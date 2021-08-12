Разлив шаблона: в морские порты направится федеральная проверка

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила руководителям Ростехнадзора и Росприроднадзора провести проверку деятельности операторов морских портов России, осуществляющих перевалку нефтепродуктов, выяснили «Известия». Причиной для такого решения стал выброс нефтепродуктов в море вблизи Новороссийска. Инцидент произошел 7 августа в 6 км от берега при загрузке греческого судна — эта манипуляция выполнялась с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (АО «КТК-Р»). По данным Института космических исследований и Института океанологии РАН, площадь загрязнения нефтепродуктами составила 80 кв. км. В WWF России «Известиям» завили, что пятно размером 94 кв. км. Дело о разливе нефти взяла на контроль Генпрокуратура РФ.

Пора проверять

Выброс нефтепродуктов в море произошел 7 августа в 6 км от берега при погрузке греческого судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство (ВПУ) с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (АО «КТК-Р»). На происшествие, экологические последствия которого еще предстоит оценить, уже отреагировали в правительстве.

11 августа вице-премьер Виктория Абрамченко направила письмо в адрес главы Ростехнадзора Александра Трембицкого и главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Зампред правительства поручила организовать «проверку деятельности операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах, в том числе в части готовности к ликвидации аварийных разливов нефти» . Копия письма есть в распоряжении редакции.

Разлив шаблона Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Источник «Известий» в правительстве уточнил, что за погрузку и разгрузку судов отвечают операторы терминалов. Смысл поручения — в том, чтобы « проверить технически опасные объекты на предмет их соответствия требованиям безопасности и готовности к ликвидации последствий в случае аварии », объяснил собеседник газеты.

«Известия» направили запросы в крупнейшие порты РФ.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал «Известиям», что ежегодно в РФ происходит более 10 тыс. разливов нефти на суше и на шельфе, в акваториях. Парламентарий предполагает, что в такой ситуации важно не только анализировать состояние инфраструктуры портов, но и обращать внимание на вопросы контроля и ответственности.

— В России за последние два года создана серьезная нормативная база по предотвращению нефтеразливов. Но правоохранительные органы должны эффективнее реагировать, если кто-то нарушает закон, и привлекать к ответственности тех, кто не предпринял исчерпывающие меры безопасности при добыче, хранении и транспортировке нефтепродуктов, — сказал депутат.

Спорная площадь

Как сообщили в Минприроды, Виктория Абрамченко также поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском, а руководству ведомства — взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды.

— Ситуация на контроле ведомства, при необходимости будет сделан анализ общего количества собранного нефтепродукта, — сказали «Известиям» в пресс-службе Минприроды. — Возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение).

В Росприроднадзоре сообщили, что расчет ущерба произведут после того, как будет установлена производительность оборудования и время истечения жидкости.

Старший помощник Южного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Марина Сомова сказала «Известиям», что новороссийская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. Дело о разливе нефти взяла на контроль Генпрокуратура РФ.

По сведениям КТК-Р, опубликованным в пресс-релизе на официальном сайте компании, « причиной инцидента послужило разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью ВПУ (поставщик – Imodco, Monaco) ». Представители КТК-Р настаивают, что в море вылилось 12 т нефтепродуктов, а площадь пятна — 200 кв. м.

Эти данные противоречат сведениям, полученным со спутника Института космических исследований и Института океанологии РАН и из других источников. Специалисты сообщали, что площадь пятна в 400 тыс. раз больше и составляет 80 кв. км.

— Как только мы получили сообщение от Росприроднадзора об этой аварии, мы включили нашу систему общественного мониторинга и уже вечером этого дня на радарном снимке смогли определить площадь загрязнения, — сказал «Известиям» руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. — Она тогда составляла примерно четверть квадратного километра, а уже ровно через сутки н а другом космоснимке мы увидели колоссальное увеличение площади загрязненной акватории — 94 кв км.

Владельцы нефти или транспортной и иной инфраструктуры часто склонны занижать уровень экологического ущерба при авариях, пытаясь минимизировать возможную ответственность, сказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

— Изначально заявленные 200 кв. м загрязнения — это очень мало для выброса с танкера, — считает эксперт.

Масштаб загрязнения

По оценке Алексея Книжникова, «разлив серьезный», поскольку он произошел недалеко от берега.

— Загрязнение уже достигло побережья, — констатировал эколог. — У берега пока что радужная пленка. Но мы не исключаем попадание туда более тяжелых фракций нефти. Под угрозой находятся такие зоны природные зоны, как Абрау-Дюрсо и побережье Утришского заповедника.

Собеседник газеты предположил, что пленочное загрязнение на морской поверхности удастся собрать за несколько дней. Остальное рассеется по воде, и зримых загрязнений не будет.

Разлив шаблона Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Что касается береговой черты, то с ней сложнее. Очистка может занять недели и месяцы, — предположил эксперт.

Станислав Митрахович заметил, что размер ущерба от таких происшествий зависит от их локализации.

— Разлившаяся нефть, к сожалению, не концентрируется на малом пространстве, она растекается. Хорошо еще, что разлив произошел в теплых водах, а не где-нибудь в арктической зоне, где убрать разлитую нефть особенно трудно и где экологический ущерб был бы намного выше, — сказал эксперт.

Эколог Елена Есина рассказала, что может произойти, даже если «часть нефтепродуктов испарится, а часть может уйти на дно».

— Через какое-то время там произойдет ее разложение, — объяснила эколог «Известиям». — Основной ущерб могут понести птицы. Если они попадут в нефтяное пятно при ловле рыбы или при посадке на воду, они могут получить нефтяное загрязнение и умереть. Но на сегодняшний такие факты не зафиксированы.

Пока что инспекторы Роспотребнадзора исследовали пробы морской воды в рекреационных зонах в Новороссийске, сообщали СМИ. Превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в этих зонах не выявлено.

Вопрос ответственности

Как объяснила «Известиям» адвокат Дарья Морозова, ответственность за разлив нефти при погрузке на танкер определяется в соответствии с законом «Об охране окружающей среды». В сложившейся ситуации ее должна понести компания, которая занимается обслуживанием морского терминала .

Действия сотрудников компании могут подпадать под ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», добавил эксперт.

— Все обстоятельства дела должны быть рассмотрены и оценены в ходе разбирательства. Тогда будет установлена степень виновности ответственных за сложившуюся ситуацию лиц, — отметила юрист.

По ее мнению, собственник танкера Minerva Symphony не понесет ответственности за ущерб от загрязнения, поскольку ущерб не был причинен самим судном.

Заметим, что еще 21 июля 2021 года под Новороссийском Каспийская транспортная компания провела учения по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в море. СМИ Краснодарского края подробно освещали это событие. Заместитель регионального менеджера по морским операциям АО «КТК-Р» Игорь Флоровский рассказывал, что в учениях приняли участие 16 принадлежащих компании судов. Теперь, в августе, все они были задействованы в ликвидации не игровой, а реальной аварии.