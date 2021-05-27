Скважина без замка: «Лукойл-Коми» снова уличили в загрязнении воды

Загрязнение впадающего в реку Колва ручья Домник-Ель в Коми может иметь негативные последствия, даже если в воду не попали соли тяжелых металлов, уверены эксперты. 26 мая ручей поменял окрас из-за неизвестного вещества. Причиной стал так называемый грифон — смесь из песка, глины, торфа и воды вышла на поверхность из нефтяной скважины. Вынесенная порода относится к четвертому классу опасности — «малотоксичные», что характерно для поверхностных грунтов этого региона, отчитались в «Лукойл-Коми». Однако специалисты полагают, что происшествие не столь безопасно. Как минимум риски несет решение перекрыть ручей земляной дамбой, считают в WWF. Такая мера угрожает нересту рыб. Это уже второе происшествие в республике за месяц, которое случилось на объектах «Лукойл-Коми». 11 мая произошел разлив нефти в реку Колву, последствия чего до сих пор не ликвидированы, а ущерб до конца не ясен.

Опять авария

26 мая в Коми в ручье Домник-Ель местные жители заметили загрязнение. Им оказался грифон (прорыв) с выносом породы и пластовой воды, который попал в ручей в районе скважины, принадлежащей компании «Лукойл-Коми», рассказали в Минприроды Коми.

— Ручей Домник-Ель является правым притоком реки Колва, но попадания загрязняющих веществ в реку нет. Скважина сразу была перекрыта. Силами «Лукойл-Усинскнефтегаз» проведены работы по локализации участка, на ручье Домник-Ель установлены заградительные сооружения из сорбирующих материалов, — заключили в Минприроды Коми.

На место выехали сотрудники прокуратуры Усинска, межрегионального управления Росприроднадзора по РК и НАО, МЧС России по РК и ОМВД по Усинску.

Скважина без замка Ручей Домник-Ель Фото: vk.com/savepechora

Следственными органами организована процессуальная проверка, говорится на сайте ведомства. Следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, что это уже второе происшествие в республике за месяц, которое случилось на объектах «Лукойл-Коми». 11 мая произошел разлив нефти в реку Колву.

Новый эпизод произошел примерно в 100 км от места первого ЧП по направлению к Усинску , пояснил «Известиям» председатель Комитета спасения Печоры Иван Иванов.

Опасно или нет?

27 мая в «Лукойл-Коми» подтвердили, что в 20 км от Усинска, в лесном массиве, зафиксирован выход из скважины горной породы из песка, глины, торфа и воды.

— Вынесенная порода относится к четвертому классу — «малотоксичные» (глина, мелкая фракция песка), что характерно для поверхностных грунтов этого региона. Грифон — так называется это природное явление, обнаружили работники ТПП «Усинскнефтегаз» во время планового обхода производственных объектов и расположенной рядом территории, — сообщает пресс-служба на сайте компании.

Также уточняется, что о грифонных проявлениях проинформирован Усинский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора по Республике Коми.

Грифон так или иначе способен нанести вред, уверен эксперт.

— Ручей стал бело-серым. Это похоже на пластовую воду или буровой раствор. Конечно же, в Колву загрязнение уже попало. Даже если в растворе нет солей тяжелых металлов, присущих пластовой воде, взвеси в любом случае опасны для рыбы , — подчеркнул Иван Иванов.

По его словам, член Комитета спасения Печоры Екатерина Дьячкова взяла пробы воды и вскоре отдаст их на исследования в Сыктывкаре.

Угроза нересту

В WWF «Известиям» также рассказали, что 26 мая местные жители начали присылать фотографии и видеозаписи утечки.

— Пластовые воды — жидкость, которая есть на многих нефтерождениях. Она извлекается из глубин вместе с нефтью и потом закачивается обратно в пласты. Сама по себе эта жидкость агрессивная, высокоминерализованная. Ее попадание в окружающую среду приносит вред. Довольно большие объемы попали в ручей, который течет в Колву , — рассказал руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF Алексей Книжников.

