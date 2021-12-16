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Торговый кодекс: маркетплейсам прописали стандарты работы

Какие положения уже одобрены на совещании в Минпромторге, а какие еще предстоит утвердить
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Торговый кодекс: маркетплейсам прописали стандарты работы
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2021-12-10 14:03:15
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Маркетплейсы необходимо обязать обеспечивать независимость ценообразования от участия продавцов в рекламных акциях, нести материальную ответственность за потерю товара и уделять больше внимания проблеме контрафакта. Такие положения войдут в стандарты взаимодействия маркетплейсов и поставщиков, которые сейчас разрабатываются на площадке Минпромторга, рассказал «Известиям» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Среди других предложений, которые обсуждаются, — уведомление поставщиков об изменении условий сотрудничества заранее и размещение информации о комиссиях в открытом доступе.

Путь саморегулирования

О том, что рост цифровых маркетплейсов чреват ущемлением прав их пользователей, давлением на ценовую политику поставщиков товаров и другими нарушениями, неоднократно заявлял бизнес. В Минпромторге признали, что риск диктата цифровых платформ действительно существует.

В России рынок маркетплейсов достаточно высококонкурентен. Несколько крупнейших игроков — Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет» — формируют не более 30% всего рынка таких площадок. Вместе с тем полагаем, что ситуацию нельзя усугублять, иначе возможен риск возникновения диктата условий со стороны маркетплейсов, — заявили «Известиям» в ведомстве.

Торговый кодекс
интернет-магазин
Фото: ТАСС/Zuma

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что министерство инициировало обсуждение подходов к урегулированию спорных вопросов на заседании профильной рабочей группы. В результате было принято решение пойти по пути саморегулирования, создать стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами, взяв за основу предложения, представленные Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). По словам Виктора Евтухова, в стандарты войдут следующие пункты:

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— независимость ценообразования на онлайн-площадке от условий участия продавцов в рекламных кампаниях и от других условий маркетплейса;

— материальная ответственность платформ за участившиеся случаи потери и порчи товаров в процессе их оформления, передачи и хранения на складе;

— уделение более пристального внимания проблеме реализации контрафактной и несертифицированной продукции;

— урегулирование вопроса утилизации продукции на складе маркетплейса, которая может осуществляться за счет поставщика;

— обеспечение оперативной обратной связи от маркетплейса; и другие.

Однако это не все положения, которые сейчас обсуждаются. «Известия» ознакомились с полной версией документа от АКИТ, в который также вошли следующие нормы взаимодействия платформ с продавцами:

— уведомление продавцов об ухудшающихся условиях (увеличении тарифов или объема обязанностей, сокращении прав) в тот срок, который требуется для возврата товара со склада. При этом действие новой оферты не распространяется на остатки продукции, отгруженные по старым правилам;

Торговый кодекс
склад
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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— размещение маркетплейсом в открытом доступе подробной информации о наборе оказываемых услуг и итоговой комиссии для продавца товаров, а также о требованиях к упаковке;

— добровольное участие продавцов в маркетинговых акциях.

Кроме того, на отдельное обсуждение был вынесен вопрос о том, чтобы маркетплейсы не ограничивали продавцов в свободе выбора логистических партнеров для поставок на склады и в сортировочные центры.

В ближайшей перспективе такой подход должен стать общеотраслевым, а стандарты — неотъемлемой частью оферты, сообщил «Известиям» глава АКИТ Артем Соколов. Он отметил, что стандарты будут «живыми», то есть в случае появления новых кейсов с обеих сторон они будут регулярно совершенствоваться.

Вопрос ответственности

«Известия» попросили маркетплейсы оценить предлагаемые правила взаимодействия с поставщиками.

Мы поддерживаем стандарты, разработанные АКИТ, и принимали участие в работе над этими правилами. Наша задача — обсудить все спорные вопросы, которые могут возникнуть, и найти максимально комфортный вариант для всех участников, — заявил GR-директор «СберМаркета» Павел Глухов.

Торговый кодекс
склад
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Позитивную оценку стандартам дали и в «Яндекс.Маркете», отметив, что планируют продолжить активно участвовать в работе по их развитию и внедрению.

В Aliexpress заявили, что сейчас важно поддержать развитие электронной коммерции, не перегрузив отрасль жесткими правилами.

Мы выступаем за саморегулирование отрасли и за принятие кодекса взаимодействия продавцов и маркетплейсов. При этом Aliexpress уже соблюдает правила, которые предписывает кодекс, так как выстраивает доверительные отношения с партнерами и не принуждает их к определенному уровню цен или определенному виду логистики — наши условия работы прозрачны, — заявили в компании.

Предложенные стандарты могут стать одним из базовых документов в саморегулировании отрасли, уверен управляющий директор Ozon Сергей Беляков. Однако важно, чтобы они учитывали и интересы покупателей: у них должны быть гарантии, что товар будет качественным, информация о нем — достоверной, а сроки доставки соблюдены.

Документ, разработанный АКИТ, был составлен с учетом заявленных предпринимателями сложностей, с которыми они сталкиваются в процессе работы на маркетплейсах, и технических возможностей последних, заявила член генерального совета «Деловой России» Анна Нестерова. Она отметила, что рынок интернет-торговли в России сейчас активно развивается, но еще не достиг стадии зрелости, поэтому дополнительное регулирование, как в странах с более высоким уровнем развития электронной коммерции, вводить пока рано.

Торговый кодекс
склад
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Один из важнейших вопросов, связанных с внедрением кодекса, — это ответственность за отступление от него, отметил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. На сегодня неисполнение оферты необходимо оспаривать в суде, однако это очень долгий и затратный процесс, который не все предприниматели могут себе позволить. Целесообразно предусмотреть отдельную комиссию, которая бы занималась рассмотрением нарушений стандартов с понятным регламентом и сроками, предложил он.

Источник «Известий» в Минпромторге отметил, что в данный момент стандарты для маркетплейсов находятся в разработке и говорить о возможных санкциях за их нарушение преждевременно.

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