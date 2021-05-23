Опубликованы кадры последствий разлива нефти в Коми

В Коми после разлива нефти 11 мая в ряде районов был введен режим ЧС. Кадры последствий аварии опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видеокадрах заметна темная полоса на растительности и кустарниках у берега реки.

После того как вода сошла, нефтяная полоса проявилась на растениях.

По заявлениям очевидцев, местами нефть практически «висит на кустах» на протяжении нескольких километров водного пространства.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

Сообщалось, что в ходе очистки территории было собрано почти 130 куб. м загрязненного грунта. В акваторию реки Колвы попало не более 9 куб. м нефтесодержащей жидкости, проводятся работы по ее локализации и сбору.

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный сообщил 12 мая, что источником загрязнения реки стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

В пресс-службе ООО «Лукойл-Коми» (структура ПАО «Лукойл») подтвердили утечку на трубопроводе с Ошского месторождения до Харьягинского месторождения, передает ТАСС. Перекачка нефти по трубопроводу остановлена. Площадь разлива не уточняется.

Прокуратура Коми проводит проверку по факту разлива.