Фото: vk.com/savepechora

По его словам, в качестве одного из решений проблемы было перекрытие земляной дамбой загрязненного ручья, то есть его русло фактически перегородили. Это временная мера, вода будет прибывать, и эта земляная плотина сдержит ее лишь на время, пояснил Алексей Книжников.

По его словам, такая мера угрожает нересту рыб.

— Рыба сейчас поднимается в верховья на нерест — нерестилища находятся как раз в притоках. Если ручей перекрыть дамбой, рыба не сможет попасть на нерестилища. Именно так исчезли осетровые, когда в Волге построили плотины. Это чрезвычайная ситуация. Такая череда аварий — это системная проблема. «Лукойл-Коми» придется серьезно перестраивать систему безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации, — подчеркнул Алексей Книжников.

Пока же, по его словам, «Лукойл-Коми» не спешит идти навстречу экологам.

— Мы запросили у компании состав пластовой воды, чтобы проанализировать степень опасности. Нам пока не ответили. Наши вопросы по недавнему нефтеразливу в Колве также остались без ответа, — поделился Алексей Книжников.

Скважина без замка Ликвидация разлива нефтесодержащей жидкости, которая попала в реку Колву, в Усинске Фото: ТАСС/Пресс-служба главы Республики Коми

«Известия» направили запрос в «Лукойл-Коми» с просьбой рассказать о причинах произошедшего и его ликвидации. Запрос также направлен в Росприроднадзор.

Стоит разобраться

Последний инцидент в виде выхода на поверхность смеси из песка, глины и торфа, которую некоторые из очевидцев приняли за очередной разлив нефтепродуктов, нельзя назвать каким-то значимым событием, уверен аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

— Если говорить о разовых проблемах, как те, что случились двумя неделями ранее, то они могут произойти у любой компании, и не стоит воспринимать такие инциденты в качестве признака безответственности и систематических нарушений. Сейчас «Лукойл», скорее всего, усилит контроль за тем, чтобы подобные аварии не повторились, что снизит риск последующих инцидентов , — отметил Сергей Кауфман.

От рисков последующих аварий не защищена ни одна из добывающих компаний, уверен экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Скважина без замка Фото: ТАСС/Пресс-служба главы Республики Коми

— При этом прогнозировать и предотвращать даже минимальную вероятность выхода из строя тех же магистральных нефтепроводов – это святая обязанность для всех участников рынка, которые практически даром получили созданную еще в советский период эту инфраструктуру трубопроводов. Жесткое соблюдение стандартов ответственного природопользования и проведение качественных геологоразведочных работ — также слабо освещаемая тема нашими сырьевыми гигантами, — заключил Андрей Лобода.

По его словам, череда аварий в Коми доказывает, что нефтяным компаниям на порядок нужно увеличивать инвестиции в защиту окружающей среды. Также одной из причин аварий на новых нефтепроводах может быть нехватка передовых технологий в области трубопроводной транспортировки нефти и нефтепродуктов на фоне санкционных ограничений , считает Андрей Лобода.

Ремонт и строительство новых локальных нефтепроводов — уже неизбежная составляющая краткосрочных инвестиционных программ нефтяного бизнеса. Теперь российская нефтянка под особым присмотром у властей и общественности, подчеркнул эксперт. При этом эффективный диалог с экологами и местным сообществом в новых реалиях ей еще нужно постараться выстроить.

Причиной разлива нефтепродуктов у «дочек» «Лукойла» могли стать в совокупности падение цен на нефть и рост налоговой нагрузки , полагает замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. В связи с этим компания была вынуждена сократить инвестиционную программу в 2020 году на 16%. Вероятно, ремонт объектов некоторых дочерних компаний не был в полной мере проинвестирован.

Скважина без замка Фото: ТАСС/Пресс-служба главы Республики Коми

— Но у нас нет сомнений, что «Лукойл» в кратчайшие сроки ликвидирует последствия аварии и возместит ущерб, — сказала она.

На финансовом положении «Лукойла» выплата этой компенсации существенно не отразится, считает эксперт.