Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Гинцбург назвал преимущество вакцинации от COVID-19
Мир
Число погибших в китайском марафоне увеличилось до 21
Мир
Американский репортер рассказала об увольнении из-за позиции о Палестине
Мир
В Японии выявили нехватку врачей для обеспечения вакцинации
Мир
Глава минобороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один
Мир
Экономисты подсчитали убытки Германии из-за пандемии
Мир
Проверка контейнеров с радиоактивными отходами пройдет на «Фукусима-1»
Мир
Глава Пентагона рассказал об угрозах терроризма и кибероружия в США
Мир
Американский актер Вин Дизель признался в любви к России

Опубликованы кадры последствий разлива нефти в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коми после разлива нефти 11 мая в ряде районов был введен режим ЧС. Кадры последствий аварии опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видеокадрах заметна темная полоса на растительности и кустарниках у берега реки.

После того как вода сошла, нефтяная полоса проявилась на растениях.

По заявлениям очевидцев, местами нефть практически «висит на кустах» на протяжении нескольких километров водного пространства.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

Сообщалось, что в ходе очистки территории было собрано почти 130 куб. м загрязненного грунта. В акваторию реки Колвы попало не более 9 куб. м нефтесодержащей жидкости, проводятся работы по ее локализации и сбору.

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный сообщил 12 мая, что источником загрязнения реки стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

В пресс-службе ООО «Лукойл-Коми» (структура ПАО «Лукойл») подтвердили утечку на трубопроводе с Ошского месторождения до Харьягинского месторождения, передает ТАСС. Перекачка нефти по трубопроводу остановлена. Площадь разлива не уточняется.

Прокуратура Коми проводит проверку по факту разлива.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021