Судовой день: власти решили не запрещать морскую перевалку зерна и рыбы

В России решили на запрещать морскую перевалку биоресурсов, рыбы и зерна с судна на судно. Минтранс подготовит соответствующий документ, сказано в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко (есть у «Известий»). Ранее запретить морскую перевалку всех грузов с судна на судно планировалось для защиты морской среды. Но в Минсельхозе, Минпромторге и Минэкономразвития предупредили о рисках для зернового хозяйства и рыбной отрасли. В частности, нововведения могли привести к росту издержек на транспортировку такой продукции, что увеличило бы цены на нее, сказали эксперты. В новой редакции документа также планируется оставить возможность перевалки сжиженного природного газа, произведенного в Арктической зоне.

Не запрет

В июне 2021 года в Госдуму внесли правительственный законопроект об осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с судна на судно. Он направлен на запрет перевалки грузов, содержащих загрязняющие вещества, за границами портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне РФ. Перечень таких портов должен будет утверждать кабмин, сказано в пояснительной записке к документу. Проект был принят в первом чтении, второе еще не состоялось.

К документу подготовили поправку о полном запрете перевалки всех грузов с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных случаев, определяемых правительством. Это следует из протокола совещания у зампредседателя правительства Виктории Абрамченко, прошедшего 13 января этого года. С копией документа ознакомились «Известия». Его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера.

В протоколе сказано, что в Минсельхозе, Минпромторге, Минэкономразвития, Минэнерго и других органах власти высказали позиции о появлении в таком случае рисков для экспорта зерна, производства и экспорта рыбной продукции. А также о необходимости сохранения возможности перевалки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне. Кроме того, в случае полного запрета вероятны срывы доставки социально значимых товаров в районы Крайнего Севера.

По итогам совещания Минтрансу поручили до 15 февраля подготовить новые поправки — о неприменении положений законопроекта в отношении уловов биологических ресурсов, рыбной и зерновой продукции. А также о сохранении возможности перегрузки СПГ из Арктической зоны. В отношении остальных грузов, не содержащих загрязняющие вещества, будут созданы ограничения.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что сохранение возможности рейдовой перевалки зерновых грузов имеет стратегическое значение для развития отрасли. Она не приведет к загрязнению окружающей среды, но позволит сельхозтоваропроизводителям напрямую экспортировать продукцию, а участникам рынка — обеспечивать оптимальную логистику. Кроме того, в пиковые месяцы зернового сезона автомобильная и ж/д инфраструктура не будет перегружена, подчеркнули в ведомстве.

Запрет же перевалки рыбы и рыбной продукции привел бы к значительному увеличению расходов и потере прибыли рыбодобывающих предприятий, уверены в Минсельхозе. Из-за необходимости проводить каждую перегрузку в специальном месте судно было бы вынуждено приостанавливать вылов и тратить промысловое время на транспортировку ресурсов. Это может быть чревато сокращением вылова, увеличением затрат на топливо, заработную плату, сказали в министерстве.

— Законопроект направлен на усиление регулирования погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно в отношении загрязняющих веществ. Его цель — недопущение ситуаций загрязнения окружающей среды, — сказали «Известиям» в пресс-службе Росрыболовства.

А рыба и рыбная продукция не входят в список загрязняющих веществ, который установлен распоряжением правительства РФ от 8 июля 2015 года, подчеркнули там.

«Известия» также направили запросы в Минтранс, Минпромторг, Минэкономразвития и Минэнерго.

Бизнес-риски

Запрет перевалки уловов биоресурсов, рыбной и зерновой продукции привел бы к значительному росту издержек на транспортировку такой продукции, нарушению логистических цепочек, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Это бы вылилось в неминуемое повышение отпускных цен на хлеб, рыбу и прочие товары из такого сырья, уверен эксперт. К такому повороту дел привело бы в том числе то, что порты целенаправленно стали бы повышать тарифы из-за роста спроса на перевалку, пояснил он.

— Мы согласны с позициями ведомств. В случае полного запрета усилятся монопольные позиции крупных портов. Это ударит по интересам зерновых производителей из-за роста издержек на транспортировку, — сказал «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Так, снизится доходность бизнеса, что может привести к сокращению производства, дефициту товара и росту цен на него, полагает он.

— Цены на продукцию выросли бы, на мой взгляд, заметно. Конечно, это зависело бы от роста тарифов портов, но производители и поставщики могли бы заложить издержки в размере более 5% от ныне сформированных цен, — считает Илья Жарский.

По мнению создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, в случае полного запрета перевалки стоимость продукции вырастет на 10–20% минимум, поскольку помимо реального роста издержек закон принимается еще и на пике санкционной риторики и на максимуме инфляции. Всё, что касается продовольственной корзины, должно быть полностью исключено из подобных законов, так как это идет вразрез с целью государства по повышению уровня жизни людей, считает эксперт.

Запрет мог бы разогнать рыночные цены на продукцию на 2–3% и выше, считает владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков. Однако пока ключевыми факторами подорожания зерна остаются инфляция и рост затрат производителей — по итогам прошлого года урожай зерновых твердых сортов пшеницы вырос в стоимости на внутреннем рынке почти на 25%. Вряд ли российские регуляторы допустят реализацию негативного сценария, влияющего на ценообразование товара, полагает он.

Внесение в список грузов зерна стало бы для отрасли настоящим ударом, так как могло бы привести к срывам поставок и серьезно повлиять на экспорт продукции из России, сказала председатель комитета по налоговой политике и аудиту Московской торгово-промышленной палаты Юлия Зазуля. Это могло грозить и серьезными потерями в сфере экспорта водных биоресурсов, добавил вице-президент Гильдии российских адвокатов Федор Трусов. Российские компании могли потерять свои лидирующие позиции на мировом рынке, указал он.

Перевалку же СПГ из Арктической зоны, вероятно, хочет оставить «Новатэк»: у компании есть определенная особенность проектов, сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Арктических газовозов не хватает, потому и приходится выстраивать такие логистические схемы, которые позволили бы использовать суда как можно быстрее. Если газовозы будут долго ходить до рынков сбыта и возвращаться, то придется приостанавливать работу СПГ-завода, — объяснил он.

Поэтому «Новатэк» строит в Мурманской области и на Камчатке перевалочные СПГ-комплексы. Планируется, что они начнут работать в 2023–2024 годах. Компании важно, чтобы перевалка была возможна до этого времени, добавил Игорь Юшков. В «Новатэке» на запрос «Известий» не ответили.