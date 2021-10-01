Приграничное расстройство: фэшн-бренды столкнулись с задержками поставок из КНР

Российские компании по производству одежды и обуви столкнулись с задержками в поставках своей продукции из Китая . О такой проблеме «Известиям» рассказали в Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela), сетях «Эконика» и Akhmadullina Dreams. На китайско-российской границе образовалась очередь из более 1 тыс. фур, и уже месяц грузовики не могут пройти погранконтроль, рассказал глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. В ФТС это объяснили ужесточением контроля на таможне с китайской стороны — Поднебесная из-за пандемии ввела квоты на пропуск грузовиков. Сейчас пересечь границу могут только 130 машин в сутки, но не все из них успевают пройти российскую таможню в тот же день, отметил источник, знакомый с ситуацией. По словам участников розничного рынка, задержки в поставках грозят нехваткой товара на полках, подорожанием логистики на 15%, а в дальнейшем, вероятно, и продукции на 3–5%.

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На китайско-российской границе наблюдаются ощутимые задержки в пропуске товаров , рассказал «Известиям» генеральный директор Melon Fashion Group (объединяет бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев.

— Для нас это существенная проблема, поскольку у нас четыре крупных бренда и очень большие объемы производства на китайских фабриках, — отметил он.

Наличие сложностей подтвердила представитель пресс-службы Akhmadullina Dreams. По ее словам, проблемы с задержками по доставке товаров связаны с лимитом на прохождение транспорта и продолжительными досмотрами на таможне , поэтому часть доставок компания перевела на авиаперевозки, которые осуществляются быстрее.

Китай — лидер импорта товаров легкой промышленности по абсолютным показателям, отметила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. На него приходится 43% от мирового объема импорта этих товаров в Россию . Соответственно, недопоставки сейчас могут составить около 10% рынка, оценила специалист. Речь идет о коллекциях частично осени, зимы и даже весны. Для брендов это большой объем, компании рискуют недополучить прибыль, считает она.

Приграничное расстройство Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

У каждой коллекции есть период продаж по первоначальной цене, а далее начинаются скидки, которые снижают прибыльность. Поэтому, если на полках не будет представлена часть товара, то это нарушит механизм реализации всей коллекции, сказала Анна Лебсак-Клейманс.

Задержки в поставках товара приводят к его удорожанию , добавил генеральный директор сети «Эконика» Алеко Илиопуло.

— Но мы не можем повышать цены прямо пропорционально расходам, так как клиенты могут быть не готовы покупать дороже. Пока логистические расходы ложатся на компанию. Повышение в цене может составить 3– 5% . Но финальная цена будет скорректирована рыночными условиями, — сказал он.

По прогнозу компании, проблема с задержками в поставках товаров может сохраниться до февраля 2022 года.

Антиковидный Китай

Затор на китайско-российской границе начал формироваться в середине августа. Тогда речь шла о 300 фурах, которые ожидали очереди на прохождение таможенного контроля. В сентябре их число перевалило за 1 тыс.

Как сказали «Известиям» в ФТС, одна из основных причин скопления машин — усиление антиковидных мер с китайской стороны . Также затор связан с несоблюдением перевозчиками новых процедур ввоза товаров. Это подтвердили и в ассоциации «Грузавтотранс». По словам ее президента Владимира Матягина, китайская таможенная служба ввела ежедневные квоты на проезд фур.

Приграничное расстройство Скопление грузовиков в пункте пропуска МАПП «Забайкальск» Фото: Пресс-служба УПРДОР «ЗАБАЙКАЛЬЕ»

Водитель одного из грузовиков, который сейчас ожидает своей очереди на таможне, сказал «Известиям», что квота подразумевает пропуск 130 машин в день, но российская таможенная служба успевает обработать в лучшем случае половину из них .

По данным ФТС, пропускная способность пункта Читинской таможни выше . Например, 29 сентября 2021 года сотрудники таможенного поста Забайкальска оформили 280 автотранспортных средств: 126 на выезд из РФ и 154 на въезд. Пропускная способность пункта составляет 280 грузовых автотранспортных средств в оба направления в день, сказали в ФТС. При этом таможенные органы предпринимают необходимые меры для ускорения операций, отметили в службе. На границу направляют сотрудников из других подразделений таможенного поста. Но ситуацию усложняет отсутствие регулирования очереди.

— С китайской стороны составляются списки, устанавливающие очередность прохождения таможенного контроля. Но многие машины подъезжают к нему через поля в объезд очереди и проходят контроль быстрее. Между водителями из-за этого возникают потасовки, — рассказал собеседник «Известий».

Альтернативных путей вывезти товар сейчас нет, отметил основатель группы компаний по перевозкам грузов Diazan Динар Хабибуллин. По его словам, по железной дороге доставка идет очень долго, а авиа- и морские перевозки сильно выросли в цене. Спрос на них высокий со стороны компаний из Европы и США — большая часть перевозок сейчас идет по этим направлениям, а для России фактически не остается свободных контейнеров, утверждает эксперт.

Приграничное расстройство Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Такая ситуация привела к повышенному спросу на автомобильные перевозки, а таможня к таким объемам оказалась не готова, добавил он. По прогнозу Динара Хабибуллина, стоит ожидать роста цен на логистические услуги внутри России на 15%.

Впрочем, задержки в поставках товаров отмечаются и по всем другим видам перевозок, сказал Михаил Уржумцев. В этом сезоне увеличились сроки доставки по морю, подтвердила коммерческий директор сети «Снежная Королева» Елена Кадыкова. По ее словам, они составляют приблизительно 20 дней, объем недопоставленного груза — около 25–30%.