничества, как пограничные контрольно-пропускные пункты, таможенная деятельность, охрана интеллектуальной собственности и сотрудничество в области культуры.

Считаю правильным поставить перед собой цель вывести наши торгово-экономические отношения на новый уровень и разработать совместные планы на среднесрочную и долгосрочную перспективы. В частности, будет перспективным организовать в нашей стране производство мяса и мясопродуктов, используя российские инвестиции и передовые технологии для последующего вывода продукции на рынок Евразийского экономического союза и третьих стран, например Китая . Надеюсь, что предприниматели наших стран будут активно искать такие возможности. Правительство Монголии уделит внимание совершенствованию нормативно-правовой базы и устранению препятствий, которые существуют во внешнеторговой деятельности .

«Сотрудничество между Монголией и НАТО не

направлено против какого-либо государства»

— Монголия с 2012 года участвует в программе партнерства и сотрудничества НАТО, а монгольские военные регулярно участвовали в операциях альянса в Афганистане. Каким вы видите будущее сотрудничества между Монголией и НАТО в свете усиления напряженности в отношениях между США и КНР? Как отражается это сотрудничество на отношениях Улан-Батора с Россией и Китаем?

— Монголия как член международного сообщества стремится внести свой вклад в региональное и всемирное спокойствие и безопасность. В связи с этим в 2012 году была принята Индивидуальная программа партнерства и сотрудничества Монголии с НАТО, и, таким образом, Монголия стала страной-партнером Североатлантического альянса. В то время Россия и НАТО вели активное взаимодействие, в том числе проводили совместные учения по борьбе с терроризмом.

Индивидуальная программа партнерства и сотрудничества Монголии с НАТО направлена на укрепление политического диалога, образования и возможностей участников, проведение миротворческой деятельности и преодоление новых вызовов безопасности. В частности, на ее основе была реализована Программа расширения военного образования совместно с НАТО.

В отношениях между Фото: Getty Images/Andia

Наше сотрудничество с НАТО основано на общих ценностях мира — демократии, верховенства закона и прав человека, безопасности, и это полностью соответствует целям нашей многосторонней политики, которую мы проводим согласно концепции о внешней политике Монголии. Другими словами, хочу подчеркнуть: сотрудничество между Монголией и НАТО не направлено против какого-либо государства .

— Настроена ли Монголия продолжать «Улан-Баторский диалог» по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии (СВА) для содействия политическим контактам между Республикой Корея и КНДР?

— Монголия с 1980-х годов выдвигала инициативу создать механизм политического диалога, включающего все государства СВА . Идею о создании механизма «Улан-Баторский диалог» по вопросам безопасности в СВА по аналогии с Хельсинкскими соглашениями в марте 2013 года выдвинул действовавший президент Монголии (Цахиагийн Элбэгдорж. — «Известия»).

Страны региона поддержали инициативу Монголии, и с 2014 года в рамках этого механизма на постоянной основе проводились международные конференции. К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не смогли провести конференцию в 2020 и 2021 годах.

Наша страна стремилась оказать поддержку в мирном урегулировании конфликта на Корейском полуострове и в открытии новых возможностей для разрешения вопросов через данный механизм. Эта инициатива соответствует концепции внешней политики Монголии и содействует в продвижении диалога на региональном уровне, и в связи с этим я поддерживаю работу данного механизма. Мы планируем провести очередную конференцию в следующем году и надеемся, что Россия и другие страны региона примут в ней активное участие .

«Объем транзитных перевозок увеличился на 210%»

— В рамках создания экономического коридора Монголия–Россия–Китай, строится железнодорожная линия от крупнейшего в мире каменноугольного месторождения Таван-Толгой до станции Зуунбаян с участием Улан-Баторской железной дороги. Когда эту дорогу сдадут в эксплуатацию? И как она будет влиять на трехсторонние экономические отношения?

— Благодаря совместным усилиям Монголии, России и Китая был создан механизм трехстороннего сотрудничества , укрепились его правовые основы, расширились рамки сотрудничества, а в некоторых отраслях есть определенные успехи.

Особенно заметен прогресс в транзитных перевозках: по состоянию на сентябрь 2021 года объем транзитных перевозок увеличился на 210% по сравнению с предыдущим годом, и наблюдается тенденция его дальнейшего роста . Увеличение объема транзитных перевозок — яркий пример положительных результатов сотрудничества по улучшению координации трехсторонней деятельности.

Монголия ставит перед собой задачу обеспечить транспортировку всё более растущих потребностей грузоперевозок, создать новые железнодорожные пункты пропусков и развивать свои транспортные и логистические возможности путем выхода к морю через территории сопредельных стран. Один из важных проектов для достижения этой цели — строительство железной дороги Таван-Толгой–Зуунбаян, которое началось в 2019 году и проводится за счет собственных ресурсов Монголии.

