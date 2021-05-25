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Экологи оценили последствия от разлива нефти в Коми

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Прорыв трубопровода компании «Лукойл», в результате которого нефтесодержащая жидкость попала в реку Колву в Коми, мог произойти еще в апреле, а масштаб происшествия может оказаться на порядок выше оцениваемого сейчас. Об этом заявили 25 мая РИА «Новости» экологи.

Из рек вон: ущерб от нефтеразлива в Коми может достичь 1 млрд рублей
В результате аварии оказались загрязнены берега трех рек

По мнению экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF) и организации Greenpeace, утечка нефтесодержащий жидкости могла произойти раньше, чем ее обнаружили в мае.

«Двенадцатого мая мы уже увидели на ретроспективных космоснимках, что и в конце марта, и в начале апреля именно в этом месте, которое было еще подо льдом и под снегом, фиксируются проявления нефтеразрыва», — отметил руководитель программы экологической ответственности бизнеса WWF Алексей Книжников.

Сложившуюся ситуацию он объяснил тем, что у «Лукойла», вероятно, не сработали или вообще отсутствовали датчики, фиксирующие прорыв трубопровода, поэтому об аварии стало известно, только когда очевидцы увидели нефтяное загрязнение.

«Судя по снимкам, нефть шла уже в апреле, они начали действовать в мае», — сказал проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Он пояснил, что существует так называемый «коэффициент бездействия», и Росприроднадзор должен оценить, как быстро компания отреагировала на утечку. По словам Чупрова, этот коэффициент может увеличить оценку ущерба в пять раз.

Если опираться на данные о том, что в воду попали 9 т жидкости, то возможный штраф за причиненный окружающей среде ущерб может превысить 100 млн рублей, подсчитали в Greenpeace.

Книжников сравнил инцидент с аналогичной аварией в Коми в октябре, когда разлив составил 1 т.

«Мы инспектировали тот разлив, можем сказать, что такое 1 т, и что сейчас мы видим разлив, конечно, много-много больше, и заявленные 9 т, попавшие в реку, для нас именно поэтому вызывают вопросы», — отметил он.

Разлив нефти произошел 11 мая. На следующий день глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный написал в Telegram, что источником загрязнения реки стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

Как рассказал «Известиям» официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей.

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