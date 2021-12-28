Праздник не приходит: на границе с Китаем застряло более тысячи фур

Более тысячи фур скопилось на китайско-российской границе, поэтому часть россиян может остаться без новогодних подарков . После того как 3 декабря из-за COVID-19 были закрыты четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Китаем, все грузовики направились в единственную открытую точку — Суйфыньхэ, что стало причиной коллапса. Об этом «Известиям» рассказали грузоперевозчики. Пропускная способность оставшегося пункта — одна-две машины в день. В первую очередь проходят фуры с продуктами, а остальные стоят неделями у границы. Часть товара доставляют к Новому году. По предварительным данным, Китай может открыть другие пункты пропуска лишь в 20-х числах января. В Федеральной таможенной службе (ФТС) подтвердили наличие проблемы, но сказали, что число грузовиков на границе меньше. В следующем году ситуация будет только усложняться из-за ужесточения правил пересечения границы с китайской стороны, говорят эксперты.

Тысяча и одна фура

3 декабря закрылись четыре из пяти пунктов пропуска через российско-китайскую границу, и все грузовики направились в единственную открытую приграничную точку — Суйфыньхэ . Образовался затор , который сейчас составляет уже более 1 тыс. фур , рассказали «Известиям» источники в отрасли грузоперевозок. По их словам, в первую очередь границу проходят фуры с продуктами. Грузовики с другими товарами стоят неделями у границы. Среди них, по словам грузоперевозчиков, в том числе и праздничные товары, которые доставляют к Новому году. В результате задержек на границе часть подарков могут не успеть ввезти в Россию к празднику.

В ассоциации «Грузавтотранс» эту информацию подтвердили . По словам ее главы Владимира Матягина, такие же данные и у профсоюза транспортных перевозок Приморского края. «Известия» направили запрос в организацию, там на момент публикации не ответили.

Праздник не приходит-1 Пункт пропуска в Суйфыньхэ Фото: REUTERS/Yew Lun Tian

В ФТС подтвердили, что с 13 по 26 декабря 2021 года в Суйфыньхэ наблюдается скопление машин , но назвали его незначительным. По данным службы, на утро 27 декабря на границе была очередь из 150 автотранспортных средств . При этом российские грузовики проходят своевременную проверку на границе, добавили в ведомстве.

Проблемы с очередями на китайско-российской границе возникали и раньше. В октябре «Известия» писали о скоплении более 1 тыс. фур. Грузовики не могли пройти погранконтроль месяц, говорили перевозчики. Тогда в ФТС это объяснили ужесточением контроля на таможне с китайской стороны — Поднебесная из-за пандемии ввела квоты на пропуск грузовиков, которые значительно ограничивали движение.

Пострадают маленькие

Проблема с задержкой товаров на границе больше коснулась небольших компаний, которые не могут закупаться впрок , рассказала предприниматель Аралетта Иванова, специализирующаяся на грузоперевозках. Крупные игроки к такой ситуации оказались готовы — они заказали необходимый товар к зимнему сезону еще летом и получили его в октябре-ноябре, пояснила она.

Сроки доставки товаров начали увеличиваться еще в начале пандемии, когда страны стали вводить ограничения по работе погранпостов , рассказали представители компаний, опрошенные «Известиями». Поэтому крупные компании стали переходить на перевозки грузов ж/д, авиа- и морским транспортом.

Сейчас 85% всех отправлений «Почты России» из Китая доставляется в Россию на самолетах, рассказали в пресс-службе компании. Например, товары с AliExpress доставляют в РФ только на самолетах. А это один из крупнейших поставщиков из Китая. В AliExpress эти данные подтвердили. По словам представителя ритейлера, компания пользуется автомобильными грузоперевозками в очень ограниченном объеме. Он также добавил, что в этом году партнерская логистика усилена в четыре раза. Для доставки заказов в другие страны число грузовых авиарейсов с товарами AliExpress удвоено: в период распродаж мощности компании могут обработать до 10 млн заказов зарубежных товаров в сутки, отметил представитель маркетплейса.

В Wildberries сказали, что самостоятельно товары из Китая не доставляют. В Ozon на момент публикации не ответили.

Чтобы не лишиться своих клиентов, грузоперевозчики стали сами предлагать им перейти на другие виды перевозок — ж/д или авиа . По словам генерального директора группы транспортных компаний DIAZAN Артура Гареева, это значительно дороже или дольше, чем транспортировка грузовиками, но сейчас для компаний важнее не понести убытки и доставить груз вовремя.

— Мы временно убрали наши грузовики с китайско-российской границы, чтобы они не простаивали в очереди на приграничном пункте до февраля. Компания переориентировалась на другие транспортные потоки в другие страны. Но готовимся вернуться к работе с китайско-российскими поставками в феврале, — сообщил директор «Рустранс-Спедишн» Кондратий Гайкевич.

Прогноз неутешительный

Ситуация может измениться при запуске других китайских приграничных пунктов. Но, по предварительным данным, они откроются ориентировочно в 20-х числах января , а до этого времени грузовики будут стоять на границе, сказал Артур Гареев.

Чуть раньше может заработать погранпереход Маньчжурия–Забайкальск, отметил Владимир Матягин. По его словам, сейчас обсуждается возможное открытие этого пункта 30 декабря, если эпидемиологическая ситуация в китайском регионе нормализуется. Это снизит поток в Суйфыньхэ.