Эта железная дорога будет обладать пропускной способностью 15 млн т грузов в год и готова уже на 97,6%, а ввод в эксплуатацию планируется в июле 2022-го . Продолжением данного проекта будет строительство железных дорог Зуунбаян–Хуут–Эрээнцав (до границы с РФ. — «Известия») и Зуунбаян–Ханги (до границы с КНР. — «Известия»), которые станут новой линией железнодорожного сообщения между тремя странами. Это позволит нам увеличить транзитные возможности Монголии, а также ввести в экономический оборот более 30 крупных месторождений полезных ископаемых, находящихся вдоль этой железной дороги . Эти проекты также откроют новые возможности взаимовыгодного сотрудничества и для наших соседних стран.

— В конце октября стало известно, что «Газпром» и власти Монголии согласовали схему трассы газопровода «Союз Восток» для поставок природного газа в Китай. Есть ли понимание, когда этот проект будет реализован?

— Проект строительства газопровода из России в КНР через территорию Монголии — один из крупных проектов, закрепленных в программе создания экономического коридора Монголия–Россия–Китай , которая была принята в 2016 году.

Даже в условиях пандемии компания «Эрдэнэс Газ», подконтрольная «Эрдэнэс Монгол», и газопровод «Союз Восток», дочерняя компания ПАО «Газпром», а также правительства двух стран и другие соответствующие ведомства эффективно сотрудничают по продвижению проекта строительства газопровода.

В отношениях между Фото: ТАСС/dpa/Patrick Pleul

Уверена, что после разработки технико-экономического обоснования стороны в ближайшие годы приступят к дальнейшим этапам работы. Пока невозможно определить, когда проект будет завершен. Конечно же, необходимо многие вопросы также обсудить с китайской стороной. Однако информация, которую я получаю от соответствующих организаций, позволяет мне смотреть на будущее проекта с большим оптимизмом.

«Стабильность наших отношений имеет особый исторический характер»

— Исследователи считают, что строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии усилит зависимость последней от Москвы. Вы согласны с этим выводом?

— Мало стран в мире, которые, как Монголия и Россия, развивают дружеские и стабильные отношения на протяжении целого столетия . Стабильность наших двусторонних отношений имеет особый исторический характер. У нас нет принципиальных разногласий или нерешенных вопросов.

Наша страна успешно развивает проекты и программы двустороннего и трехстороннего сотрудничества с соседними странами, основанные на принципах равноправия и взаимной выгоды. Поэтому я уверена, что и проект строительства газопровода будет успешным. Он отвечает экономическим интересам всех трех стран, он взаимовыгоден , поэтому у нас и появилась такая уверенность. Однако для реализации столь масштабных мегапроектов потребуется немало времени, о чем свидетельствуют предыдущие проекты между Россией и Китаем.

Мы заинтересованы в том, чтобы продвигать экономически выгодные и стратегически значимые проекты, в частности те, которые включены в программу создания экономического коридора Монголия–Россия– Китай: модернизацию центрального железнодорожного коридора, строительство восточного и западного коридоров, а также строительство автомагистрали и газопровода, соединяющих три страны.

— Как вы оцениваете сотрудничество России и Монголии в оборонной и военно-технической сферах?

— Наши российские друзья говорят: «Товарищество, скрепленное в боях, крепче, чем дружба на словах», и поэтому мы из поколения в поколение будем помнить героическую славу советских солдат, которые отдали свои жизни за суверенитет и безопасность Монголии . В нашем известном стихотворении говорится: «Не исчезнет тропа народная, ведущая к памятникам героям Халхин-Гола».

Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru Памятник «По дорогам войны»

​С первого дня Великой Отечественной войны и до самого ее окончания монгольский народ оказывал поддержку советскому народу под лозунгом «Всё для фронта», используя все возможности нашей экономики. Поэтому мы особо рады тому, что российский народ помнит об этом и передает эти знания молодому поколению. На Поклонной горе в Москве установлен памятник «Дорогами войны», который был направлен от монгольского народа, а в парке «Патриот» Московской области установлен памятник, посвященный бойцам Монголии. Кроме этого, представители наших Вооруженных сил приглашаются для участия в парадах Победы.

Большинство наших кадровых военных прошли подготовку в России, а обновление вооружения и техники осуществляется на основе двустороннего сотрудничества .

Наши народы оказывали друг другу взаимную помощь в тяжелые годы и совместными усилиями преодолели большие трудности. Я уверена, что сплоченные такой общей историей отношения между нашим народами и сотрудничество по линии Вооруженных сил и в дальнейшем будут устойчиво развиваться и расширяться.