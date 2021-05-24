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Ущерб от нефтеразлива в Коми может достичь 1 млрд рублей
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Ущерб от нефтеразлива в Коми может достичь 1 млрд рублей

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Ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей, рассказал «Известиям» официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

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«Если в воду попало не более 9 тонн нефти, то, вероятно, по опыту норильского кейса государство оценит ущерб в пределах 700 млн рублей. Важный момент: пока еще нет оценки загрязнения рек Уса (в нее впадает Колва) и далее Печоры. В худшем случае на фоне распространения географии аварии ущерб может достичь и 1 млрд рублей», — отметил Лобода.

Впрочем, «Лукойл» мог принять эффективные меры по ликвидации последствий, которые властям еще предстоит оценить, поэтому итоговая сумма ущерба может быть и в несколько раз ниже, добавил эксперт.

По его словам, пока оценить ущерб будет достаточно сложно, Кроме того, федеральные регуляторы и республиканские власти могут корректировать сумму после уточнения последствий загрязнения окружающей среды в Коми.

Ущерб может составлять порядка 650 млн рублей, оценил в свою очередь аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«Но следует учитывать множество факторов, которые мы с вами знать не можем (пока). Пострадали ли природные заповедники, в какую сумму может обойтись ликвидация последствий, какой в итоге ущерб будет нанесен экологии России. Тем более что в состав нефтесодержащей жидкости помимо нефти входят вода — до 80% в составе, парафины и другие примеси, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду», — отметил он.

В Росприроднадзоре «Известиям» сообщили, что для расчета ущерба от аварии необходимо дождаться результатов анализа проб воды и почвы пострадавших территорий. Это займет еще несколько дней.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Из рек вон: ущерб от нефтеразлива в Коми может достичь 1 млрд рублей

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