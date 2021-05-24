Из рек вон: ущерб от нефтеразлива в Коми может достичь 1 млрд рублей

Последствия разлива нефтепродуктов в Коми 11 мая оказались гораздо масштабнее, чем представлялось еще неделю назад. В последние дни экологическая ситуация в районе реки Колвы осложнилась: снизился уровень воды и берега оказались загрязненными нефтепродуктами, рассказали «Известиям» в WWF. Там также назвали предположительную протяженность загрязнения — 450 км реки. Сейчас нефть угрожает ценным породам рыбы. По словам экспертов, ущерб может достигать 1 млрд рублей. Впрочем, большинство аналитиков склоняются к оценке 650–700 млн рублей. Это значительно меньше, чем претензии «Норникелю» после аварии в Норильске, когда размер ущерба оценили в 146,2 млрд рублей. Но реальный масштаб беды еще предстоит оценить профильным ведомствам.

Грязные берега

Ситуация с нефтеразливом в Коми становится всё серьезнее. Берега рек Колва, Уса и Печора оказались загрязненными нефтепродуктами. В этом убедились журналисты РЕН ТВ.

Речь о последствиях аварии, случившейся больше недели назад. 11 мая МЧС получило сообщение об обнаружении радужной пленки в реке Колва, после чего спасатели приступили к установке боновых заграждений. 13 мая следователи возбудили уголовное дело из-за разлива нефтепродуктов по ст. 246 УК. По версии следствия, причиной стала разгерметизация трубопровода от магистральной насосной станции (МНС) Ошского месторождения до дожимной насосной станции (ДНС) № 5 Харьягинского месторождения ООО «Лукойл-Коми».

На видеокадрах заметна темная полоса на растительности и кустарниках у берегов.

— Это связано с тем, что уровень воды после половодья стал спадать, соответственно, нефть стала оседать на берегах . Это мы видим и знаем. Это говорит о том, что по-прежнему ситуация серьезная, а сил для ликвидации потребуется еще больше , потому что помимо работы по воде теперь надо еще и работать по этой протяженной на десятки километров береговой линии, зачищать различные мелководья, береговую черту. Это трудоемкая работа, — пояснил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF Алексей Книжников.

Из рек вон1 Ликвидация разлива нефтесодержащей жидкости, которая попала в реку Колву, в Усинске, 14 мая 2021 года Фото: ТАСС/пресс-служба главы Республики Коми

По его словам, в экспертных сообществах сходятся в оценке, что загрязнены как минимум 400–450 км вдоль трех рек: Колвы, Усы и Печоры . С 17 мая в городе Усинске, Ижемском и Усть-Цилемском районах Республики Коми введен режим ЧС.

— Колва больше всего пострадала. Уса и Печора меньше, но они и более многоводные, — заключил Алексей Книжников.

Нефть гораздо более вязкая, чем вода, добавил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией управления водными ресурсами Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Вода в самом поверхностном слое течет быстро, про нефть такого сказать нельзя. Она, скорее всего, застрянет там, считает эксперт. Те нефтепродукты, которые разлились на грунте, сейчас, вероятно, смывает в реку дождевыми паводками, отметил он.

— Они еще не успели впитаться в землю. Содержание нефти на грунте губительно для флоры и фауны. Под нефтью почти всё вымирает. Она постепенно испаряется, частично смывается, но вопрос, сколько на это потребуется времени. Если ничего не делать, то речь идет о десятилетиях. Нужно осторожно снимать загрязненный грунт, стараясь не задеть неповрежденный слой почвы. Но это дорогостоящие работы, требующие тщательного контроля, — заключил Виктор Данилов-Данильян.

Местные активисты сообщили, что на Колве либо не ведут работы по устранению последствий аварии, либо делают это недостаточно активно.

— Вчера в составе паводковой комиссии мы совершали облет на вертолете. Пролетели 45 км над рекой Колвой от третьего моста до второго моста. Никаких защитных бонов нет, никаких людей мы там не видели, это может подтвердить и комиссия. Пленка идет по всей продолжительности, что мы пролетали, это точно. Это говорит о том, что нефтепродукты и нефтесодержащие жидкости продолжают поступать откуда-то, скорее всего, с места разлива, — предположила член комитета спасения Печоры Екатерина Дьячкова.

Из рек вон2 Фото: ТАСС/пресс-служба главы Республики Коми

Рыбу жалко

Главная опасность сегодня — качество воды для рыбы , уверена Екатерина Дьячкова.

