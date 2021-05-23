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Очевидец оценил масштаб последствий разлива нефти в Коми

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В ряде районов Республики Коми был введен режим ЧС из-за разлива нефти 11 мая. Один из местных жителей в беседе с журналистом телеканала РЕН ТВ выразил мнение, что последствия экологического бедствия придется устранять долго.

Он рассказал, что похожая ситуация произошла в августе 1994 году, когда в Усинском районе республики в результате аварийного разлива нефти на значительном протяжении нефтепровода образовались отверстия, через которые произошла массовая утечка нефти. По оценкам специалистов, возникшая экологическая катастрофа оказалась крупнейшей за предыдущие 20 лет в истории нефтедобычи на территории СССР и России, сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Вы же берега видите, это за один год не пройдет. Примерно так же, как и сейчас, чуть побольше где-то. Там же местами оседало, разве увидишь что-то. Очень много лет это вылазило. Скотина дохла тогда от нефти. Умирали тогда, большой падеж был. По всем нижним селам», — рассказал собеседник.

РЕН ТВ также опубликовал видеокадры последствий инцидента, на которых заметно оседание нефтепродуктов на прибрежной растительности реки после схождения паводка.

Разлив нефти произошел 11 мая. На следующий день глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный написал в Telegram, что источником загрязнения реки стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

По информации ООО «Лукойл-Коми» на 21 мая, участок суши, где ранее была локализована утечка нефтесодержащей жидкости, очищен на 70%, работы по сбору нефтепродуктов с водной поверхности завершаются, работы по технической и биологической рекультивации участка суши будут организованы в ближайшее время.

На территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа на реке Колва действуют семь рубежей реагирования, дополнительные рубежи установлены на реках Уса и Печора у сел Мутный Материк, Щельябож и деревни Захарвань.​

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