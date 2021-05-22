Местный житель показал последствия разлива нефти в Коми

Последствия экологической катастрофы из-за разлива нефти, который произошел 11 мая, показали жители Коми. Об этом сообщает в субботу, 22 мая, РЕН ТВ.

Они решили проверить как проходят работы по устранению последствий ЧП.

Местный рыбак проплыл несколько километров по реке у села Колва и продемонстрировал, как нефть оседает на кустах.

«Вся нефть висит на кустах, внутри там наверняка очень много нефти. Вся нефть внутри, кусты все черные», — говорит мужчина, демонстрируя последствия бедствия.

Рыбак с сарказмом отметил, что «все идеально, чисто убрали».

Рыбак продолжает двигаться по реке дальше, но ситуация не меняется и через несколько километров.

21 мая Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузнецов подвергся критике со стороны пользователей Сети за выбор одежды для встречи с жителями Республики Коми. Глава ведомства прибыл на встречу в куртке с эмблемой компании «Лукойл», деятельность которой стала причиной ухудшения экологической ситуации в республике.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования. Режим ЧС введен до особого распоряжения.

Сообщалось также, что в ходе очистки территории было собрано почти 130 куб. м загрязненного грунта. В ближайшее время на участке будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация. В акваторию реки Колвы попало не более 9 куб. м нефтесодержащей жидкости, оперативно начаты работы по ее локализации и сбору. Гибели биологических ресурсов в результате произошедшего нет. Использовано 30 т высокоэффективных сорбирующих материалов, связывающих частицы нефтепродуктов и тем самым облегчающих их сбор.