— Река Колва славится хищными видами рыбы, Уса и Печора — сиговыми (ценными малочисленными видами рыб). Сюда и лосось натуральный заходит. Пострадают и другие виды, потому что подрывается их пищевая база. Тяжелые фракции нефти оседают на дно, убивают бентос — пищу, которая очень нужна хищным рыбам, — отметила эксперт.

Пятно может двинуться дальше, к Карскому морю , уверен зампредседателя комитета спасения Печоры Александр Сладкоштиев.

— Пятно дошло до Печоры, движется в сторону Нарьян-Мара и в ближайшее время выйдет в Карское море, а в перспективе в целом в Северный Ледовитый океан, — сказал он «Известиям».

По словам эксперта, в частности, в Усть-Цилемском и Ижемском районах сейчас нельзя использовать воду из реки для питья, нельзя вылавливать рыбу.

В WWF «Известиям» рассказали, что получают жалобы местных жителей о появлении нефтепродуктов как минимум в средней части Печоры.

— Там местные жители однозначно наблюдают загрязнения, есть фото- и видеосвидетельства. У нас нет данных о концентрации, при этом известно, что губернатор Коми ввел чрезвычайную ситуацию в северной части республики в этих районах, где протекает Печора. Это говорит о том, что в принципе республиканские власти тоже понимают, что есть реальная угроза воздействия загрязнения на Печору, — сказал Алексей Книжников.

Из рек вон3 Фото: ТАСС/пресс-служба главы Республики Коми

Оценочные суждения

Оценить ущерб будет достаточно сложно, сказал официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода. Кроме того, федеральные регуляторы и республиканские власти могут корректировать сумму ввиду уточнения последствий загрязнения окружающей среды в Коми.

— Если в воду попало не более 9 т нефти, то, вероятно, по опыту норильского кейса государство оценит ущерб в пределах 700 млн рублей. Важный момент: пока еще нет оценки загрязнения рек Уса (в нее впадает Колва) и далее Печоры. В худшем случае на фоне распространения географии аварии ущерб может достичь и 1 млрд рублей , — утверждает эксперт.

Впрочем, «Лукойл» мог принять эффективные меры по ликвидации последствий, которые властям еще предстоит оценить, поэтому итоговая сумма ущерба может быть и в несколько раз ниже , добавил Андрей Лобода.

В Росприроднадзоре «Известиям» сообщили, что для расчета ущерба от аварии необходимо дождаться результатов анализа проб воды и почвы пострадавших территорий . Это займет еще несколько дней.

Замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила в беседе с «Известиями», что свыше 70% магистральных нефтепроводов, используемых сегодня в России, было построено в советские времена и пока не все модернизированы. Экологические катастрофы становятся определенной приметой нашего времени, добавил и аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

— Судя по всему, они являются следствием того, что мегакорпорации в погоне за сверхприбылями мало задумывались о надежности используемых систем, когда только выстраивали свой бизнес, — сказал он.

Из рек вон4 Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, произошедшего 29 мая 2020 года в Норильске Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Эксперт напомнил, что причиной аварии, которая произошла 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске , также стал износ оборудования. Тогда один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали. В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде.

— Сейчас вытекло меньше — около 100 т (из них в реку, по сообщению Росприроднадзора, попало около 9 т. — «Известия»). Если придерживаться линейной аппроксимации, то штрафы должны быть примерно в 230 раз менее весомыми, чем получил «Норникель». То есть порядка 650 млн рублей , — сказал Алексей Коренев. — С другой стороны, следует учитывать множество факторов, которые мы с вами знать не можем (пока). Пострадали ли природные заповедники, в какую сумму может обойтись ликвидация последствий, какой в итоге ущерб будет нанесен экологии России. Тем более что в состав нефтесодержащей жидкости помимо нефти входят вода — до 80% в составе, парафины и другие примеси, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду.

Ростехнадзор опроверг теорию износа нефтепроводов в случае этой аварии . По данным ведомства, нефтегазопровод введен в эксплуатацию в 2010 году. Экспертиза промышленной безопасности на трубопровод не проводилась. Впрочем, срок службы трубопровода не истек; фактический срок службы не превысил 20 лет; работы, связанные с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов, не проводились. То есть даже если принять на веру утверждение об общем износе нефтяной инфраструктуры в стране, авария не могла быть с этим связана, сообщили «Известиям» в Ростехнадзоре.

«Известия» направили запросы в Росрыболовство, правительство Коми и минприроды региона, «Лукойл» и «Лукойл-Коми».

Над материалом работали: Екатерина Ясакова, Ирина Цырулева, Светлана Казанцева, Валерий Воронов, Вероника Кулакова